Jenni Haukion titteli muuttui: ei ole enää rouva

Haukio väitteli tohtoriksi joulukuussa.

Jenni Haukio on valtiotieteiden tohtori. Kuva väitöstilaisuudesta joulukuussa.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön puolison Jenni Haukion puhuttelutapa on muuttunut. Haukiota on totuttu puhuttelemaan rouva Jenni Haukioksi, mutta nykyään hän on tohtori Jenni Haukio.

Haukio väitteli tohtoriksi joulukuussa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutki väitöskirjassaan puolueiden strategista digitaalista kampanjointia eduskuntavaaleissa.

Haukion puhuttelutavan muuttumisesta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Tasavallan presidentin kanslian lähettämässä viestissä kerrotaan, että puhuttelutapa muuttui joulukuussa. Kanslia on käyttänyt puhuttelua tasavallan presidentin puoliso, tohtori Jenni Haukio siitä lähtien, kun Helsingin yliopisto vahvisti hänen tohtorin tutkintonsa ja oppiarvonsa.

Tämä vastaa kanslian mukaan jo aiemmin vakiintunutta puhuttelukäytäntöä. Presidentti Tarja Halosen puoliso Pentti Arajärvi valmistui oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2003. Tämän jälkeen häntä on puhuteltu tohtori Pentti Arajärveksi.