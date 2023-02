Uutta kotia etsivien koirien ilmoituksissa näkyvät pitovaikeuksien lisäksi perheiden huonovointisuus, muuttuneet elämäntilanteet, korona-aikana hetken huumassa hankitut pennut ja vaativat rotuyhdistelmät. Koirien omistajissa ilmenee myös silkkaa osaamattomuutta ja ymmärtämättömyyttä. Uusia, hyviä koteja koirille etsivä Riikka Hietala kehuu lasten ja nuorten empatiakykyä koiria kohtaan.

Löydämmekö uuden kodin? Sulo-husky (vas.) joutui kärsimään ennen kuin se pääsi turvaan eläinsuojelijoiden luokse. Parivuotias Dora on sekoitus venäjänbolonkaa ja venäjäntoyta. Uutta kotia etsitään parhaillaan myös venäjänajokoiran ja saksanpaimenkoiran yhdistelmälle, joka on 1-vuotias narttu. Näitä koiria ei voi ottaa kuka tahansa. Uudessa kodissa pitää olla koiraa ymmärtävää, rakastavaa osaamista.

Uutta kotia etsivistä suomalaiskoirista voi kertoa monta surullista ja onnellista tarinaa. Yksi surullisimmista liittyy sekarotuiseen Jasuun. Kukaan ei halua ihmisrakasta, herkkää ja vahvaa vahtia, joka on etsinyt maalaiskotia jo useita vuosia. Nyt sen ilmoitus nostettiin jälleen kerran kärkipäähän Facebookin Aikuiset kodinvaihtajat -ryhmässä. ”Jasulle ei löydy millään uutta kotia, mutta esimerkiksi mäyräkoiraa tai cockerspanielia tarjoava ilmoittaja saa heti kymmeniä viestejä”, kertoo ryhmän ylläpitäjä Marjo Kullberg Riihimäeltä.

Aikuiset kodinvaihtajat -ryhmään kuuluu yli 35 000 jäsentä. Lisäksi jonossa on useita tuhansia jäsenpyyntöjä. Pentujen osalta ryhmä hyväksyy vain rescue- ja eläinsuojeluyhdistysten ilmoitukset, sillä muiden takana voivat olla huonomaineiset pentutehtailijat. ”Kaikkiaan kodinvaihtoilmoituksia on viime aikoina tullut huomattavasti enemmän kuin ennen koronaa, ja yksityisiä ilmoittajia on nyt aiempaa enemmän”, Kullberg sanoo.

Vanhus ja meidän tyttömme

Bim Mustakorva ry:n adoptiotiimin tamperelainen jäsen Riikka Hietala kertoo kaksi onnellista kodinvaihtotarinaa. Bim Mustakorva on kodittomia eläimiä auttava yhdistys, joka etsii erilaisille koirapersoonille juuri niille sopivia, koiria ymmärtäviä ja rakastavia koteja. Näin Hietala kertoo:

”Erään koiranomistajan elämäntilanne meni hyvin vaikeaksi, mutta tämä lempeä mies ei halunnut viedä lemmikkiään lopetettavaksi. Hän sinnitteli kaveria ei jätetä -periaatteen mukaisesti, koska ajatteli, ettei kukaan kuitenkaan halua tarjota uutta kotia yli kymmenvuotiaalle nartulle. Toisin kävi. Eräs eläkeläisrouva otti koiran rakkaaksi perheenjäsenekseen. Miehelle välitetään nyt koiran hyviä kuulumisia, ja hän on niistä onnellinen.”

Toinen tarina liittyy eroahdistuksesta kärsineeseen saksanpaimenkoiraan. Tilanne oli niin vaikea, että koira teki yksin jäädessään mittavia tuhotöitä. ”Otimme sen kodinvaihtajaksi. Koiraa tuli katsomaan eläkeläispariskunta, jolla on pitkä kokemus koirista. ’Tämä on meidän tyttömme’, he sanoivat heti. Kuulumisten mukaan koiran elämä sujuu ihanasti sen uudessa kodissa.”

Bim Mustakorva ry:n toiminta perustuu palkattomaan vapaaehtoistyöhön. Kotia vaihtavan koiran uusi omistaja maksaa yhdistyksen tilille 560 euron korvauksen, joka kattaa hoidon lisäksi muun muassa eläinlääkärikustannukset.

Bim Mustakorva ry:n kotihoito muutti Ellin elämän. Koiran stressi hellitti, lihakset rentoutuivat, ja turkki alkoi kiiltää. Ellin mielestä parasta on puuhastelu ihmisten kanssa. Erityisen mieluisia ovat palloleikit.

Ei tiedetä, ei osata

Hietalan mukaan eri ryhmissä uutta kotia etsivien koirien tarinat kertovat osaltaan korona-aikana tehdyistä ratkaisuista. Pentuja otettiin hetken mielijohteesta, ja nyt aikuisiksi varttuneista koirista halutaan päästä eroon. Kodinvaihtotilanteissa luopumissyiksi ilmoitetaan yleensä eroahdistus ja muut käytöshäiriöt, perheen elämäntilanne, muutto kerrostaloon tai allergia. Harva tunnustaa, ettei tiedä koirista oikein mitään, eikä osaa toimia niin, että koiran olisi hyvä olla osana perhettä. Ihmetellään vain, miksi ihana pentupallero on muuttunut sohvan alla irvisteleväksi ärisijäksi ja jopa säikyksi pelkopurijaksi.

Vinkkilista Toimi näin, kun koira oirehtii 1. Hengitä syvään ja rauhoitu ensin itse. 2. Anna koirallesi aikaa. Yritä asettaa itsesi sen asemaan ja mieti, mitä sen osoittama pelko, ahdistus ja väsymys ilmentävät. 3. Pohdi, voitaisiinko käytösongelmiin löytää kotona joitakin ratkaisuja. 4. Kysy neuvoja kouluttajilta, joiden toiminta perustuu koiran käytöksen positiiviseen vahvistamiseen, tai etsi tietoja nettisivustoilta, jotka ovat sitoutuneet eettisiin koulutusmetodeihin. 5. Laske koiran stressiä tarjoamalla sille lepoa, rauhaa, riittävästi ulkoilua ja kivaa, koiramaista puuhaa. Kokoa esimerkiksi puuhalaatikko, josta koira saa etsiä paperin seasta nameja, leluja ja tyhjiä vessapaperirullia. 6. Turvaa aina koiran ruokarauha. 7. Jos päätät luopua koirasta, ota yhteyttä eläinsuojeluyhdistyksiin, jotka takaavat oikeanlaisen ja turvallisen reitin uuteen kotiin. Myös vastuuntuntoiset kasvattajat ja rotujärjestöt voivat auttaa. Lähde: Riikka Hietala, Bim Mustakorva ry

Uutta kotia odottaa venäjänajokoiran ja amerikankettukoiran yhdistelmä, joka on 2-vuotias narttu. Koira on nauttinut siitä, että se on saanut levätä rauhassa elinsuojelijoiden hoivissa.

Toisinaan käy ilmi, ettei koiran rodusta ja alkuperästä ole otettu tarpeeksi selvää, ja valinta on tehty miettimättä koiran käyttötarkoitusta tai vaativuustasoa. Pentuja on ostettu epämääräisistä oloista, jopa epäeettisistä pentutehtaista ilman mitään papereita ja terveystutkimuksia. Tiedetään tapauksia, joissa Tori.fistä hankittu koiran on pantu jo samana päivänä uudestaan myyntiin.

Coton de tulear -rotuinen uros on 7-vuotias. Aika näyttää, millaisen uuden kodin se aikanaan saa. Valinta tehdään tarkasti.

Jo pennuilla käytösongelmia

Espoon eläinsairaalan johtaja, eläinlääkäri Tiina Wright vahvistaa eläinsuojelijoiden näkemyksen siitä, että käytöshäiriöisiä koiria on enenevässä määrin. ”Näemme nykyään valitettavan nuoria koiria, jopa ihan pentuja, joilla on selvästi haastava luonne tai muita käytöksellisiä ongelmia. Annamme koko ajan entistä enemmän neuvontaa omistajille ja ohjaamme heitä hankkimaan apua käytösneuvojilta ja koiran kouluttajilta.”

Koiran lopetukseen asti johtavia tilanteita on Wrightin mukaan kuitenkin vähän. ”Lopetus on aina viimeinen vaihtoehto. Sitä edeltää muiden mahdollisuuksien läpikäynti ja tarkka terveydentilan selvitys sen varalta, ettei taustalla ole haitallista käytöstä selittävää sairautta. Valitettavasti on koiria, jotka ovat joutuneet vaihtamaan kotia useita kertoja. Jokainen vaihto jättää siihen jälkensä. Koira ei opi luottamaan ihmiseen eikä tiedä enää omaa paikkaansa. Se on laumaeläin ja tarvitsee oman lauman ympärilleen.”

Kennelliittoon rekisteröityjen koirien määrä on lähtenyt tasaantumaan koronavuosina 2020–2021 nähdyn kasvun jälkeen. Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin 48 629 koiraa, mikä merkitsi 7,8 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna.

Lista Suosituimmat koirodut 2022 Suosiotaan kasvattivat viime vuonna muun muassa seuraavat rodut: akita

belgianpaimenkoirat

brasilianterrieri

cane corso

eurasier

harmaa norjanhirvikoira

jakutianlaika

karkeakarvainen saksanseisoja

kääpiöpinseri

maremmano-abbruzzese

newfoundlandinkoira

novascotiannoutaja

pohjanpystykorva

portugalinvesikoira

samojedinkoira

shiba

sileäkarvainen kettuterrieri

stabijhoun Lähde: Kennelliitto

Vaativat rotuyhdistelmät

Yhtenä ilmiönä Aikuiset kodinvaihtajat -ryhmässä ovat tällä hetkellä sekarotuiset koirat, joissa on vaativia rotuyhdistelmiä. Marjo Kullberg nostaa esimerkiksi vahvarakenteisen cane corson, joka on herkästi reagoiva omaisuuden, perheen ja karjan vartija. Juuri tähän rotuun liittyvät yhdistelmät ovat tällä hetkellä silmiinpistävästi esillä kodinvaihtajissa.

Ryhmässä etsii uutta kotia esimerkiksi koira, jossa on cane corson lisäksi valpasta, vahtivaa saksanpaimenkoiraa sekä vahvaa ja toimeliasta amstaffia. ”Tämä nelivuotias koira tuli nykyiseen kotiinsa viime elokuussa, ja se on jo sen toinen koti. Luopumissyiksi ilmoitetaan vahtivietti ja haukkuminen.”

Eläinlääkäri Tiina Wright sanoo, että koirien myyjät huomasivat korona-aikana kysynnän kasvun. ”Seurauksena on ollut se, ettei jalostuksellisiin seikkoihin ole välttämättä kiinnitetty huomioita etenkään monirotuisten ja rekisteröimättömien koirien kohdalla.”

Tässä kotia etsivässä 4-vuotiaassa nartussa on sheltlanninlammaskoiraa, bordercollieta ja australianpaimenkoiraa.

Muotikoirien huumassa

Koirasta luopumisen taustalta voi löytyä jopa se, että rotu on ensin tullut tutuksi jostain televisiosarjasta, ja samanlainen kaveri on haluttu hankkia myös omaksi tai lasten iloksi. Yksi esimerkki on yhdysvaltalainen Game of Thrones -televisiosarja. ”Siinä on huskyja, ja nyt niitä on ollut huomattavan paljon tarjolla myös kodinvaihtajissa”, Kullberg kertoo.

Bim Mustakorva ry:n käsiin tuli taannoin luurangonlaiha huskyuros. Hietala kertoo, että Sulo-nimistä koiraa oli pidetty kolme päivää yksin kotona ilman ruokaa ja juomaa. ”Lopulta omistaja jätti sen yksin metsään, josta Sulo päätyi löytöeläintaloon. Sieltä haimme sen yhdistyksen kotihoitoon. Hyvän hoidon, ruuan ja liikunnan ansiosta koira on nyt kiva ja komea herrasmies, mutta alkuperäinen omistaja pilasi sen helmen luonteen. Tämä husky käy esimerkiksi vaikeasti sijoitettavasta koirasta, sillä sitä ei voi jättää lainkaan yksin. Etsimme sille kyllä parhaan mahdollisen, tilannetta ymmärtävän, koirakaverillisen kodin”, Riikka Hietala sanoo.

Nälkiintynyt Sulo-niminen husky sai kotihoidossa useita kertoja päivässä hyvää, ravitsevaa ruokaa. Nyt se näyttää taas omalta, komealta itseltään.

Elämän jalkoihin jääneet

Bim Mustakorva ry:lle tulee tällä hetkellä 2–3 kodinvaihtajaa viikossa. Ne ovat kaikki tavalla tai toisella elämän jalkoihin jääneitä koiria. Omistajien kanssa keskustellessaan Hietala on pannut merkille perheiden huonovointisuuden. ”On rahapulaa, huolia, epätoivoa, väsymystä ja monenlaista oirehtimista, jonka keskellä yritetään vain selvitä päivästä toiseen. Koira jää sen elämän jalkoihin ja alkaa oirehtia itsekin, eikä kukaan osaa tai jaksa paneutua sen hyvinvointiin. Kun annan perheille neuvoja, huomaan usein, että eniten empatiaa koiria kohtaan löytyy lapsista ja nuorista.”

Pelon takia pureva Dora on vähitellen alkanut luottaa ihmisiin, mutta työtä sen kanssa vielä riittää. Doran kanssa edetään koiralähtöisesti ja kiireettä. Eläinsuojelijoiden kotihoitoon päässyt koira on jo uskaltanut vilauttaa sitä, kuinka hurmaava tyyppi se pohjimmiltaan on.

Hietala kertoo esimerkin monilapsiseen perheeseen otetusta koirasta, jolla ei ollut hetken rauhaa. Kun koiralla alkoi ilmetä käytösongelmia, sen peti pantiin eteiseen, jossa ramppasi jatkuvasti porukkaa. Koira alkoi haukkua ja pissata ja kakata sisälle. Lisäksi se alkoi levon puutteessa näykkiä ihmisten nilkkoja. ”Kun kerroin koiran tarvitsevan lepoa stressikierteen katkaisemiseksi, perheen murrosikäinen poika sanoi ottavansa sen omaan huoneeseensa. Ohjeistin häntä kokoamaan koiralle puuhalaatikon, ja pian poika ilmoittikin piilottaneensa kinkunpaloja etsittäväksi kenkäkoppaan. Koiran käytös rauhoittui levon ja koiramaisen puuhastelun ansiosta viidessä päivässä. Perhe päätti kuitenkin luopua koirasta. Sille on nyt varattu lempeä ja ymmärtävä kotihoitopaikka. Olisi tärkeää saada lapsille ja nuorille tietoa siitä, mitä oman koiran hyväksi voi tehdä. Uskon, että monet innostuisivat kokeilemaan erilaisia koiraystävällisiä juttuja, jotka oikeasti toimivat.”

Joskus on parasta, että kaikista yrityksistä huolimatta koiralle etsitään uusi koti. ”Ensimmäinen sijoituspaikka on aina yhdistyksen tarjoama kotihoito, jossa koira saa tasaantua täydessä rauhassa. Tarvitsemme sen takia lisää osaavia vapaaehtoisia kotihoitajiksi.”