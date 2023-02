Tutkinnanjohtajan mukaan epäilty otettiin kiinni perjantaina aamupäivän aikana. Krp:lle ei ole tullut tietoon, että kiinniottoon olisi liittynyt vastarintaa.

PSYKOTERAPIAKESKUS Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias Julius Kivimäkenä tunnettu mies otettiin kiinni Ranskassa perjantaina. Asiasta tiedotti keskusrikospoliisi.

Krp:n mukaan Ranskan poliisi otti epäillyn kiinni Suomen poliisin tekemän pidätysmääräyksen nojalla.

Vastaamo-tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen krp:stä kertoo, että epäilty otettiin kiinni perjantaina aamupäivän aikana. Leponen ei toistaiseksi suostu avaamaan, missä päin Ranskaa kiinniotto tapahtui.

”Tähän liittyen poliisilla on vielä Ranskassa toimintaa meneillään. Vielä ei voida valitettavasti sanoa sitä, missä päin Ranskaa henkilö on otettu kiinni. Kiinniotto on tapahtunut yksityisasunnossa.”

Leponen ei osaa toistaiseksi sanoa, kuinka kauan kiinniottotilanne kesti ja kuinka paljon poliisivoimaa kiinniotossa oli mukana.

”Mutta meille ei ole tullut ainakaan toistaiseksi tietoon, että siinä olisi ollut vastarintaa.”

Viranomaisilta kateissa ollut epäilty tavoitettiin Leposen mukaan ”laajalla ja aktiivisella tiedonhankinnalla ja yhteistyöllä Ranskan poliisin kanssa”. Hän ei paljasta, millaiset tiedot lopulta johtivat epäillyn paikantamisen jäljille.

Leponen ei avaa sitäkään, milloin epäillyn olinpaikka poliisille varmistui.

”Meillä on ollut jonkin aikaa epäilys siitä, missä henkilö liikkuu. Se on nyt tänään huipentunut siihen, että henkilö on saatu kiinni.”

Epäilty on tällä hetkellä Ranskan viranomaisten hallussa. Krp kertoo, että poliisi käynnistää välittömästi toimenpiteet hänen luovuttamisekseen Suomeen. Luovuttamiseen liittyvää prosessia hoidetaan yhteistyössä Ranskan viranomaisten kanssa.

Toistaiseksi ei vielä ole tietoa tai tarkkaa arviota siitä, milloin epäilty saadaan Suomeen.

Ranskan poliisi vastaa epäillyn säilyttämisestä Suomeen luovuttamiseen saakka.

Kivimäki vangittiin poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa lokakuussa 2022 todennäköisin syin epäiltynä törkeän kiristyksen yrityksestä, törkeästä tietomurrosta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Samalla hänestä tehtiin eurooppalainen pidätysmääräys ja hänet etsintäkuulutettiin.

Kun epäilty on luovutettu Suomeen, järjestetään hänelle Suomessa uusi vangitsemiskäsittely.

Leposen mukaan tavoitteena on päästä kuulustelemaan epäiltyä mahdollisimman pian.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunut tietomurto paljastui syksyllä 2020, kun vietyjä asiakkaiden arkaluonteisia tietoja alkoi ilmestyä pimeään verkkoon pala palalta.

Verkkoon päätyi tuhansien asiakkaiden tietoja. Tapauksessa rikosilmoituksen tehneitä on ainakin noin 23 000.

Tietomurrosta epäilty mies on tullut tunnetuksi nimellä Julius Kivimäki. Lokakuun vangitsemistiedoissa hänen nimekseen on mainittu Aleksanteri Tomminpoika Kivimäki.

Kivimäki on Twitterissä kiistänyt syyllistyneensä Vastaamon tietomurtoon.

Satakunnan Kansa on julkaissut rikoksista epäillyn nimen jo esitutkintavaiheessa rikostapauksen poikkeuksellisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.