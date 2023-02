Katso, miten kansanedustajat äänestivät – Eduskunta hyväksyi translain

Täysistunto hyväksyi uudistuksen äänestyksessään. Translakia kannatti 113 kansanedustajaa. Lain myötä juridisen sukupuolen voi vahvistaa oman selvityksen perusteella.

Eduskunta on hyväksynyt translain. Lain myötä juridisen sukupuolen voi vahvistaa oman selvityksen perusteella.

Lisäksi laista poistuu vaatimus sukupuolta korjaavan lisääntymiskyvyttömyydestä.

Hyväksymisen puolesta äänesti 113 edustajaa, vastaan äänesti 69 edustajaa. Kukaan ei äänestänyt tyhjää, ja äänestyksestä oli poissa 17 kansanedustajaa.

Lakiesitystä vastaan äänesti 13 hallituspuolue keskustan kansanedustajaa ja puolesta 12. Sen sijaan oppositiopuolue kokoomuksesta 26 äänesti lakiesityksen puolesta ja 10 vastaan. Hallituksen sisällä oli sovittu siitä, että keskustalaiset saavat äänestää lakiesitystä vastaan eduskunnan istuntosalissa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaisjäsenet Markus Lohi, Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu äänestivät tänään istuntosalissa lakiesitystä vastaan. He vastustivat lakiesityksen etenemistä myös valiokunnassa.

Translain hyväksymisen puolesta äänestivät esimerkiksi puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko sekä Antti Kurvinen ja Katri Kulmuni.

Keskustan eduskuntaryhmästä äänestyksestä olivat poissa elinkeinoministeri Mika Lintilä, puolustusministeri Mikko Savola, Jari Leppä, Hannakaisa Heikkinen ja Tuomas Kettunen.

Kokoomuslaisista 26 äänesti lakiesityksen puolesta ja 10 vastaan.

Kokoomuslaisista lakiesityksen puolesta äänestivät muun muassa puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo, Antti Häkkänen, Elina Valtonen, Kai Mykkänen ja Sanni Grahn-Laasonen.

Lakiesitystä vastaan äänestivät kokoomuksesta esimerkiksi Paula Risikko, Mia Laiho ja Atte Kaleva.

Muut eduskuntaryhmät äänestivät hallitus-oppositioaseman mukaisesti. Katso artikkelin lopusta, kuinka kaikki kansanedustajat äänestivät.

Näin laki vaikuttaa

Uusi translaki mahdollistaa, että täysi-ikäinen voi korjata sukupuolensa oman hakemuksen perusteella ilman lääkärin lausuntoa. Uuden lain mukaan henkilö voidaan vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän kokee pysyvästi kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Lisäksi vaaditaan täysi-ikäisyys, Suomen kansalaisuus tai asuinpaikka Suomessa.

Uudistus erottaa toisistaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen prosessin.

Toinen merkittävä muutos on, että lakiuudistus poistaa vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Tähän mennessä sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään on vaatinut, että ihminen on pystynyt osoittamaan, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön.

Hakemusmenettelyyn tulee 30 päivän pituinen harkinta-aika.

Uuden lain myötä henkilön vanhemmuusnimike voidaan muuttaa väestötietojärjestelmään vastaamaan vahvistetun sukupuolen mukaista nimikettä.