Suomi panostaa Yhdysvaltoihin suuntautuvaan asekauppaan. Viennin kasvu tarkoittaisi lisäeuroja ja uusia työpaikkoja, toimittaja Juho Korpela kirjoittaa.

Ukrainan sota on tyhjentämässä länsimaalaisia asevarastoja, ja sotateollisuus takoo rautaa, minkä kerkeää. Samalla suomalaiset puolustusalan yritykset hamuavat lisää vientieuroja lännestä, eritoten Yhdysvalloista, jossa solmittu F-35-hävittäjäkauppa ja tiivistyvä sotilaallinen yhteistyö lisäävät Suomen mahdollisuuksia bisnekseen.

Vaikka Puolustusvoimien budjetti on paisunut viime vuosien aikana merkittävästi, eivät kotimaan markkinat riitä suomalaiselle puolustusteollisuudelle. Suomen puolustuskyvyn kannalta on tärkeää, että täältä viedään sotilasteknologiaa myös muualle. Menestyvän tuotteen kehittäminen vaatii resursseja, ja pitkäikäisten asejärjestelmien ylläpitämiseen tarvitaan rahaa ja osaamista myös muualta. Mitä enemmän liittolaiset käyttävät suomalaista aseteknologiaa, sitä parempi on järjestelmän huoltovarmuus.

Tavoite kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

Tuleva Nato-jäsenyys ei ole automaattinen rahasampo, sillä Nato organisaationa ei juurikaan itse solmi asekauppoja. Suomen aseteollisuus, Patria keihäänkärkenä, vie jatkossakin aseita ja muuta sotimiseen käytettävää teknologiaa eri valtioihin, ei suoraan Natolle.

Patria tavoittelee viidenkymmenen prosentin liikevaihdon kasvattamista vuoteen 2025 mennessä. Tämä tavoite asetettiin jo ennen Ukrainan sotaa, joten on mahdollista, että kasvu on tätäkin suurempaa. Kasvua haetaan viennistä.

Suomi elää viennistä, niin myös puolustusteollisuus. Alan vuosittainen liikevaihto on Suomessa noin kaksi miljardia euroa. Puolustusteollisuuden etujärjestö PIAN:n jäsenyritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta tuli vuonna 2021 arviolta 40–60 prosenttia viennistä. Eniten sotamateriaalia Suomi vei vuonna 2021 naapurimaihin Ruotsiin ja Norjaan, Yhdysvallat on listan sijalla vasta neljäntenätoista.

Hämeenlinnassa Yhdysvaltoihin suuntautuvaa vientiä käsitelleessä seminaarissa maanantaina puhuneen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin Ville Skinnarin (sd.) mukaan Suomen tavoitteena on lisätä puolustusalan työpaikkoja siviiliteollisuuden kanssa 2020-luvulla kymmenillätuhansilla. Hänen mukaansa puolustusteknologian viennillä on keskeinen rooli talouskasvussa, jolla turvataan hyvinvointivaltion tulevaisuus.

Suomi satsaa asevientiin

Suomen Washingtonin-suurlähettilään Mikko Hautalan mukaan kiristyneessä maailmantilanteessa tärkeintä on luottamus, eikä se, missä tuotanto on halvinta. Hautala totesi Hämeenlinnan seminaarissa, että luottamus Suomea kohtaan kasvaa, kun se on Naton jäsen. Hautalan mukaan puolustusmenot ovat kasvaneet maailmalla pysyvästi, ja myös Yhdysvaltojen massiivisella aseteollisuudella on tuotantovaikeuksia muuttuneessa tilanteessa. Se on Suomelle mahdollisuus.

Suomi satsaa asevientiin Yhdysvalloissa palkkaamalla Washingtonin-suurlähetystöön huhtikuussa aloittavan teollisuusneuvoksen, joka keskittyy pelkästään puolustusasioihin. Yhdysvaltain jättimarkkina on hyvin vaikea myös ulkomaalaiselle sotateollisuudelle: maa suojaa omaa tuotantoaan vimmatusti ja haluaa tehdä aseita lähtökohtaisesti itse.

Onnistuneita esimerkkejäkin on: Riihimäkeläisen asevalmistaja Sakon tuotannosta noin 98 prosenttia menee ulkomaille. Eniten pääasiassa siviilikäyttöön ostettuja kiväärejä viedään Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan. Sako on hyvä esimerkki Yhdysvaltojen mahdollisuuksista: pienikin osuus jättimäisistä markkinoista on suomalaisen yrityksen mittakaavassa valtava.

Patria Landin tärkeimpiä tuotteita ovat panssaroidut pyöräajoneuvot sekä kranaatinheittimet. Patrialle voi olla Yhdysvalloissa luvassa jättipotti, jos kaikki menee hyvin. Yhtiö kertoi vuonna 2020 tutkimus- ja yhteistyösopimuksesta, jossa selvitetään Patrian valmistaman Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän soveltuvuutta Yhdysvaltojen uudeksi tornilliseksi kranaatinheittimeksi. Nemo esiteltiin ensimmäisen kerran yleisölle vuonna 2006.

Rajanveto vaikeutuu

Asekauppa on tasapainottelua paljon kaivattujen vientieurojen ja ihmisarvojen välillä. Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin.

Poliitikkojen tahdosta aseiden ja puolustusteknologian vienti tuskin jää eduskuntavaalienkaan jälkeen kiinni. Jopa aseisiin kriittisesti suhtautuva vasemmistoliitto on istunut tällä kaudella hallituksessa, joka on siunannut Puolustusvoimien kaikkien aikojen asehankinnat, aseavun Ukrainaan ja puolustustarvikkeiden vientiluvat esimerkiksi Turkkiin ja Lähi-itään.

Rajanveto puolustustarvikkeiden kohdalla muuttuu jatkossa yhä vaikeammaksi, kun raja puolustusmateriaalien ja siviilimateriaalien välillä hämärtyy entisestään. Erilaisten sensorien ja vaikkapa lennokkien myyminen ulkomaille voi ollakin puolustustarvikevientiä.