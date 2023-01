Syyttäjä ilmoitti tyytymättömyyttä Viestikoekeskus-tuomioon

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Helsinki

Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisoinnista viime viikolla annettuun käräjätuomioon, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoi maanantaina. Samalla syyttäjä haki ja sai jatkoaikaa mahdollisen valituksen tekemiselle toukokuun loppuun asti.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina kaksi HS:n toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Kolmannen toimittajan syytteen käräjäoikeus hylkäsi.

Rappen mukaan syyttäjäpuoli on tuomioon monella tapaa tyytyväinen.

”Oikeus katsoi, että kyse oli salassa pidettävistä turvallisuussalaisuuksista ja että niitä julkistettiin oikeudettomasti. Toinen isompi kiistakysymys oli se, miten rikosvastuu kohdistuu, eli voivatko toimittajat syyllistyä (turvallisuussalaisuuden paljastamiseen), vai vain joku julkaisupäätöksen tehnyt. Tässäkin oikeus ratkaisi asian kuten syyttäjät katsoivat”, Rappe sanoi.

Myös yritystä koskevan syytteen hylkääminen syyttäjän syynissä

Syyttäjä vaati käräjäoikeudessa toimittajille rangaistusta myös turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä koskien julkaistun artikkelin jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Tämän syytteen käräjäoikeus hylkäsi.

”Käräjäoikeus päätyi siihen, että valmistelu ei ollut vielä niin pitkällä, että rangaistavan yrityksen kynnys olisi ylittynyt. Joudumme nyt pohtimaan, että onko käräjäoikeuden perustelu tältä osin oikea ja riittävä, vai pitäisikö siihen koittaa hakea muutosta.”

Rappen mukaan toinen mahdollinen valituksen aihe ovat toimittajille langetetut rangaistukset. Käräjäoikeus tuomitsi toiselle heistä sakkoja ja jätti toisen tuomitsematta rangaistukseen.

Rikoslaissa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta on rangaistuksena vähintään neljä kuukautta vankeutta. Tuomioistuin voi kuitenkin poiketa rangaistusasteikosta tietyin edellytyksin.

”On sinänsä riidatonta ja syyttäjienkin mielestä ok, että silloin kun on kyse toimittajien työstä ja sananvapauden käyttämisestä siinä, rikosvastuuta käsitellään vakiintuneesti ikään kuin pehmeämmin hansikkain. Tässä ei kuitenkaan ollut kyse perinteisestä sananvapausasiasta, missä esimerkiksi jotakuta on solvattu, vaan kyse oli valtion turvallisuuden kannalta olennaisesta asiasta.”

Syyttäjä tarkastelee myös kolmannen toimittajan saamaa vapauttavaa tuomiota.

”Pohdimme”, tyydytäänkö hänen osaltaan hylkytuomioon vai vaaditaanko mahdollista muutosta myös hänen osaltaan.

Maanantai-iltapäivään mennessä tyytymättömyyttä tuomioon oli ilmoittanut myös sakkorangaistukseen tuomittu toimittaja, käräjäoikeudesta kerrottiin. Tyytymättömyyttä on ilmoitettava viimeistään perjantaina.

Satakunnan Kansaa ja Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.