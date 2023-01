Reseptivapaa ei tarkoita asiantuntijalääkärin mukaan sitä, että lääke olisi vaaraton.

Myrkytystietokeskuksen tilastojen mukaan parasetamoli on yleisin lääkeaine, josta soittajat ottavat yhteyttä. Myrkytystietokeskukseen soitetaan, kun tarvitaan tietoa ihmisten äkillisten myrkytysten ehkäisystä ja hoidosta.

Lääkkeistä parasetamoli on tilastojen mukaan yleisin yhteydenottosyy sekä lapsilla, nuorilla että aikuisilla.

”Vahinkoja käy todennäköisesti eniten juuri niiden lääkkeiden kanssa, joita kodeissa on eniten”, sanoo Myrkytystietokeskuksen asiantuntijalääkäri Riikka Palo. Parasetamoli on yleinen kipu- ja kuumelääke.

Reseptivapaa, mutta ei vaaraton

Mitä on tapahtunut silloin, kun ihminen soittaa parasetamolista Myrkytystietokeskukseen?

”Riippuu siitä, millaisesta potilaasta on kysymys. Jotkut ovat voineet ottaa liian monta annosta, kun on ollut kuumetta. Lapselle on voitu antaa liian lyhyellä aikavälillä uusi annos, on annettu vahingossa tupla-annos tai lapsi on voinut vahingossa hörpätä lääkettä pullosta.”

”Ihmiset ajattelevat, että koska parasetamoli on reseptivapaa, se olisi vaaraton. Yliannoksina se voi olla vahingollinen.”

Kuinka haitallista parasetamolin yliannostus on?

”Se voi pahimmillaan aiheuttaa maksa- ja munuaisvaurioita isolla annoksella, ja yliannostus voi johtaa jopa elinsiirtoon. Sallittu annos on määritetty potilaan iän ja painon mukaan. Lääkettä pitää ottaa vain sen verran kuin ohjeessa lukee.”

Palo muistuttaa, että kaikille lääkkeille, kuten parasetamolille, on olemassa tarkka sallittu annostus eikä annostusta saa ylittää.

Kirjaa lääkeajat vaikka puhelimeen

Mitä tulisi huomioida, kun ottaa parasetamolia?

”Että luettaisiin käyttöohjeet ennen kuin otetaan lääkkeitä. Jos on 38 astetta kuumetta ja influenssaa, ei välttämättä aina muista, mihin aikaan otti edellisen lääkkeen. On hyvä kirjata ylös, että otin sen ja sen lääkkeen kello 12 ja seuraavan saan ottaa kello x.”

Palo vinkkaa, että lääkkeen seuraavan ottoajan voi laittaa vaikka puhelimeen hälytykseksi. Mikäli lääkepakkauksessa ollut annostusohje on kadonnut, annostusohjeet löytyvät myös verkosta.

”Lääkkeet pitäisi säilyttää lapsilta lukitussa paikassa ja mielellään sellaisella korkeudella, ettei lääkkeitä sieltä helposti saada.”

Parasetamolista soitettiin Myrkytystietokeskukseen 900 kertaa vuonna 2021.

Kuinka paljon parasetamoliyliannostuksia on?

”Me emme sitä valitettavasti tiedä. Myrkytystietokeskuksesta potilaat ohjataan tarvittaessa lääkäriin tai sairaalahoitoon. Ei ole tilastoa, mitä myrkytyksiä sairaaloissa edes hoidetaan.”

Myrkytystietokeskuksen maksuttomaan puhelinnumeroon 0800 147 111 voi soittaa ympäri vuorokauden.

Myrkytystietokeskus kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (Hus).