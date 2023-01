Parikymppinen vuokralainen töhri ja tuhosi asuntonsa – kuvat näyttävät vahingot, joiden korjaaminen maksoi yli 16 400 euroa

Vastaaja tuomittiin törkeän vahingonteon lisäksi myös kahdesta ryöstöstä ja laittomasta uhkauksesta. Kokonaisrangaistus rikoksista on 8 kuukautta vankeutta, jossa on huomioitu rangaistusta alentavana aiempi ehdoton vankeusrangaistus.

Ylöjärvellä asuneen nuoren miehen vuokra-asunnon töhriminen kävi kalliiksi. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi parikymppisen miehen korvaamaan remonttikustannuksista vuokranantajalle Kas-kodit oy:lle yli 16 400 euroa.

Oikeus katsoi kyseessä olleen törkeä vahingonteko, joka tapahtui vuoden 2019 lokakuun ja seuraavan vuoden syyskuun välillä Veittijärven alueella olevassa asunnossa. Asuntoon muuttaessaan vuokralainen oli 19-vuotias.

Töhryjä oli asunnon seinillä, katossa, lattioissa, ikkunoissa sekä ainakin vesikalusteissa ja uunissa.

Vuokralainen kiisti syytteen törkeästä vahingonteosta. Esitutkinnassa ja oikeudessa hän tunnusti rikkoneensa yhden sisäoven ja myönsi aiheuttaneensa 500 euron kustannukset. Käräjäoikeuden mukaan vuokralaisen syyllisyydestä ei jäänyt varteenotettavaa epäilyä.

Kirjallisina todisteina oikeudessa oli valokuvia, joissa näkyy graffiteja asunnon seinillä, katossa, lattioissa, ikkunoissa sekä ainakin vesikalusteissa ja uunissa. Sisäseinissä on rikkoutuneita kohtia. Ainakin yksi patteri on rikottu siten, että se on ollut pois paikaltaan. Valokuvien perusteella asunto on ollut kauttaaltaan laajamittaisesti tuhottu.

Käräjäoikeuden perustelujen mukaan valokuvista on nähtävissä, että graffitikerroksia on ollut useita, joten kyse ei ole ollut yksittäisestä vaan oletettavasti pitkään jatkuneesta vahingonteosta.

Vuokralainen on esittänyt väitteen, että mahdollisesti joku muu olisi voinut tehdä asunnon vauriot, mutta hän ei ollut voinut ilmoittaa niistä vuokranantajalle, koska olisi saanut häädön. Hän ei kuitenkaan halunnut tulla kuulluksi asiassa eikä perustellut esittämiään väitteitä miltään osin.

Myös muita rikoksia

Vastaaja tuomittiin törkeän vahingonteon käsittelyn yhteydessä samalla kahdesta Tampereella tehdystä ryöstöstä ja yhdestä laittomasta uhkauksesta. Oikeuden mukaan hän muun muassa sumutti ryöstön kohdetta turvasumuttimella, potki ja tuuppi häntä ja uhkaili tappamisella. Ryöstöjen kohteet olivat vastaajalle entuudestaan tuntemattomia.

Toinen ryöstöistä ja laiton uhkaus tapahtuivat syyskuussa 2021 ja toinen ryöstö toukokuussa 2022. Vastaaja on myöntänyt syyllistyneensä jälkimmäiseen ryöstöön, mutta kiistänyt muut teot.

Kokonaisrangaistus rikoksista on 8 kuukautta vankeutta, jossa on huomioitu rangaistusta alentavana Turun hovioikeuden viime maaliskuussa tuomitsema 1 vuoden ja 3 kuukauden ehdoton vankeusrangaistus.

Lisäksi vastaaja joutuu korvaamaan rikosten uhreille tilapäisestä haitasta ja kärsimyksestä yhteensä vajaat 3 000 euroa ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä runsaat 3 000 euroa.

Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstä laatiman seuraamusselvityksen perusteella vastaajalla ei ole edellytyksiä suoriutua yhdyskuntapalvelusta.

Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa 30. joulukuuta 2022, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Vastaaja on ilmoittanut tyytymättömyytensä koko tuomioon.

