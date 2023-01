Poliisi: Vartijoiden Isossa Omenassa pitelemä nainen ei kuollut tukehtumalla

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tavoittaneensa ihmisen, joka ilmoitti naisesta kauppakeskuksen järjestyksenvalvojille. Häntä aiotaan kuulustella lähipäivinä.

Iso Omena -kauppakeskuksessa Espoossa viikonloppuna kuollut nainen ei menehtynyt tukehtumalla, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Tieto perustuu alustavaan oikeuslääketieteelliseen lausuntoon.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jyrki Kallio ei kommentoi naisen kuolinsyytä tarkemmin, koska kuolemansyyn tutkinta on salassa pidettävää tietoa. ”Tukehtuminen on pois suljettu merkittävän yhteiskunnallisen syyn vuoksi, mutten muuten voi ottaa asiaan kantaa.”

Poliisi kertoo kuitenkin, että tapahtumien kulku on selkeytynyt. Poliisin mukaan Ison Omenan valvontatallenteista ilmenee, että kaksi järjestyksenvalvojaa pysäytti naisen kauppakeskuksen käytävillä. Keskustelun jälkeen järjestyksenvalvojat alkoivat poistaa naista kauppakeskuksesta. Tästä seurasi voimankäyttötilanne, jonka yhteydessä 35-vuotias espoolaisnainen kuoli. Aiemmin poliisi on kertonut, että voimankäyttötilanne kesti noin kymmenen minuuttia.

Poliisin mukaan järjestyksenvalvojat pysäyttivät naisen toiselta asiakkaalta saadun häiriköintiepäilyn vuoksi. Mikään kauppakeskuksen myymälä ei poliisin mukaan liity tutkittavaan kokonaisuuteen.

Tutkii kuolemantuottamuksena

Voimankäyttötilanteesta levinneiden videoiden perustella tilanteessa oli mukana useita turvallisuusalan työntekijöitä. Poliisi tutkii kuolemaa kuolemantuottamuksena, ja tutkinnanjohtaja Kallion mukaan epäiltyjä on tutkinnassa neljä.

Kallio kertoo, että epäiltyjen joukossa on sekä järjestyksenvalvojia että vartijoita. Teosta epäillyistä turvallisuusalan työntekijöistä kaksi oli aiemmin kiinni otettuna, mutta ketään heistä ei tutkinnassa vangittu. Ison Omenan vartioinnista vastaa Securitas.

Länsi-Uudenmaan poliisin tiedossa on, kuka teki alkuperäisen häiriköinti-ilmoituksen, ja hänet on myös tavoitettu. Tutkinnanjohtaja Kallio kertoo, että henkilö on määrä kuulustella lähipäivinä. Poliisi on myös kuulustellut tilanteessa mukana olleita vartijoita ja tilanteen todistajia.

Tutkinnalla on käytössään myös kauppakeskuksessa asioineiden ihmisten kuvaamia videoita. Tutkinnanjohtaja Kallio kuvaa esitutkinnassa toistaiseksi kertyneen aineiston määrää mittavaksi.

Ministeriö laatii selvityksen

Yksityisen turvallisuusalan työntekijöiden voimankäyttö on noussut julkisuuteen pääkaupunkiseudun poliisitutkintojen vuoksi. Ison Omenan tapahtumien lisäksi Itä-Uudenmaan poliisi tutkii parhaillaan pääradan varrella pääkaupunkiseudulla ilmenneitä väkivaltaisuuksia, joissa epäiltynä on useita järjestyksenvalvojia.

Kokonaisuudessa poliisilla on tutkittavanaan kaikkiaan yli 20 tapausta viime vuoden touko–joulukuulta. Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoi tiistaina, että sisäministeriö teettää laajan selvityksen turvallisuusalan toiminnasta.

”On paljastunut useita tapauksia lyhyessä ajassa, jotka vaativat poliisitutkintaa. On tärkeä huolehtia siitä, että ihmiset voivat luottaa joka ikiseen turvallisuusalan toimijaan. Sen takia on aihetta katsoa kokonaisuutta vielä laajemmin”, Mikkonen sanoi tiistaina.