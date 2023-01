Sähkölaskuihin kertakorvaus ja maataloudelle osittaista tukea kalliisiin sähkö- ja lannoitekuluihin

Sähkölaskujen maksuun on tulossa pidennystä kotitalouksille neljä kuukautta, yrityksille 60 vuorokautta.

Helsinki

Kuluttajille tarkoitettu sähkölaskujen kertakorvaus ja sähkölaskujen maksuaikojen pidennys nytkähtivät tiistaina eteenpäin. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) lähetti lausunnoille hallituksen esityksen uusista helpotuksista sähkönhintojen nousuun.

Hieman yllättäen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi tiistaina STT:lle, että samaan aikaan lähtee lausunnoille myös maatalouden tukipaketti. Myöhemmin maa- ja metsätalousministeriö julkaisi tiedotteen asiasta. Tukipaketilla on tarkoitus helpottaa sekä energian että lannoitteiden hinnasta kipuilevia maatalousyrittäjiä.

Maatalouden tukipaketti on ollut jo pidempään valmistelussa.

Väliinputoajat huomioon

Kertaluonteinen hyvitys kuluttajille täydentää jo aiemmin käyttöön otettuja väliaikaisia tukimuotoja eikä vaikuta niihin. Näitä ovat sähkön arvonlisäveron alennus, verotuksen sähkövähennys ja Kelan sähkötuki.

Tiistaina kerrottiin, että kertakorvaukseen olisi tulossa parannus, jolla sähkösopimusta vuodenvaihteessa edullisesta kalliimpaan vaihtaneet kotitaloudet eivät joutuisi väliinputoajiksi.

”Kulutus määritellään marras-joulukuun käytöllä ja hinta määritellään marras-, joulu-, ja tammikuun ajalta, jolloin saadaan myös väliinputoajat mukaan”, Lintilä sanoi.

Kertakorvaus tulisi kahdessa osassa, ja se koskisi neljää talvikuukautta. Perusteena käytettäisiin marras- ja joulukuun sähkölaskuja.

Omavastuu olisi 90 euroa kuukaudessa. Hyvitys kohdistuisi niihin sähkösopimuksiin, joiden sähköenergian hinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta.

Lähtökohtana TEMin tiedotteen mukaan on, että tukiehtojen ja -kriteerien tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia, jotta hyvitys saataisiin maksettua mahdollisimman nopeasti.

Lannoitteiden hintoihin kustannustukea

Hallituksen ehdotuksen mukaan maatalouden sähkötuki perustuisi aikaisempaan sähkönkulutukseen. Se korvaisi tietyn kynnysarvon ylittävän sähköenergian kustannuksen osittain.

Tuki ei kohdistuisi edullisiin sähkösopimuksiin, vaan ainoastaan kalliimpiin sähkön hintoihin.

Lannoitteiden hintoihin ehdotetaan kustannustukea, jolla korvattaisiin osittain kesäkuun alun jälkeen tehtyjen lannoitehankintojen korkeaa hintaa.

Ei vielä poliittista sopua

STT:n tietojen mukaan sähkölaskujen kertakorvauksesta ei ole vielä poliittista sopua. SDP ei ole ainakaan vielä kuitannut esitettyä korvausprosenttia, jonka mukaan valtio korvaisi sähkölaskun omavastuun ylittävästä osuudesta 50 prosenttia.

Myös maatalouden tukipaketilta uupuu poliittinen kuittaus. Hallituksen on STT:n tietojen mukaan määrä päättää lopullisesta sisällöstä lausuntokierroksen jälkeen.

Molempien tukien on tarkoitus tulla vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon. STT:n tietojen mukaan tavoitteena on antaa lisätalousarvio 26. tammikuuta.

TEMin mukaan takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen kustannusarvio on enintään noin 400 miljoonaa euroa. STT:n tietojen mukaan maatalouden paketti on suuruusluokaltaan tämän hetken kaavailuissa yli sata miljoonaa euroa, mutta mittaluokka on kiinni energian hinnan kehityksestä.

Yrityksille pidennystä sähkölaskun maksuaikaan 60 vuorokautta

Yrityksille ja kuluttajille esitetään myös pidennystä sähkölaskun maksuaikaan. Pidennys olisi 60 vuorokautta yrityksille ja neljä kuukautta yksityistalouksille.

”Olisin valmis käyttämään sen Brysselin kautta, että saisimme vielä pidentää sitä yritysten osalta”, Lintilä sanoi STT:lle.