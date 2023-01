Mikkonen: Sisäministeriö teettää turvallisuusalasta laajan selvityksen

Ministeri Krista Mikkosen mukaan poliisilta pyydetyssä aiemmassa selvityksessä ei ehditty saada vastauksia kaikkiin valvontaa liittyviin kysymyksiin eikä siihen, millaisia muutoksia alan koulutus ja muu sääntely mahdollisesti vaativat.

Sisäministeriö teettää turvallisuusalan toiminnasta laajan selvityksen, kertoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr). Mikkonen sanoo, että selvitys toimisi mahdollisten lakimuutosten pohjana.

Mikkosen mukaan työryhmän työhön otetaan mukaan edustajia myös muista ministeriöistä, poliisista ja turvallisuusalan yrityksistä.

”On paljastanut useita tapauksia lyhyessä ajassa, jotka vaativat poliisitutkintaa. On tärkeä huolehtia siitä, että ihmiset voivat luottaa joka ikiseen turvallisuusalan toimijaan. Sen takia on aihetta katsoa kokonaisuutta vielä laajemmin”, Mikkonen sanoo.

Mikkonen oli aiemmin pyytänyt Poliisihallitukselta selvitystä siitä, miten poliisi valvoo turvallisuusalan yritysten ja yksittäisten vartijoiden toimintaa. Ministerin mukaan tässä ajassa ei saatu vastauksia kaikkiin valvontaan liittyviin kysymyksiin eikä siihen, millaisia muutoksia alan koulutus ja muu sääntely mahdollisesti vaativat.

Työryhmä on tarkoitus kasata mahdollisimman nopeasti, ja sen työn on tarkoitus valmistua kevään aikana. ”Jos puhutaan lakimuutoksista, tässä hallituksessa niitä ei ehditä tekemään. Mutta jos on muita toimia, katsotaan, onko niitä mahdollista vielä tehdä.”

Erilainen koulutus eri tehtäviin?

Ministeri kertoi selvityksen olemassaolosta maanantaina.

Viikonloppuna nainen kuoli Espoossa kauppakeskus Isossa Omenassa vartijoiden voimankäyttötilanteessa. Poliisi tutkii kuolemaa epäiltynä kuolemantuottamuksena. Aiemmin joulukuussa Itä-Uudenmaan poliisi kertoi tutkivansa järjestyksenvalvojien epäiltyjä väkivaltaisuuksia pääradan juna-asemien yhteydessä pääkaupunkiseudulla.

Mikkonen pitää tärkeänä, että alaa koskevat rikostutkinnat selvitetään ja että ala myös itse tekee toimenpiteitä luottamuksen rakentamiseksi.

Hän perehtyi Poliisihallitukselta saamaansa selvitykseen tiistaina. Selvityksessä Poliisihallitus toi esille, että turvallisuusalan valvonnassa on alueellisia eroavaisuuksia. Mikkosen mukaan on tärkeää huolehtia, että valvonta on yhdenmukaista ja riittävää koko maassa.

Hän sanoo myös, että alalla työskennellään hyvin vaihtelevissa työtehtävissä ja -ympäristöissä, kuten kauppakeskuksissa, tapahtumissa, virastoissa ja tehdasalueilla.

”Tulisiko työntekijöillä olla erityyppisissä tilanteissa eri vaatimuksia koulutuksen suhteen? Se on mielestäni yksi asia”, jota on syytä tarkastella.