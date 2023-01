Helsingin Esplanadin kaahaajaa epäillään tapon yrityksestä – ajoi jopa 110 kilometrin tuntivauhtia

Tieto ajonopeudesta johti rikosepäilyn koventumiseen.

Helsingin keskustassa viime vappuna tapahtuneen kaahaustapauksen esitutkinta on valmistumassa, poliisi kertoi tiistaina. Poliisi epäilee, että nykyään 34-vuotias mies ajoi Pohjoisesplanadilla huomattavaa ylinopeutta ja vaaransi lukuisten ihmisten turvallisuuden.

Miestä epäillään tapon yrityksestä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, virkamiehen vastustamisesta ja niskoittelusta poliisia vastaan.

”Emme ole missään vaiheessa esitutkintaa epäilleet, että kuljettajan tarkoituksena olisi ollut osua ihmisiin tai ajoneuvoihin tahallaan. Kuitenkin vilkkaana aikana huomattavaa ylinopeutta keskustassa ajavan on miellettävä ja ymmärrettävä tekonsa vaarallisuus”, sanoi tutkinnanjohtaja Lasse Lagerbohm tiedotteessa.

Rikosnimikkeet ovat koventuneet esitutkinnan aikana merkittävästi. Aiemmin kuljettajaa oli epäilty muun muassa vammantuottamuksesta.

36 asianomistajaa

Lagerbohm kertoo, että kuljettajaa epäillään tapon yrityksestä kymmenen ihmisen osalta ja törkeän pahoinpitelyn yrityksestä viiden ihmisen osalta. Kaikkiaan asianomistajia on 36.

Poliisi ja syyttäjä päättivät rikosnimikkeiden koventamisesta sen jälkeen, kun epäillyn käyttämän auton ajotietokone oli saatu purettua. Tutkinnassa selvisi, että kuljettaja ajoi Pohjoisesplanadilla enimmillään 100–110 kilometrin tuntinopeudella. Tarkka lukema riippuu mittaustavasta.

Lagerbohmin mukaan tieto ajonopeudesta johti siihen, että rikosnimike muuttui tapon yritykseksi.

Poliisilla ei ole viitteitä siitä, että kuljettaja olisi tahallaan yrittänyt ajaa ihmisten päälle. Jo aiemmin oli kerrottu, ettei kuljettaja ollut päihtynyt.

Kuljettajaa on kuultu kahdesti esitutkinnan aikana. Poliisi ei tiistaina avannut tarkemmin, mitä mies on kertonut. ”Hän on antanut omat näkemyksensä asiassa.”

Poliisi ei kertonut julkisuuteen käsitystään teon motiivista.

Useille lieviä vammoja

Kaahaustapaus tapahtui vappuaattona kello 19:n aikaan. Tapahtumat alkoivat, kun epäilty ei noudattanut poliisipartion pysähtymismerkkiä Pohjoisesplanadilla.

Poliisin mukaan epäilty suuntasi autolla kohti Katariinankadun risteystä ja siitä edelleen Aleksanterinkadun ja Unioninkadun kautta takaisin Pohjoisesplanadille. Erityisesti Senaatintorin ympäristössä ja Pohjoisesplanadilla liikkui runsaasti ihmisiä vappuaaton juhlinnan vuoksi.

Epäillyn ajo katkesi, kun hän törmäsi autollaan tien sivuun pysäköityyn henkilöautoon ja muutamaan muuhun ajoneuvoon. Useat ihmiset saivat lieviä vammoja, poliisi kertoi.

Tapaus lähtee nyt loppulausunnoille. Jutun arvioidaan siirtyvän syyteharkintaan viimeistään maaliskuun alussa.