Koko maan yli etenee maanantaina lumisadealueita. Lounaassa ja etelässä sateet voivat tulla räntänä, etelärannikolla myös vetenä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

”Lunta tulee paikoin 5–15 senttiä koko maassa. Etelärannikolla voi tulla enemmänkin, mutta kertymää on vaikea arvioida. Lumi on märkää ja painuu”, kertoo päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Lähes koko maassa ajellaan tänään huonossa kelissä lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi, Ilmatieteen laitos varoittaa. Uudellamaalla varoitetaan erittäin huonosta kelistä.

Myös Fintrafficin tieliikennekeskus on varoittanut ajokelin olevan paikoin huono lumisateen ja jäätävän sateen, lumisten tienpintojen ja pöllyävän lumen takia.

Merialueilla on voimassa jäätämis- ja tuulivaroituksia.

Vesi voi nousta pelloille

Päivystävä meteorologi kertoo, että maanantaina lähes koko maassa on pakkasta. Lounaissaaristossa lämpötila on plussan puolella. Tiistaina plusasteita on jo lounaassa ja etelässä, ja keskiviikkona suojasää ulottuu maan etelä- ja keskiosaan.

"Torstaina Lappiinkin leviää lauhaa ilmaa.”

Huonon tai erittäin huonon ajokelin varoituksia on voimassa lähes koko maassa keskiviikkoon asti. Torstaina keli on huonoa Lapissa.

Suomen ympäristökeskus Syke on antanut tulvavaroituksen loppuviikolle Satakuntaan, Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle. Näissä maakunnissa joet voivat tulvia paikoin alavimmille pelloille.