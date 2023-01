Myöhästyneet lähetykset saivat Postin tekemään jakajastaan rikosilmoituksen ja tiedottamaan asiasta kirjeitse.

Vantaan Pakkalassa asuva Kati Hirsikangas sai joulukuussa Postilta erikoisen kirjeen, jossa pahoiteltiin lähetysten myöhästymistä. Syyksi kerrottiin, että työntekijä ”ei ole toiminut ohjeiden mukaan, vaan viivästytti jakamista” ja että hänestä on tehty rikosilmoitus.

”Luin sen lapun aika monta kertaa ja mietin, että onko tämä jokin vitsi. Mielestäni se kuulosti oudolta”, Hirsikangas muistelee.

Samanlaisen kirjeen sai myös Aamulehden urheilutoimittajan Kirsi Teiskonlahden lähettämän joulukortin vastaanottaja. Kortti oli matkalla Tampereelta Vantaalle, ja se jaettiin uudenvuoden aatonaattona Postin pahoittelevan kirjeen kera.

Postin turvallisuuspäällikkö Heikki Horn vahvistaa kirjeiden aitouden.

”Saimme asiakkaalta epäilyn siitä, että hänelle on jäänyt postia saapumatta. Kun tällainen asia tulee meille asiakkaalta, niin alamme heti aktiivisesti selvittämään mistä on kyse”, Horn kertoo.

Pian selvisi, että yksi jakajista oli jättänyt lähetyksiä jakamatta.

”Joukossa oli lehtiä, kirjeitä sekä muutama pikku paketti, joita jakajat tuovat suoraan asiakkaille. Asiakkaat ovat Itä-Vantaan alueelta”, Horn kertoo.

Tarkkaa asiakasmäärää Horn ei osaa sanoa, mutta hänen arvionsa mukaan postit ovat jääneet saamatta varmasti kymmeniltä ihmisiltä, sillä lähetyksiä oli satoja.

Posti teki tapauksesta rikosilmoituksen poliisille.

”Se on nyt heidän tutkinnassa, että miten näin on käynyt ja mihin tämä henkilö on syyllistynyt. Saimme postit nopeasti haltuumme ja positiivista oli, että lähetyksiä ei oltu avattu”, Horn kertoo.

Hirvikankaan Postilta saamassa kirjeessä on päiväys 20.12. mutta se saapui perille vasta 30.12.

Osa noin kaksi viikkoa myöhässä

Jakamattomat postit laitettiin eteenpäin vastaanottajille saatekirjeen kera, jossa pahoiteltiin viivästymistä. Hornin mukaan lähetykset ovat olleet myöhässä maksimissaan noin kaksi viikkoa.

Pakkalalainen Hirsikangas sai vain yhden kirjeen myöhässä. Hän sai tietää tapauksesta enemmän, kun hänelle linkattiin verkossa Vantaan Sanomien uutinen aiheesta.

Tekijä on ollut Postissa useita vuosia töissä, eikä hänen kanssaan ole turvallisuuspäällikkö Hornin mukaan ollut aiemmin vastaavanlaisia ongelmia. Jakajan työsuhdetta ei ole päätetty, mutta hän ei ole tällä hetkellä töissä.

”Odotamme tutkinnan tulosta, jotta tiedämme, mitkä ovat seuraamukset työsuhteelle”, Horn kertoo.

Alustavan tiedon mukaan jakaja oli valittanut kiirettä ja työpainetta, eikä ollut saanut kaikkea postia jaettua, Horn kertoo. Horn sanoo, että kiireeseen ei voida vaikuttaa, jos työntekijä ei kerro asiasta työnantajalle ja että kyseessä on valitettava, mutta yksittäinen tapaus.

Hirsikangas toivoo, että kyseiselle jakajalle tarjottaisiin apua ja tukea, jos hän sellaista tarvitsee. Hirsikankaan mukaan Pakkalan alueella on ollut postinjakelussa myös muutakin häikkää.

”Lokakuussa taiteilijaystäväni lähetti minulle postitse erään teoksen. Se ei koskaan tullut perille”, hän kertoo.