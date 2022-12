”Palkka on kulutettu jo, kun seuraava tulee” – Askon ja Sotkan työntekijät jäävät ilman palkkaa tammikuussa

Pääluottamusmiehen mukaan työntekijät ovat tyrmistyneitä siitä, että muutoksesta lähetettiin selkeä viesti vasta noin kolme viikkoa ennen oletettua palkkapäivää.

Sotkan ja Askon emoyhtiö Indoor Group on siirtymässä taannehtivaan palkanmaksuun.

Huonekalujättien Askon ja Sotkan työntekijät saivat joulun päätteeksi työnantajaltaan ilmoituksen, jonka mukaan kuukausipalkkoja ei makseta tammikuussa vaan vasta helmikuussa.

Askon ja Sotkan emoyhtiö on Indoor Groupin työntekijöille on tähän saakka maksettu kuukausipalkat kuukauden puolivälissä. Nyt yhtiö on siirtymässä taannehtivaan palkanmaksuun eli peruspalkka maksetaan vasta seuraavan kuukauden puolivälissä.

Muutoksella on vaikutusta noin 260 henkilön palkanmaksuun. Indoor Groupissa on yhteensä noin 640 työntekijää.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Indoor Groupin pääluottamusmies Ritva Loikkasen mukaan työntekijät ovat tyrmistyneitä ja närkästyneitä.

”Henkilökuntaa hiertää se, että henkilökunta sai tästä ilmoituksen vasta 27. päivä joulukuuta. Tämmöisestä tilanteesta olisi ollut kohtuullista ilmoittaa paljon paljon aikaisemmin ja oikein selkeäsanaisesti, että kaikki työntekijät ymmärtävät, mistä on kysymys, ja osaavat varautua siihen”, Loikkanen sanoo.

Loikkasen mukaan työntekijät ovat reagoineet ilmoitukseen voimakkaasti. Pääluottamusmiehelle on tullut paljon negatiivista palautetta.

”Olen ollut ihan koko ajan puhelimessa”, hän sanoo.

”Tyrmistys koskee viestintätapaa nopealla aikataululla. Vaikka siitä selviäisi taloudellisesti, se osuu työntekijöiden turvallisuudentunteeseen.”

Loikkasen mukaan muutoksen ajankohta on haasteellinen. Joulu aiheuttaa ihmisille ylimääräisiä kuluja, joita maksellaan vielä tammikuussa. Nyt lisähaasteena on vielä yleinen kustannustason nousu.

Loikkasen mukaan työnantaja on luvannut, että ihmisistä pidetään huolta. Työnantaja on tarjonnut mahdollisuutta esimerkiksi palkkaennakkoon tai kesäloman lomarahojen maksua jo tammikuussa.

Loikkasen mukaan ehdotukset eivät ole olleet työntekijöille mieleisiä. Ne auttaisivat kyllä tammikuun hätää, mutta työntekijöiden mukaan niistä aiheutuisi kustannuskierre.

”Tänä aikana ihmiset ovat hyvin huolissaan omasta taloudestaan. He eivät halua tällaiseen kierteeseen, vaan he haluavat pärjätä sillä yhden kuukauden palkallaan ilman, että ottavat kesälomarahat nyt jo käyttöön. Tai jos ottaa palkkaennakkoa, se on tulevista palkoista pois”, Loikkanen sanoo.

Työntekijät olisivat toivoneet, että työnantaja olisi viestinyt muutoksesta hyvissä ajoin ja selkeästi, jotta jokainen olisi voinut varautua siihen ennalta.

”Muutoksella on se hyvä tavoite. Se on kaikkien, sekä henkilöstön että johdon, tahtotilaa, että palkat olisivat oikein. Mutta se, mikä tässä meni pieleen, oli tämä viestintä. Siitä ihmiset ovat hyvin näreissään.”

Loikkasen mukaan koko syksy on ollut työntekijöille raskas, sillä Indoor Groupissa käytiin muutosneuvottelut. Neuvottelut johtivat myös irtisanomisiin ja osa-aikaistamisiin. Loikkasen mukaan työntekijöille tarjottiin korvaavia työpaikkoja muualla konsernissa, mutta kaikki eivät pystyneet ottamaan niitä vastaan.

Indoor Groupin talousjohtaja Jussi Tallgren vastasi kysymyksiin sähköpostitse. Hänen mukaansa yhtiö muuttaa tammikuussa palkanmaksurytmiään taannehtivaksi.

”Tämä tarkoittaa, että provisiot ja työaikalisät sekä muut jo nyt taannehtivasti maksettavat erät kohdistuvat jatkossa muiden palkkaerien kanssa samalla kaudelle. Taannehtiva palkanmaksurytmi on kaupanalalla tavanomainen”, Tallgren kertoo.

”On ymmärrettävää, että asia herättää erilaisia näkemyksiä. Maksurytmin muutos liittyy Indoor Groupin laajempaan palkanlaskentamallin täsmentämiseen, josta olemme viestineet indoorilaisille säännöllisesti. Emme luonnollisestikaan jätä henkilöstöämme tässä tilanteessa yksin”, Tallgren kirjoittaa lähettämässään sähköpostivastauksessa.

Hän toteaa, että maksurytmin muutoksen vuoksi yhtiö on tarjonnut työntekijöille vaihtoehtoja siirtymäajan helpottamiseksi.

Tallgrenin mukaan muutoksella ei ole tekemistä yhtiön taloudellisen tilanteen kanssa. Hänen mukaansa sillä ei ole myöskään vaikutusta Askon ja Sotkan asiakkaille eikä esimerkiksi tuotteiden toimituksiin.