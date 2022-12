Tampereella todettu herkästi tarttuvaa lintuvirusta keskustan puluissa

Ihmiselle virus voi aiheuttaa silmän sidekalvon tulehdusta.

Tampere

Tampereen keskustasta joulukuun puolivälissä kuolleena löydetyistä neljästä kesykyyhkystä eli pulusta on todettu lintujen ortoavulavirus 1, kertoo Ruokavirasto perjantaina.

Ruokaviraston mukaan Tampereen keskustassa on joulukuun lopun aikana havaittu useita kuolleita puluja, ja myös havaintoja sairaista puluista on ilmoitettu alueen virkaeläinlääkäreille. Tutkimuksiin lähetetyissä puluissa todettu virus on virulenttia eli voimakkaasti tautia aiheuttavaa virustyyppiä.

Samaa virusta todettiin joulukuun alkupuolella kesykyyhkyssä Lempäälässä. Myös syyskuussa 2022 todettiin viruksen aiheuttamaa kesykyyhkyjen kuolleisuutta, Ruokavirasto kertoo.

Virus aiheuttaa siipikarjassa Newcastlen tautia, joka on vakava eläintauti. Oireina voi olla lentokyvyttömyyttä, apaattisuutta ja hermostollisia oireita, kuten esimerkiksi kävely pää vinossa sekä lintujen kuolemia.

Ihmiselle virus voi aiheuttaa silmän sidekalvon tulehdusta, mutta tartunnat ovat Ruokaviraston mukaan harvinaisia, ja vaativat yleensä läheistä kontaktia tartuntaa kantavaan lintuun.