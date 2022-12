Reilut 13 vuotta myöhästyneen Olkiluoto 3-ydinreaktorin pitäisi toimia täysteholla keskiviikkona.

Vaikeuksien kanssa vuosia kamppailleen Olkiluodon kolmannen ydinvoimalareaktorin koekäytön on määrä jatkua tiistai-iltana, Teollisuuden voima (TVO) kertoi verkkosivuillaan.

Voimalan tuotantosuunnitelman mukaan reaktorin piti tuottaa sähköä keskimäärin 343 megawattia kello 19 alkaen. Kello 20.15 tiistaina tuotanto ei TVO:n verkkosivujen mukaan ollut vielä alkanut.

TVO:n tuotantopäällikkö Johanna Aho kertoo HS:lle, että tiistain viivästykseen ei ole erityistä syytä, vaan ennuste on yksinkertaisesti elänyt päivän mittaan.

Puoli yhdeksän aikoihin uusin arvio oli, että koekäyttö alkaa vielä tiistaina kello 23, Aho kertoi.

Käynnistymisen jälkeen voimalan tehoja on tarkoitus nostaa vähitellen ylöspäin. Täyteen 1 600 megawatin tehoon voimalan on määrä yltää keskiviikkona kello 11.

Olkiluodon kolmosreaktorin oli määrä aloittaa toimintansa jo toukokuussa 2009. Pitkään näytti siltä, että voimala todella pääsee aloittamaan säännöllisen sähköntuotantonsa tänä vuonna, mutta sen jälkeen reaktori on törmännyt uusiin ongelmiin.

Reaktori on ollut tuotantotauolla 13. lokakuuta lähtien. Koekäyttö keskeytyi tuolloin, kun voimalan turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen juoksupyöristä havaittiin vaurioita.

Tätä ennen reaktori ehti jo saavuttaa täyden 1 600 megawatin tehon ensimmäistä kertaa 30. syyskuuta.

Ydinvoimalan omistava TVO kertoi viime viikolla, että Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa 8. maaliskuuta. Aiemmin TVO arvioi kaupallisen tuotannon käynnistyvän 6. helmikuuta.

TVO:n mukaan koekäytön aikana sähköä tuotetaan noin 1,3 terawattituntia. Ennen kaupallisen sähköntuotannon aloittamisessa laitoksessa täytyy tehdä vielä noin kymmenen merkittävää testiä.

Olkiluoto 3 on Suomen sähköntuotannon kannalta todella keskeinen voimalaitos. Se on valmistuessaan Pohjoismaiden suurin ydinvoimala. Voimala on myös maailmanlaajuisesti todella suuri, sillä ainoastaan Kiinan Taishan 1 ja Taishan 2 voimalaitokset ovat 1 660 megawatin tehollaan sitä suurempia.

Suomi on kuluttanut elokuun jälkeen joka ikisenä tuntina keskimäärin 1 063 megawattia enemmän sähköä kuin se on tuottanut. Fingridin tietokannan mukaan Suomen sähkönkulutus on ollut elokuun alun jälkeen keskimäärin noin 8 800 megawattia tunnissa. Samaan aikaan tuotanto on ollut noin 7 745 megawattia.

Tuotannon määrä on tärkeää kahdella tapaa. Ensinnäkin se ehkäisee sähköpulan riskiä ja toisekseen se laskee markkinahintaisen sähkön hintaa. Esimerkiksi maanantaiaamuna kello 8, kun sähköntuotanto ylitti selvästi kulutuksen, pörssihintainen sähkö maksoi arvonlisäveroineen noin 2,6 senttiä.

Esimerkiksi tiistaina kello 11 Suomen sähkönkulutus oli noin 1 200 megawattia omaa tuotantoa suurempi. Suurimmillaan ero oli perjantaina 25. marraskuuta kello 12. Kyseisen tunnin aikana Suomen sähkönkulutus oli yli 2 800 megawattia tuotantoa suurempaa.

Syksyn aikana Suomessa on toki tuotettu myös useaan otteeseen kulutusta enemmän sähköä. Esimerkiksi aamuyöstä lauantaina 8. lokakuuta Suomen sähköntuotanto ylitti kulutuksen yli 1700 megawatilla.

Suomen sähköntuotantoon vaikuttaa Olkiluoto 3:sen ja muun ydinvoiman ohella keskeisesti myös tuulivoimatuotannon määrä.

Elokuun alun jälkeen Suomen tuulivoimatuotannon tuntikeskiarvo on 1330 megawattia. Suurimmillaan tuulivoimatuotanto oli maanantaiaamuna kello 8, jolloin tuulivoimatuotannon keskiteho oli 4 238 megawattia.

Kyseisen tunnin aikana Suomi tuotti selvästi kulutustaan enemmän sähköä.