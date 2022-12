Jälkiraivaustyöt jatkuvat Rautjärven kirkon raunioilla

Poliisi epäilee tulipalossa rikosta. Tulipalon yhteyttä Rautjärvellä palaneeseen asuintaloon selvitetään.

Jälkiraivaustyöt jatkuvat tänään Rautjärven kirkon raunioilla eilisen tulipalon jäljiltä, kertoo Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Vuonna 1881 valmistunut puukirkko paloi kivijalkaan asti.

Enää palossa ei ole leviämisvaaraa, kertoo Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Arto Taina STT:lle.

Tainan mukaan sammutustyöt päättyivät eilen ennen puoltayötä.

”Eilen illalla ennen puoltayötä on päätetty eilisen osalta se, ja nyt varhain aamulla yksikkö on käynyt paikalla ja parhaillaan jälkiraivaus- ja sammutustyö on jatkumassa”, kertoi Taina ennen aamuyhdeksää.

Tainan arvion mukaan paikalla menee joitain tunteja, ja töitä jatketaan mahdollisesti vielä myöhemmin uudestaan illalla tai huomenna.

Sammutus- ja raivaustöissä käytetään apuna kaivinkonetta.

Palo eteni nopeasti

Palon syttymissyystä tai palon syttymispaikasta pelastuslaitoksella ei ole uutta kerrottavaa.

”Tutkinta on edelleen kesken”, Taina sanoo.

Eilen kerrottiin, että palo oli voimakkaimmillaan pääovien kohdalla kellotapulin alla.

”Tosi voimakas palo ja nopeastihan se on siellä edennyt”, Taina kuvailee.

Pelastuslaitos sai automaattisen hälytyksen palosta jouluaamuna noin puoli yhdeksän aikaan. Kirkossa oli tuolloin käynnissä jumalanpalvelus, ja siellä oli silminnäkijöiden mukaan paikalla noin 30–40 ihmistä. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Jumalanpalvelusta pitänyt kappalainen Timo Kälviäinen kertoi STT:lle eilen, että palohälytin alkoi soida kesken saarnan. Pian tämän jälkeen Kälviäinen havaitsi savua eteisen suunnalta.

Pelastuslaitos kertoi eilen, että palo jatkui puolenpäivän tietämille.

Tutkitaan törkeänä tuhotyönä

Kaakkois-Suomen poliisi on kertonut, että Rautjärven kirkon tulipalosta on löytynyt viitteitä mahdollisesta rikoksesta. Paloa tutkitaan törkeänä tuhotyönä, mutta nimikkeet voivat tarkentua.

Kirkon tulipalon yhteyttä Rautjärvellä niin ikään eilen tapahtuneeseen asuinrakennuksen paloon selvitetään.

Rautjärven Torsansalon kylässä tuhoutui palossa suurehko asuinrakennus ja sen piharakennuksia. Poliisin mukaan kiinteistön alueelta löytyi ruumis.

Päivystävä palomestari Arto Taina kertoo, että myös toisella palopaikalla tehdään tänään jälkisammutustöitä.

”Sielläkin on eilen tehty pitkään töitä.”

Paikalla oli myös kaivinkone.

Poliisi pyytää havaintoja viininpunaisesta henkilöautosta

Torsansalosta Rautjärven kirkolle on matkaa tietä pitkin noin 30 kilometriä.

Poliisi pyytää havaintoja mahdollisesti paloihin liittyvästä vuoden 2020 viininpunaisesta, viistoperäisestä Opel Astra -henkilöautosta. Havaintoja pyydetään joulun ajalta Rautjärven ja Imatran alueilta.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.