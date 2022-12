Kirkossa oli palon syttymishetkellä noin 30 ihmistä. Kukaan ei loukkaantunut.

Rautjärven kirkossa Etelä-Karjalassa on syttynyt tulipalo. Sammutus- ja pelastustyöt ovat käynnissä.

Kirkossa palon syttymishetkellä ollut, eläkkeellä oleva kirkkoherra Kari Luumi kertoo papin ilmoittaneen saarnan noin puolivälissä, että kirkko palaa ja kaikkien täytyy poistua sivuovista.

”Silloin lähdimme ja kun tulimme ulos kirkosta, torni oli jo pahasti liekeissä ja totesimme, ettei mitään voida tehdä. Meitä oli siellä noin 30 ihmistä”, Luumi kertoo.

Merkittävän ja rakkaan rakennuksen tuhoutuminen on Luumin mukaan suuren surun paikka ihmisille. Menetyksen käsittelyssä menee hänen mukaansa varmastikin oma aikansa. Onneksi tilanteessa ei kuitenkaan käynyt pahemmin ja muun muassa diakonissa oli Luumin mukaan heti tarjoamassa apua sitä tarvitseville.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan kirkon ovien eteen niiden ulkopuolelle oli asetettu naruja estämään ihmisten ulostulo.

”On poliisiasia tutkia tämä, mutta kahden oven eteen oli viritetty narut sulkemaan poispääsy. Sekä sakariston oven eteen että sivulle, jossa on invaliuska, ovien eteen oli vedetty narut ettei pääse ulos.”

”Narut olivat ulkopuolella. Tämä on nyt se, mikä tekee tästä kaksinverroin pahemman, että mielestäni se on murhapoltto tai murhapolton yritys”, Luumi kommentoi tietoja.

Narut eivät hänen mukaansa myöskään olleet paikalla esimerkiksi rakennustöiden takia.

”Suntio juuri tätä kauhisteli ja hän tietää, mitä naruja on vedetty ja mitä ei ole.”

Luumi kiittää viranomaisia rivakasta toiminnasta ja siitä, ettei ihmishenkiä menetetty palossa.

”Se on tärkein asia. Seurakunnalle palo on todella, todella ikävä asia, varsinkin kun tietää nykyisen taloudellisen tilanteen seurakunnilla, tämä voi olla seurakuntamme viimeinen kirkko tällä paikkakunnalla. Tämä tuntuu pahalta. Toivottavasti olen väärässä, mutta pahoin pelkään tätä.”

Rautjärven puurakenteinen kirkko on liekeissä. Oikealla kirkko kesäkuussa.

Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttila kuvailee kirkon olevan todella suuri symboli paikkakunnalle.

”Se on ollut osa paikkakuntaa ja 50 vuotta sitten [kuntaliitoksen myötä] oman seurakunnan merkitys eteläpään asukkaille kasvoi. Kirkko on ollut suuri symboli alueelle ja se on toiminut kokoontumispaikkana sekä merkittävänä asiana asukkaille.”

Ruokolahden seurakunnan kirkkoherra Leena Haakana kertoo STT:lle, että palohälytys kirkkoon tuli hänen tietojensa mukaan käynnissä olleen sanajumalanpalveluksen aikana. Rautjärven kirkko kuuluu Ruokolahden seurakunnalle.

"Olen puhunut ainoastaan meidän kappalaisemme kanssa, joka oli juuri tänä aamuna jumalanpalvelusvuorossa. Olen saanut häneltä lyhyen referaatin, mutta en osaa vielä sanoa, miltä [kirkolla] näyttää”, Haakana kertoo STT:lle puhelimitse.

Ylen haastattelussa Haakana kertoo, että palon syttymissyyksi epäillään ilkivaltaa, eli palo olisi mahdollisesti tahallaan sytytetty. Mitään muuta järkevää syytä palolle ei ole Haakanan mukaan toistaiseksi löydetty.

Kirkon lähettyvillä, noin puolen kilometrin päässä asuva Simo Luumi kertoo, että hänen vaimonsa sanoi kirkon palavan.

”Tässähän tuo palaa. Ei mahda mitään. Tornin juuresta se [palo] alkoi”, kirkon lähellä oleva Luumi sanoo.

Paloautoja oli noin kello kymmeneltä aamupäivällä paikalla Luumin mukaan noin seitsemän.

”Pappi oli sanonut ihmisille, että nyt ulos kaikki ja ilmeisesti sen verran paniikissa, ettei ehtoollisvälineitä saatu mukaan, mikä toki on pieni asia verrattuna.”

Kirkossa järjestettiin tänä aamuna kello kahdeksan alkanut jumalanpalvelus.

Haakanan tietojen mukaan palohälytys tuli saarnan aikana ja kaikki kirkossa olleet ihmiset saatiin turvallisesti ulos.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta noin puoli yhdeksän aikaan aamulla. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan hälytys tuli ensin automaattisena palohälytyksenä, minkä jälkeen tilanne tarkentui suureksi rakennuspaloksi.

Kaakkois-Suomen poliisi pyytää Twitterissä välttämään turhaa liikkumista alueella.

Paikalle on lähetetty pelastushenkilöstöä useilta paloasemilta ja vapaapalokunnista.

Pelastuslaitos kertoo tiedottavansa palosta lisää puolilta päivin.

Rautjärven kirkko on puurakenteinen.

Rautjärven kirkko on puurakenteinen ja Museoviraston mukaan se on valmistunut vuonna 1881. Päätytornillinen ristikirkko on suojeltu. Paikalla sijainnut edellinen kirkko paloi viraston mukaan vuonna 1872. Kirkon lähellä sijaitsee vuonna 1905 rakennettu pitäjäntupa. Rautjärven seurakunta liitettiin vuoden 2019 alussa Ruokolahden seurakuntaan.

Päivitetty 25.12.2022 kello 13.20: Lisätty Ylen tieto tuhopolttoepäilystä.