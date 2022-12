Tällainen on ”hylkiöiden” joulu, johon kuuluu reissu hypermarkettiin ja Youtube-videoita

Vanhojen ystävien joulu on omannäköinen ja kiireetön. Tärkeintä ovat rentous ja herneet.

Kirpsakka pakkanen nipistää poskia jouluaaton aamupäivänä Helsingissä. Vielä 12 tuntia aikaisemmin taivaalta sateli räntää ja ilma muistutti enemmän harmaata marraskuuta, mutta aattoaamuksi on kuin taikaiskusta saatu valkoinen maa ja kirkas auringonpaiste.

Mellunmäessä on näin puolenpäivän aikaan vielä aamu käynnissä, sillä Mira-Pauliina Puhakka ja Muura Karu vielä lopettelevat aamiaistaan. Taustalla soi tunnelmaa luomassa Rammsteinin Du hast.

Ystävykset ovat viettämässä yhteistä joulua neljättä kertaa. He kutsuvat joulunviettoaan ”hylkiöiden jouluksi”, mutta oma joulunvietto on kyllä ystävysten mukaan enemmänkin oma valinta.

”Olen alkanut odottamaan joulua, kun nyt on kivoja asioita, mitä tehdä. Kaikki muut ovat jouluisin tekemässä jotain, niin nyt voi myös olla rauhassa tekemättä mitään”, Karu kertoo.

Hänelle ja heille molemmille joulun päivissä onkin kyse ennen kaikkea rauhoittumisesta ja yhdessä olosta. Siitä että saa olla rennosti vailla aikatauluja tai liian tiukkoja raameja.

Kuusi rakentuu olohuoneessa yhteisvoimin.

Täysin perinteettömästi ei joulua Mellunmäessäkään vietetä.

Aattoyönä ystävät suorittivat perinteisen hypermarketkäynnin, jolloin ostettiin kaapit täyteen ruokaa. Lista on hyvin perinteinen: kalaa, laatikoita, vihreitä kuulia ja herneitä. Herneet ovat kaksikon jouluruuan kulmakivi ja niitä käytiin hakemassa varmuuden vuoksi kaupasta jo aiemmin.

Aamuisen uunipuuron jälkeen koittaa odotettu hetki: kuusen virkaa toimittavat maalaustelineen koristelu. Telineen ympärille kääritään koristenauhaa, itsetehtyjä lumihiutale-koristeita ja sateenkaarilippunauhaa. Tähdeksi Karu asettaa näyttelijä Jeff Goldblumia esittävän figuurin.

Latvatähtenä toimii Jeff Goldblum.

”Me syödään, löhöillään, tehdään taidetta ja pelataan”, Puhakka luettelee päivän ohjelmaa.

”Katsellaan Youtube-videoita. Mä näytän drag queen -videoita ja sä näytät videoita tyypeistä, jotka tekee palapelejä”, Karu jatkaa.

Vaikka joulu on neljäs yhdessä, ovat Puhakka ja Karu tunteneet toisensa jo viitisentoista vuotta. Alunperin he tapasivat Limingan taidekoulun sarjakuvalinjan opinnoissa. Siitä alkoi tähän päivään asti jatkunut ystävyys.

Mira-Pauliina Puhakka aloitti aamunsa korealaisella joulupopilla.

Jouluna ihmiset kokoontuvat perinteisesti koteihinsa perheidensä kanssa. Kaikille oma biologinen perhe ei kuitenkaan ole se läheisin perhe. Äskettäiseen Helsingin Sanomien joulunviettokyselyyn vastanneista monet viettivät joulua yksin tai yhden läheisen ihmisen kanssa. Osalle yksinäisyys on valinta, mutta ei kaikille.

Karukin kertoo viettäneensä yhden joulun yksin. Kaverijoulu on kuitenkin vienyt voiton.

”Me aloitettiin juuri uusi talviseisauksen perinne. Kirjoitettiin paperille juttuja, joita ei haluta viedä tästä vuodesta ensi vuoteen ja poltettiin niitä kynttilänliekissä”, Karu kertoo.

Yhdeksi ystävien jouluperinteeksi on muodostunut aattoyönä toteutettava kauppareissu hypermarkettiin. Jouluksi kaapit ovat nyt täynnä.

”Se oli todella puhdistavaa. Pääsi miettimään juttuja, joista on valmis luopumaan”, Puhakka jatkaa.

Joulutelineen tultua valmiiksi kaverukset siirtyvät koristelemaan Puhakan asuntoa kymmenillä värikkäillä joulupalloilla. Asunnossa on viihtyisää, siivoamisesta ei ole Puhakan mukaan stressattu.

Jouluinen zine valmistuu joulun pyhinä ja välipäivinä.

Kunhan koristelut ovat valmiit on aika valmistella jouluzineä. Taidepläjäykseen on aikomuksena kirjata ainakin tiputanssin ohjeet ja dokumentoida jääkaapin joulusiivous. Myös Tekkenin peluu on listalla. Mutta jos ei huvita, niin ei ole pakko tehdä yhtään mitään.

Ja se on tässä joulussa parasta.