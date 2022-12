Joulurauha julistettiin Turun Vanhalla Suurtorilla.

Kellon lyödessä kahtatoista kaikuivat Turun Vanhalla Suurtorilla suomalaisille tutut sanat joulurauhan julistuksessa. Kahden vuoden ajan joulurauha on julistettu koronapandemian vuoksi ilman yleisöä, mutta tänä vuonna väki oli jälleen tervetullut torille.

Joulurauhan julistuksen lausui suomeksi ja ruotsiksi Brinkkalan talon parvekkeelta Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen. Tämä joulu oli Akkaselle jo kymmenes kerta tehtävässä.

Joulurauhaa on julistettu Turusta käsin lähes katkeamattomasti 700 vuoden ajan. Brinkkalan talon parvekkeelta julistus on luettu vuodesta 1886. Nykyisin luettava julistus on peräisin vuodelta 1903.

Tilaisuutta saattoi seurata myös Yle Areenan kautta.