Ohjeista kaikkein tärkein on tarkistaa palovaroittimen toimivuus ennen joulunvieton aloittamista.

Pirkanmaan pelastuslaitos listasi joulun kynnyksellä ohjeita, joita noudattamalla voi juhlia ilman, että jouluvieraiden sijaan pihaan saapuu paloautoja.

Pelastuslaitoksen yleisten ohjeiden lisäksi tilanne- ja johtokeskuksen palomestari Pauli Keskinen kertoi vinkkinsä siihen, miten joulunvietto sujuu paloturvallisesti.

Koostimme ohjeista viisi tärkeintä.

1. Muista tarkistaa palovaroitin

Henkilöturvallisuus on Keskisen mukaan numero yksi. Jos palovaroitin ei hälytä tulipalosta ajoissa, joulu voi päättyä murheellisesti.

Palovaroittimien toimivuus kannattaa varmistaa kotona ennen joulun juhlintaa, mutta erityisesti varoittimet kannattaa tarkistaa, jos joulua viettää muualla. Monesti joulua vietetään oudossa ympäristössä, kuten mökillä, jossa palovaroittimia ei ole välttämättä tarkistettu hetkeen.

2. Älä polta kynttilää valvomatta

Joulukuussa syttyy eniten kynttilöistä ja avotulista aiheutuvia paloja, Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo. Keskisen mukaan joulun palot lähtevät pitkälti kynttilöistä.

Tärkeä sääntö on se, että viimeinen huoneesta lähtijä sammuttaa kynttilät. Erityisesti, jos joulua juhlistaa alkoholin kera, kannattaa kynttilöiden kanssa olla varovainen.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan kiinteistön omistaja ja haltija vastaa aina seurauksista, jos tulipalo syttyy huolimattomuudesta. Tuli voi myös tarttua lasten hiuksiin tai vaatteisiin tai lemmikkien karvoihin.

Tuikkukynttilän kuori voi lämmetä jopa 200–300-asteiseksi. Niitä ei kannata polttaa liian lähekkäin, koska saattaa syntyä niin kutsuttu allaspalo, jossa tuikut palavat yhdellä suurella liekillä. Tuikkujen turvallinen etäisyys toisistaan on viisi senttimetriä.

3. Vahdi ulkosaunan lämmittämistä

Savusaunat ja pihasaunat ovat ahkerassa käytössä jouluisin. Usein paloon johtaa tilanne, jossa iso porukka saunoo ulkosaunassa. Silloin saunaa lämmitetään lähes aamusta iltaan.

”Se on aika raju muutos, kun näiden pakkasten jälkeen mennään pistämään se niin sanotusti punaiseksi ja jatketaan vain lämmittämistä. Siinä voivat vähän rakenteet pettää”, Keskinen sanoo.

Tärkeintä on ulkosaunaa lämmittäessä varmistaa etukäteen, että sauna on käyttökunnossa ja valvoa saunan lämmitystä.

4. Älä lataa uutta laitetta yöllä

Melko uusi ilmiö suomalaisessa joulunvietossa ovat joululahjana saadut uudet laitteet. Keskisen mukaan ne voidaan haluta laittaa latautumaan yöllä, jotta laite on heti seuraavana päivänä käyttökunnossa.

Tulipaloriskin vuoksi laitteita ei tulisi ladata ensimmäistä kertaa yöaikaan, eikä ainakaan, jos ei ole varmistanut palovaroittimien toimivuutta.

”On monennäköistä kännykän laturia ja milloin mitäkin lihasvasaraa ja kaikkea siitä väliltä. Niitä lataillaan, ja uusista laitteista kun on kyse, ne voivat olla jo alkuperäisesti viallisia, emmekä mahda sille mitään.”

5. Sijoita pihatuli oikein

Ulkotulet on tärkeää sijoittaa palamattomalle alustalle, muutamien metrien päähän seinästä. Keskisen mukaan sijoittelu on erityisen tärkeää tänä jouluna, kun luvassa on tuulista säätä.

”Pienikin tuulenpuuska voi kaataa ulkotulia ja muita.”

Yksi yleinen mutta huono paikka sijoittaa pihatulia on puinen terassi, joka ei ole palamaton alusta. Keskisen mukaan merkkinä tästä on usein terassilla näkyvä ”musta rinkula”, joka tulee ulkotulien polttamisesta terassilautojen päällä.

Myös ulkotulet vaativat valvontaa, sillä esimerkiksi sateella tulikuuma massa voi roiskua.