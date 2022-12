Onnettomuustutkintakeskus mukaan neljän Kirkkonummella kuolleena omakotitalosta löytyneen tutkintaan

Poliisin mukaan tapauksen tutkinta on alussa. Tässä vaiheessa asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä yhdessä onnettomuustutkintakeskuksen kanssa.

Kirkkonummella sijaitsevasta omakotitalosta on löytynyt neljä vainajaa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.

Poliisi kertoo saaneensa maanantaina aamupäivällä tiedon, että omakotitalosta olisi löytynyt kaksi kuollutta. Poliisitehtävän yhteydessä talosta löytyi vielä kaksi kuollutta lisää. Kaikki vainajat ovat täysi-ikäisiä.

Poliisi kuvailee tapauksen tutkinnan olevan vasta alusta. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisi ei toistaiseksi tiedota asiasta enempää.

Pelastuslaitoksella oli maanantaina pieni vaaralliseen aineeseen liittyvä onnettomuustehtävä, joka liittyy kuolemantapauksiin.

Omakotitalo sijaitsee pientaloalueella Kirkkonummen Veikkolassa. Poliisi on eristänyt talon ja tontin. Tiistaina aamupäivällä alueella ei kuitenkaan enää ollut poliiseja.

Onnettomuustutkintakeskus mukaan tutkimuksiin

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoi tiistai-iltapäivällä viestipalvelu Twitterissä poliisin olleen yhteydessä keskukseen asiasta. Poliisi ja Otkes jatkavat asian selvittämistä yhdessä.

Tutkintaa johtava rikoskomisario Nina Kangas Länsi-Uudenmaan poliisista on vielä vaitonainen tapauksesta. Hän kertoo, että tapauksen tutkinta on vasta alussa ja poliisilla on hyvin vähän tietoja tapahtumien kulusta.

Poliisi tutkii tapahtunutta kuolemansyyn selvittämisenä. Epäileekö poliisi rikosta tässä vaiheessa?

”En voi sulkea sitä pois mutten myöskään vahvistaa”, Kangas sanoo.

Kuolemansyyn selvittäminen on salassa pidettävää tietoa.

Pelastuslaitoksella oli maanantaina aamupäivällä tehtävä kyseisessä osoitteessa. Tehtävän syyksi on kirjattu pieni vaarallisen aineen onnettomuus. Pelastuslaitos ei kommentoi tapahtumaa, koska tutkintavastuu on poliisilla.