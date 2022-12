Omakotitalosta löytynyt neljän ihmisen ruumiit Kirkkonummella

Kirkkonummi

Poliisi sai maanantaina aamupäivällä tiedon, että Kirkkonummella sijaitsevasta omakotitalosta on löytynyt kaksi henkilöä menehtyneenä. Poliisitehtävän yhteydessä omakotitalosta löytyi myös kaksi muuta menehtynyttä. Kaikki menehtyneet olivat täysi-ikäisiä, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi joutui sulkemaan maanantaina iltapäivällä liikenteen läheisellä kujalla tehtävän turvaamiseksi. Sulkemisella oli vain vähäisiä vaikutuksia liikenteeseen, ja poliisi ohjeisti alueella liikkuneita asukkaita.

Tapauksen tutkinta on vasta alussa, ja poliisin tekninen tutkinta tapahtumapaikalla on kesken. Poliisi tutkii tapahtunutta kuolemansyyn selvittämisenä. Kuolemansyyn selvittäminen on salassa pidettävää tietoa. Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.