Siikajoella asuva Sirkka Pinola saattaa joutua maksamaan sähkölaskunsa pian luotolla, vaikka hän säästää lähes kaikesta mistä voi. Nokialainen Kalle kertoo joutuvansa ottamaan lainaa sähkölaskujen maksamiseksi.

Sirkka Pinola on karsinut sähkönkulutuksestaan lähes kaiken ylimääräisen, mutta silti hänen sähkölaskunsa ovat kasvamassa hirvittävän suuriksi.

Pinola asuu sähkölämmitteisessä omakotitalossa Siikajoella, mutta sähköä hän käyttää vain välttämättömiin asioihin.

Kodinkoneet hän pyöräyttää päälle vain pakosta ja silloinkin yöllä. Pyykkiä hän kertoo pesevänsä kahdesti kuukaudessa ja astianpesukone käy kerran viikossa.

Saunassa Pinola ei käy ja suihkussakin 5–7 päivän välein kolmen minuutin ajan.

Autoaan Pinola ei pese. Siitä luopuminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta, sillä lähin kauppa on 22 kilometrin päässä.

Sirkka Pinola

Pinola jäi eläkkeelle heinäkuussa. Säästetyt lomat hän sai rahana, jolla hän hankki ilmalämpöpumpun, joka pitää talon lämpimänä. Pattereita hän ei ole laittanut talvella lainkaan päälle.

”Pesuhuoneen lattialämmitys on pakko pitää päällä, kun siellä ei ole muuta lämmitystä”, hän sanoo.

Pinola kertoo säästäneensä aina.

”Olen asunut omakotitalossa vuodesta 1988 ja aina säästänyt kaikesta tällaisesta. Se ei ole vain säästöä, vaan ekologista ajattelua. Olen aina ollut sitä vastaan, että luonnon­varoja kulutetaan turhaan”, hän sanoo.

”Olen itse valinnut säästämisen, mutta kritisoin sitä, että meidät tapetaan sähkölaskuilla. Meidät tavalliset ihmiset.”

” ”Minä olen päättänyt selvitä niin, että vingutan visaa.”

Pinola oli sähköyhtiö Lumon asiakas huhtikuun alusta siihen asti, kunnes yhtiö meni konkurssiin. Samalla hän menetti halvan määräaikaisen sähkösopimuksen.

Sopimus uuden sähköyhtiön kanssa maksoi ensin reilut 15 senttiä kilowattitunnilta, sitten jo 35 senttiä. Tammikuussa hinta nousee 48 senttiin kilowattitunnilta, Pinola kertoo.

Marraskuussa pelkkä sähkö maksoi Pinolalle noin 300 euroa ilman siirtomaksuja, hän kertoo.

”Laskin, että jos alkuvuodesta sähkönkulutus on 1 500 kilowattituntia kuukaudessa, mikä on vanhassa omakotitalossa ihan mahdollista, sähkölasku tulisi olemaan 720 euroa kuukaudessa. Ja siihen vielä siirtomaksut päälle”, hän sanoo.

”Minulla on hyvä eläke, mutta siitä jää käteen 1 375 euroa. Jos sillä rahalla meinaa tulla toimeen, pitää karsia melkeinpä kaikki menot pois.”

Sähkön arvonlisäveron tilapäinen alentaminen 24 prosentista kymmeneen prosenttiin tuo sähkölaskuun vain pienen helpotuksen, ja sähkötukea Pinola pitää riittämättömän pienenä.

Todennäköisesti hän joutuu maksamaan ainakin osan sähkölaskuista luotolla.

”En ole toivoton, olen sen luontoinen. Joku saattaisi stressata itsensä sairaaksi, mutta minä olen päättänyt selvitä niin, että vingutan visaa”, Pinola sanoo.

”Minun tarvitsee kantaa vastuuta vain itsestäni, mutta entä lapsiperheet, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa? Tai sellaiset ihmiset, joilla ei ole luottotiliä tai luottotietoja?”

Nokialainen Kalle ei vielä vuosi sitten tajunnut, millaiseen epävarmuuteen sähkönhinnan nousu voisi hänet syöstä.

Koronaviruspandemian alussa Kalle osti omakotitalon, jonne hän muutti puolisonsa ja heidän pienen lapsensa kanssa. Omaa kotia hän oli etsinyt jo useita vuosia, kunnes sopiva viimein löytyi.

”Olin mitoittanut lainanhoitokuluni tarkasti. Otin korkokatonkin siltä varalta, että en joutuisi ongelmiin, vaikka sitä pidettiin silloin tyhmänä. Puskureitakin olen koettanut kerryttää. Kuvailisin itseäni realistiksi taloudenhuoltokulujen suhteen.”

Nyt hän on eronnut ja maksaa yksin asuntolainaa ja sähkölämmitteisen omakotitalon mittavia sähkölaskuja. Lisäksi huolehdittavana on nelivuotias poika, joka asuu Kallen luona muutaman päivän viikossa, sekä kaksi koiraa.

Kalle ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluontoisuuden takia.

” ”Puskurit, joita olen kerryttänyt, on käytetty kuukaudessa tai kahdessa.”

Toistaiseksi Kalle on ollut kiitollisessa asemassa, sillä hänellä on ollut halpa määräaikainen sähkösopimus.

Se kuitenkin päättyi aiemmin tällä viikolla.

”Viime talvena en kauheasti murehtinut tulevaisuutta, koska ajattelin, että kun sopimus päättyy, Olkiluoto 3 on voimissaan, eikä sodastakaan ollut muuta kuin aavistuksia”, Kalle sanoo.

Kalle sopi sähköyhtiön kanssa uudesta vuoden pituisesta määräaikaisesta sopimuksesta, jonka hinta on 31,63 senttiä kilowattitunnilta.

Edessä on tilanne, jossa sähkölaskuista selvitäkseen on pakko ottaa lainaa, Kalle sanoo.

Hän on laskenut, että sähkölaskut ovat jatkossa siirtomaksuineen lähes 900 euroa kuukaudessa. Aiemmin pakkaskuukausina hintaa tuli siirtomaksuineen noin 300 euroa.

”Lapsen elatusmaksujakin pitää maksaa. Puskurit, joita olen kerryttänyt, on käytetty kuukaudessa tai kahdessa”, hän sanoo.

Onneksi metsäyhtiö, jossa Kalle on töissä, on luvannut korotonta lainaa sähkölaskuihin.

Kalle kertoo jo vähentäneensä sähkönkulutustaan noin kolmanneksella siitä, mitä se oli vuotta aiemmin.

Pattereita hän ei ole pitänyt talvella päällä laisinkaan, vaan on lämmittänyt taloa takalla ja ilmalämpöpumpulla. Keittiössä on tällä hetkellä noin 18 astetta lämmintä. Takan päällä on tuuletin, joka levittää lämpöä asuntoon.

Laskelmat tulevista sähkölaskuista perustuvat siihen, että sähkönkulutus pysyy minimissään myös jatkossa. Ilman säästötoimenpiteitä laskut olisivat vieläkin suurempia.

”Se edellyttää sitä, että olen paljon kotona ja lämmitän takkaa, koska ilmalämpö­pumppu ei pidä kämppää lämpimänä”, hän sanoo.

”Edellisen kerran, kun olin kahden päivän työmatkalla, oli lämpötila 14 asteessa, kun palasin takaisin.”