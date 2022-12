Krp tutkii kahta hyvin harvinaista maanpetosrikosta. Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotion mukaan luvaton tiedustelutoiminta on tunnettu ilmiö, mutta oikeudessa tapauksia ei ole pitkään aikaan käsitelty.

Keskusrikos­poliisin tutkima luvaton tiedustelutoiminta tarkoittaa käytännössä Suomessa tapahtunutta vakoilua, jonka kohteena ei ole ollut Suomi, selventää rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta.

Yle uutisoi perjantaina, että Suomessa on käynnissä kaksi hyvin harvinaista maanpetosrikosepäilyä. Ensimmäisen rikosnimike on luvaton tiedustelutoiminta ja ilmoitus siitä on kirjattu Virolahdella. Toisen rikosnimike on epäilty turvallisuus­salaisuuden paljastaminen ja siitä on tehty ilmoitus Kajaanissa ja Oulussa.

Poliisi ei kerro tutkinnan sisällöstä tai kestosta tässä vaiheessa tutkintaa mitään, jottei tutkinta häiriinny. Paljon yksityiskohtia jää siis vielä arvailujen varaan.

Rikosnimikkeistä voi kuitenkin päätellä tiettyjä seikkoja.

Lain mukaan luvattomasta tiedustelutoiminnasta voidaan epäillä henkilöä, ”joka vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille”.

Kyseessä on vakava rikos, josta voi saada rangaistukseksi vankeutta neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen.

Nuotion mukaan pykälän ymmärtämiseksi on tärkeää ymmärtää Suomen historiallista paikkaa idän ja lännen välissä.

”Aikanaan Suomessa oli esimerkiksi ylisuuret Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain suurlähetystöt, joten Suomi on varmasti ollut yksi niistä maailman paikoista, joissa valtiot ovat voineet kohdistaa toisiinsa tiedustelutoimintaa”, Nuotio sanoo.

Hänen mukaansa Suojelupoliisi pyrkii osaltaan seuraamaan sellaista valtioiden keskinäistä laitonta toimintaa, joka kohdistuu Suomen intresseihin.

” "Ilmiö, jonka olemassaolosta on tiedetty, mutta jota ei ole pitkään aikaan tuomioistuimissa käsitelty.”

”Kiinnostavaa tässä on tietenkin se, ettei ainakaan itselle tule mieleen tällaista tapausta olleen ainakaan vuosikymmeniin. Tämä on ilmiö, jonka olemassaolosta on tiedetty, mutta jota ei ole ainakaan pitkään aikaan tuomioistuimissa käsitelty”, Nuotio sanoo.

Tässä tapauksessa osapuolia ei kuitenkaan vielä tiedetä, Nuotio painottaa. Edes sitä ei tiedetä, miten tutkinnat ovat tulleet vireille.

Pykälän rajaus poissulkee skenaarion siitä, että joku olisi vakoillut Suomea.

”Suomen täytyy silti torjua tällaista laitonta tiedustelutoimintaa, vaikka se kohdistuisi muihin tahoihin.”

Pykälää rajaa myös se, että tiedonhankinnan tulee aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille ollakseen tuomittava.

Nuotio ei lähde spekuloimaan sitä, millainen tiedonhankinta ylittäisi kynnyksen. Sen hän kuitenkin sanoo, että toiminta oletettavasti vaikuttaisi etenkin suhteisiin siihen suuntaan, mistä tietoja ollaan Suomen maaperällä ollessa viety.

Ilmapiiri Euroopassa on Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi kiristynyt. Ruotsissa nostettiin marraskuussa syytteet kahta veljestä vastaan vakoilusta Venäjän hyväksi.

Voiko viime aikojen tapahtumista tai tutkinnan tämänhetkisistä tiedoista päätellä, että Venäjä olisi ollut toinen osapuolista – joko vakoilija tai vakoilun kohde? Tähän arvuutteluun Nuotio ei halua lähteä.

Toinen epäily eli turvallisuussalaisuuden paljastaminen tarkoittaa lain mukaan Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi salassa pidettäväksi määrätyn välittämistä, luovuttamista tai ilmaisemista. Kyse voi olla myös tiedosta, joka on luonteensa vuoksi salaista, ja tiedon paljastuminen aiheuttaisi vakavaa vahinkoa.

Rikoksessa vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta ja enimmäisrangaistus neljä vuotta vankeutta.

Luvattomaan tiedustelutoimintaan verrattaessa pykälä on varsin erilainen, Nuotio luonnehtii.

”Pykälällä turvataan välittömästi Suomen turvallisuutta ja maanpuolustusta ja myös välillisesti ulkomaansuhteita ja kansantaloutta.”

Kyseisestä rikosepäilystä ei voi paljoa tämän enempää sanoa varmaksi. Varmaksi ei voi sanoa edes sitä, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

”Tavallaan kyse on eri sektorin asioista. Ensimmäisessä on kyse toisen valtion tekemästä vakoilusta Suomessa ja toisessa Suomen sotilaalliseen ja turvallisuus­ympäristöön liittyvien asioiden ja tietojen keräämisestä. Näillä voi kuitenkin olla yhteys, mutta sitä en halua spekuloida.”