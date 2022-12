Keravalla oli määrä järjestä asuntomessut vuonna 2024. Sitten kaupunki teki yllättävän käänteen.

Tällaista on visioitu Keravalle. Puukerrostalo Asuntomessuille Keravalle -arkkitehtuurikutsukilpailun voitti työryhmä Arkkitehdit Tommila Oy & Kaleidoscope Nordic AS:n suunnitelma nimeltään Piiri.

Keravan kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti maanantai-iltana, että kaupunki vetäytyy vuoden 2024 asuntomessuhankkeesta. Kerava tiedotti asiasta yllättäen viime viikon keskiviikkona.

Asuntomessut oli tarkoitus järjestää Keravan Jokilaaksossa Kivisillan alueella. Alue sijaitsee aivan Lahdenväylän tuntumassa ja runsaan kilometrin päässä Keravan rautatieasemalta.

Keravan kaupunginhallitus päätti luopumisesta yksimielisesti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Pyykkölä (kok) arveli etukäteen esityksen menevän läpi myös kaupunginvaltuustossa.

Pyykkölä perustelee Keravan ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen vuonna 2019 solmiman puitesopimuksen päättämistä sillä, että uudemmat tarkentavat neuvottelut ovat kulkeutuneet Keravan kannalta epäedulliseen suuntaan.

”Tarkentavissa neuvotteluissa sovitaan yksityiskohtaisemmin siitä, kuka mitäkin tekee ja kuka mitäkin maksaa. Jostakin syystä Asuntomessut ovat alkaneet kokeilla Keravan kanssa uutta sopimusmallia”, Pyykkölä sanoo.

Pyykkölä ei halua eritellä ”uutta sopimusmallia” sen enempää, mutta toteaa 66-sivuisen esityksen olevan Keravan kannalta huono.

”Ongelman ydin on, että uusissa sopimusehdotuksissa Keravan kaupungille on sälytetty aiempaa enemmän vastuita.”

Rakentamisen näkökulmasta katsoen aika on toinen kuin vuonna 2019 sopimusta tehtäessä, Pyykkölä toteaa. Epävarmuus vallitsee markkinoilla monin tavoin: ”Saako komponentteja, saako raaka-aineita, saako työvoimaa”, hän luettelee.

Pääsyy sopimuksesta irtaantumiseen tuntuu kuitenkin olevan enemmän muualla kuin esimerkiksi suhdanteissa: Keravan kaupungin johtavissa elimissä tunnutaan kiukustuneen Asuntomessujen organisaatiolle sen neuvotteluasenteesta.

”Saimme tiedon Asuntomessujen ehdottamista muutoksista sopimukseen jo ennen kesää. Sopimus oli Keravan kannalta aiempaa huonompi”, Pyykkölä sanoo.

”Olemme tehneet muutosehdotuksia, ja Asuntomessuilla on ollut hyvin aikaa vastata meidän huolenaiheisiin. Emme kuitenkaan ole saaneet muutosehdotuksiimme vastauksia. Emme voi enää vetkutella. Teemme selväksi, että olemme tosissamme.”

Puukerrostalo -kutsukilpailun voittajaa Piiriä tuomaristo kuvaili huolella mietityksi.

Pyykkölä torjuu ajatuksen, että jättäytyessään pois hankkeesta Kerava syyllistyisi sopimusrikkomukseen ja joutuisi korvauksiin.

”Asuntomessut varmaankin tahtovat korvauksia jo tehdyistä töistä. He ovat tehneet markkinointia ja heillä on henkilökuntaa. Olemme irtisanoutuneet hankkeesta omalta osaltamme, mutta emme me mitään ole rikkoneet.”

Vaikuttaa myös siltä, että itse asiassa Kerava katsoo paremmaksi toimia itse ilman kytköstä Asuntomessuihin. Kivisillan pohjatyöt sekä muu yhdyskuntarakentaminen ovat jo pitkällä, ja alueen rakentamisen luvataan jatkuvan.

Kerava haki asuntomessuja aikanaan 100-vuotisjuhliinsa vuodelle 2024. Alkuperäiset puurakentamisen ja kestävän liikenteen teemat säilyvät, mutta nyt näyttää, ettei perinteisiä asuntomessuja tule. Keravalla puhutaan nyt ”kaupungin omasta asumisen tapahtumasta vuonna 2024 Kivisillan alueella”.

”Olemme yhteydessä rakennuttajiin. Kysymme, onko heillä halua jatkaa. Teemojen ja rakentamisen edistäminen saattaa olla helpompaakin. Kaikki ei tykkää asuntomessuista.”

Pyykkölän mukaan neuvottelutie Asuntomessujen suuntaan on yhä auki ja yhteistyö on mahdollinen.

”Kaupunki on edelleen kiinnostunut neuvottelemaan Kivisillan alueella sellaisesta kumppanuudesta Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa, joka vastaa kaikkien osapuolien tarpeisiin ja muuttuneeseen maailmantilanteeseen”, Keravan kaupunginvaltuuston tämäniltaisen kokouksen esityslistassa sanotaan.

Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio aloitti työssään vuonna 2019. Hän kertoo, että kuunneltua aiempia messut järjestäneitä kaupunkeja ja niiden kokemuksia kävi ilmi tarve selkiyttää eri osapuolen rooleja ja vastuita.

Asuntomessut ja Keravan kaupunki neuvottelivat puitesopimuksen vuonna 2018. Vuonna 2019 allekirjoitettu sopimus on voimassa huhtikuuhun 2023.

Asuntomessut halusi käydä edeltäneitä hankkeita ”aiemmin ja yksityiskohtaisemmin neuvotteluja Keravan kaupungin kanssa. Kerava kuitenkin vastasi, että asioita on liikaa, eivätkä he ehdi käydä niitä läpi”, Tapio kertoo.

Syntyykö tästä nyt vaikutelma, että Kerava yrittää rimpuilla ulos sopimuksesta?

”Keravan asuntomessut lähti liikkeelle kaupungin omasta aloitteesta. Nykyisessä maailmantilanteessa hankkeen riskit ja kustannukset pelottavat Keravaa. Varmuuden vuoksi he varmaankin halusivat irti hankkeesta. Tämä on minun tulkintani”, Tapio sanoo.

Onko yhteistyö vielä mahdollinen?

”Voisimme tehdä yhdessä Keravan kanssa jonkinlaista uudenlaista asuntotapahtumaa, sen jälkeen kun pöytä on putsattu.”