Kotimaa | Johtajat

Yksi mies hakee liki kaikkiin huippuvirkoihin Pomarkusta ja Porista Valviraan ja Tukesiin – Kuka on mystinen Peter Marks?

Peter Marks on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana kymmeniin ja kymmeniin hakuihin. Kuka on tämä mies, josta on saatavilla kovin vähän tietoa?

Oulun kaupunginjohtajakisan lyhyessä hakijoiden listassa huomion kiinnitti yksi nimi. Se oli tuttu lukuisista aiemmista hauista. Peter Marks, software engineer Vantaalta, oli hakenut kaupunginjohtajan virkaa, kuten monia muitakin tasokkaita johtotehtäviä viime aikoina.