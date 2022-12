Etelä-Suomessa lunta jopa 15 senttiä tavanomaista enemmän

Loppuviikosta lunta kertyy korkeintaan viisi senttiä lisää.

Viikko on ollut luminen. Kuva on otettu torstaina 8. joulukuuta Tampereella.

Etelä-Suomeen on kertynyt tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon lunta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen STT:lle. Lunta on etelässä lähes 30 senttiä, mikä on Keräsen mukaan noin 15 senttiä tavanomaista enemmän.

Etelä-Suomen lumimäärät ovat lähes samat kuin Lapissa, jossa lumen syvyys on 30 sentin molemmin puolin.

”Esimerkiksi Pyhtäällä Kymenlaaksossa on kertynyt 32 senttiä lunta. Se on saman verran kuin Enontekiöllä”, Keränen sanoo.

Muualla Suomessa lunta on vähemmän. Keski- ja Itä-Suomessa lumen syvyys on jäänyt 15–20 sentin paikkeille. Lännessä on alueita, joilla on Keräsen mukaan vain muutama sentti lunta.

Loppuviikon aikana voi tulla viisi senttiä lisää

Loppuviikon aikana kertyy Keräsen mukaan vielä muutama sentti lunta lisää eri puolilla Suomea. Lunta ei tule kuitenkaan yhtä paljon kuin alkuviikolla.

”Viiden sentin lumikertymät voivat olla perjantain ja viikonlopun aikana mahdollisia. Lumen syvyys voi olla joillakin paikkakunnilla viikon päätteeksi siis 35 senttiä.”

Ajonkeli oli torstaina huono tai erittäin huono kaikkialla Suomessa Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan.

Tieliikennekeskus muistuttaa autoilijoita oikeasta tilannenopeudesta ja turvaväleistä.