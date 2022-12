Kultavalmentaja Jukka Jalonen kuvailee Linnan juhlien tunnelmaa jääkiekkotermein – ”Vähän tilaa ja vähän aikaa”

Jalonen valmensi tänä vuonna Leijonat olympiakultaan ja maailmanmestaruuteen.

Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen on kutsuttu Linnan juhliin niin monta kertaa, että hänen täytyy hetki miettiä, kuinka mones kerta on kyseessä.

”Olisikohan tämä jo viides kerta”, Jalonen pyöritteli maanantaina Helsingissä järjestetyssä Suomen jääkiekkoliiton mediatilaisuudessa.

”Muistot ovat jo sekoittuneet, joten ei juhlista muista, mitä silloin tai silloin tapahtui. Juhlat ovat hyvin samantyyppisiä, kun on pirun paljon väkeä, ja se on nopea tilaisuus. Siellä on lainausmerkeissä vähän tilaa ja vähän aikaa. Se on kuin NHL-kaukalo”, kultavalmentaja luonnehti.

Jalonen on luotsannut Suomen miesten maajoukkueen kolmesti maailmanmestariksi ja kerran olympiavoittajaksi. Tämä vuosi on ollut erityisen menestyksekäs, kun Leijonat saavutti helmikuussa Pekingissä Suomen jääkiekkohistorian ensimmäisen olympiakullan ja toukokuussa Tampereella Suomen jääkiekkohistorian neljännen miesten MM-kullan.

Suomi on isännöinyt miesten MM-kilpailuja jo yhdeksän kertaa, mutta saavutti Tampereella vasta ensimmäisen kotikisamitalinsa.

”Tosi spesiaali juttu”

Jalonen on menestynyt kotikisoissa aiemmin, kun hän luotsasi alle 20-vuotiaiden maajoukkueen maailmanmestariksi Helsingissä vuonna 2016. Myös tuolloin maailmanmestaruus poiki kutsun Linnan juhliin, joihin Jalonen osallistuu vaimonsa kanssa.

”Iso kunniahan se kutsu on ja tosi spesiaali juttu. Kaikki kutsutut varmasti arvostavat kutsua todella paljon”, mestarivalmentaja sanoi.

”Välttämättä kaikki omalla toimialallaan huipulla olevat eivät saa kutsua. Olemme menestyneet Leijonien kanssa, ja se on palkittu tällaisen kutsun muodossa. Tässä edustetaan maata ja lähdetään pelaamaan arvokilpailuja. Sikäli kutsu on ymmärrettävä.”

Juhlien jälkeen Jalosen katse kääntyy nopeasti jääkiekon pariin. Miesten maajoukkue pelaa ensi viikon torstaina Helsingissä Tshekkiä vastaan ja kohtaa sen jälkeen Sveitsin Fribourgissa Ruotsin ja Sveitsin.

Leijonat puolustaa MM-kultaansa toukokuussa Tampereella.