Eduskuntavaaleihin tähtäävä sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen – jäseniä entisistä ps-nuorista ja uusnatsi­järjestöstä

Puheenjohtaja Tuukka Kuru ei vastaa kysymykseen siitä, tuomitseeko puolue fasismin äärimmäiset seuraukset, kuten juutalaisten kansanmurhan.

Helsinki

Puoluerekisteriin tänä kesänä kivunnut sinimusta liike (SML) on muodostunut suomalaista äärioikeistoa kokoavaksi järjestöksi. Sen taustalla on ihmisiä niin entisen perussuomalaisten nuorisojärjestön radikaalisiivestä, katupartioryhmä Soldiers of Odinista kuin lakkautetusta uusnatsijärjestöstä Pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä (PVL).

Sinimusta liike kertoo pyrkivänsä asettamaan ehdokkaita kaikkiin vaalipiireihin kevään eduskuntavaaleissa ja tavoittelevansa ainakin yhtä kansanedustajapaikkaa. Se on myös järjestämässä itsenäisyyspäivän äärioikeistolaista Suomi herää -mielenilmausta Helsingissä.

Puolue kuvailee itseään ”suomenmieliseksi” ja ”valkoista rotuidentiteettiä tunnustavaksi” liikkeeksi. Tutkijatohtori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta sanoo, että SML:n ajattelussa on vahvasti piirteitä klassisesta antimodernista fasismista.

Fasismi on Italiassa 1900-luvun alussa syntynyt äärioikeistolainen, autoritaarinen ja kansallismielinen ideologia. Se on yleisesti liitetty diktaattori Benito Mussoliniin. On arvioitu, että ainakin miljoona ihmistä kuoli Mussolinin diktatuurin vuoksi. Fasismin äärimuotona pidetään Adolf Hitlerin natsi-Saksaa. Natsien suorittamassa holokaustissa kuoli noin kuusi miljoonaa juutalaista.

Kotonen pitää SML:n rekisteröintiä keskeisimpänä muutoksena Suomen äärioikeistokentällä sitten PVL:n lakkauttamisen vuonna 2020.

”Sen merkitystä voi ajatella sen kautta, että se on tällä hetkellä järjestö, joka toimii julkisuuteen päin. Heillä on eduskuntavaalit edessä, niin on selvääkin, että näin tapahtuu. Ja ehkä heidät voi nähdä nyt tavallaan äärioikeistoa kokoavana, jos PVL oli aiemmin sellainen järjestö.”

Rikosepäily syyttäjällä

Sinimusta liike määrittelee suomalaisuuden biologian ja etnisyyden kautta. Puolueen puheenjohtajan, entisissä perussuomalaisissa nuorissa vaikuttaneen Tuukka Kurun mukaan puolueen tarkoituksena on ”suojella suomalaisia etnisenä ryhmänä”.

”Me olemme rotuidentiteettiä ylläpitävä puolue. Eli meitä voi pitää siltä osin rasistisena oikeistoradikaalina liikkeenä, että kyllä me koemme, että suomalaiset ovat arvokkaampia kuin vieraat kansat.”

Lapin piirin puheenjohtaja Tuukka Kuru puhui Suomen Sisun lehdistötilaisuudessa Helsingissä itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2016.

Kurun mukaan SML:ää voi pitää myös fasistisena.

”Jos puhutaan liikkeestä, joka on kapitalismin vastainen, nationalistinen, sekataloutta korostava, korporatiivinen, mitä termejä yleensä on annettu fasismille, niin kai se lähellä sitä on.”

Kysymykseen siitä, tuomitseeko puolue kuitenkin fasismin äärimmäiset seuraukset, kuten juutalaisten kansanmurhan, Kuru ei suostu suoraan vastaamaan.

Sinimusta liike on kertonut nettisivuillaan, että Kurua epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syynä on tämän vuonna 2020 julkaisema tviitti, jossa hän kommentoi poikalasten ympärileikkausta kirjoittamalla, että ”juutalaisuuden kriminalisointi kuulostaa itse asiassa aika hyvältä”. Kuru ei katso syyllistyneensä siinä rikokseen. Asia on siirtynyt syyteharkintaan.

Kysymykseen puolueen juutalaisvastaisuudesta Kuru vastaa sanomalla sen olevan ”antisionistinen”.

Kotosen mukaan juutalaisvastaisuus on alusta asti ollut osa joitakin tulkintoja radikaalista nationalismista. Antisionismi eroaa antisemitismistä siten, että se alkujaan kohdistui juutalaisten kansallisvaltion luomiseen.

”Sillä voidaan edelleen viitata muun muassa Israelin harjoittaman nationalistisen politiikan vastustukseen, jos kohta usein termit sekoittuvat ja niitä käytetään samassakin tarkoituksena yleisen juutalaisvastaisuuden ilmentymänä.”

Puoluesihteeri mukana Kansallismielisten liittoumassa, joka kerää rahaa omaan taloon

Sinimustan liikkeen puheenjohtajan Tuukka Kurun lisäksi entisestä perussuomalaisten nuorisojärjestöstä taustaa on esimerkiksi puolueen Pirkanmaan piirin puheenjohtajalla ja puolueen varapuheenjohtajalla Lauri Hokkasella ja Helsingin piirin puheenjohtajalla Toni Jalosella. Puoluesihteerinä toimii perussuomalaisista aikanaan erotettu Terhi Kiemunki ja Satakunnan piirin puheenjohtajana uusnatsijärjestö Pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä (PVL) vaikuttanut Tapio Rantanen.

Jalonen nousi vuonna 2020 julkisuuteen julistauduttuaan fasistiksi Virossa pitämässä puheessa. Kohun myötä hän erosi tehtävästään nuorisojärjestön toisen varapuheenjohtajan paikalta. Perussuomalaisten silloinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho päätti katkaista yhteistyön nuorisojärjestön kanssa, ja puolue perusti uuden nuorisojärjestön. Jalonen erotettiin myös emopuolueesta.

Jalonen sanoo nyt, ettei edelleenkään peräänny lausunnostaan.

”En kadu, että tein sen, mutta olen sittemmin pikkuisen muovannut kantaani. En enää sanoisi olevani silkka fasisti, mutta en lähde myöskään irtisanoutumaan.”

Toni Jalonen Perussuomalaisten Nuorten syyskokouksessa Riihimäellä marraskuussa 2019.

Kiemunki vaikuttaa SML:n lisäksi Kansallismielisten liittoumassa, jota hän on ollut perustamassa ja jossa hän on puheenjohtajana. Yhdistys kerää rahaa hankkiakseen kiinteistön toiminnalleen. Poliisihallitus myönsi hankkeelle rahankeräysluvan viime vuoden elokuussa. Koossa on Kiemungin mukaan nyt viisinumeroinen summa.

Kiemunki toimi aikanaan Tampereen perussuomalaisten puheenjohtaja ja kansanedustaja Lea Mäkipään eduskunta-avustajana. Vuonna 2017 hän sai lähtöpassit puolueesta ja hänet irtisanottiin avustajan tehtävästään. Vuonna 2018 hovioikeus tuomitsi Kiemungin sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Terhi Kiemunki Rajat kiinni -kansanliikeen järjestämässä mielenilmaisussa naisrauhan puolesta Tampereella Tampere-talon edustalla 23. tammikuuta 2016.

Kesällä 2019 Tampereella varavaltuutettuna toiminut Kiemunki erotettiin perussuomalaisten valtuustoryhmästä Kansallismielisten liittouman kesäleirin tapahtumien vuoksi. Leirillä oli ammuttu maalitauluja, joiden alla oli poliitikkojen kuvia. Vuonna 2019 Kiemunki kohahdutti tuotuaan Tampereen kaupungin pikkujouluihin PVL:n johtajana toimineen Antti Niemen.

Rantanen oli syytteessä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, koska hän kantoi muiden kanssa hakaristilippuja PVL:n kulkueessa itsenäisyyspäivänä 2018. Käräjäoikeus hylkäsi viime vuonna syytteet. Asiasta on valitettu hovioikeuteen.