Suomea voi pian uhata poliisipula, ellei alalle saada nopeasti lisää opiskelijoita. Hakijoita kouluun on tuhansia, mutta poliisivoimiin kelpuutettavia pyrkijöitä ei. ”Osa ei edes kokeile etukäteen omaa suorituskykyään”, sanoo opintoasiainpäällikkö Jyrki Haapala.

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelupaikkoja on jouduttu jättämään tyhjiksi jo neljänä vuotena peräkkäin, koska suurin osa hakijoista ei täytä alan vaatimuksia.

Esimerkiksi tänä vuonna aloituspaikkoja olisi ollut viime vuosien tapaan 400, mutta sopivia opiskelijoita löytyi vain 255. Monen hakijan matka tyssää soveltuvuuskokeisiin.

”Niissä selvitetään esimerkiksi hakijan tasapainoisuutta, ongelmanratkaisu- ja yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja, kykyä ottaa vastuuta sekä ohjata erilaisia tilanteita ”, Poliisiammattikorkeakoulun opintoasiainpäällikkö Jyrki Haapala sanoo.

Hänen mukaansa pääsykokeen eri vaiheet on pyritty luomaan niin, että ne peilaisivat poliisin työn todellisuutta.

”Tarkoitus on, että pääsykokeet läpäissyt hakija kykenee selviytymään sekä vaativista poliisiopinnoista että toimimisesta itse ammatissa”, Haapala sanoo ja jatkaa: ”Myös sillä on väliä, onko motivaatio hakea koko kouluun otettu jostain tv-sarjasta vai onko hakijalla ymmärrystä siitä, mitä työ oikeasti pitää sisällään.”

Haapalan mukaan joskus esiin nousee muutakin hälyttävää.

”Haku voi kaatua myös haastatteluun, jos hakijasta tulee esiin esimerkiksi narsistisia piirteitä tai ongelmanratkaisuvalmiudet eivät riitä poliisina toimimiseen”, Haapala kuvaa.

Myös ensimmäisen vaiheen fyysisissä kokeissa putoaa aina se noin sata hakijaa.

”Kyllä se hämmästyttää, koska sivuillemme on väännetty ihan rautalangasta, mitä siellä tullaan testaamaan ja millaiset suoritukset testeistä vaaditaan, mutta osa ei edes kokeile etukäteen omaa suorituskykyään”, Haapala toteaa.

Hakijoiden pahin moka onkin Haapalan mukaan juuri valmentautumisen puute.

”Suosittelen kaikille, jotka meille haluavat, pitkäjänteistä valmistautumista pääsykokeisiin, koska pelkkä hyvä fyysinen kunto ei todellakaan riitä sisäänpääsyyn”, Haapala alleviivaa.

Poliisihallitus pyytänyt selvitystä

Ongelma on myös Poliisihallituksen tiedossa, ja viranomaiset selvittävät parhaillaan, mitä sille voisi tehdä.

”Seikkaperäisemmät keskustelut Poliisiammattikorkeakoulun kanssa on aloitettu, koska opinnot aloittaneiden opiskelijoiden määrä on ollut laskeva ja poikkeaa nykyisin huomattavasti aloituspaikkamäärästä”, Poliisihallituksen neuvottelupäällikkö Minna Gråsten sanoo.

Hänen mukaansa työnjako on se, että Poliisihallitus päättää aloituspaikkojen määrän ja Poliisiammattikorkeakoulu puolestaan sisäänpääsykriteerit.

”Tietenkin seuraamme taajaan myös Poliisihallituksessa, miten hyvin opiskelijatavoite saadaan täytettyä”, Gråsten sanoo.

Hän lisää, että Poliisiammattikorkeakoulu on saanut tehtäväkseen analysoida, mistä lähivuosien negatiivinen suuntaus mahtaa johtua. Tämä työ on Gråstenin mukaan vielä kesken.

Haapala sanoo, että asiaa pohditaan koululla koko ajan, mutta varsinaista faktatietoa on vielä vähän. ”Emme koulullakaan suoraan tiedä, mistä tämä johtuu. Tulevatko ihmiset sitten heikommin valmistautuneina, koska sisäänpääsykriteerit ovat pysyneet lähivuodet täysin samoina”, Haapala sanoo.

Mitä? Tätä kaikkea testataan Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeet järjestetään kahdessa osassa. Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakija suorittaa fyysisen testin, kirjallisen kokeen sekä osan psykologisista testeistä. Toisessa vaiheessa hakija suorittaa loput psykologiset testit, yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä henkilökohtaisen haastattelun. Kokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan tietty määrä hakijoita aiemmin saatujen pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Lisäksi valintaprosessiin kuuluvat terveystarkastus, huumausainetestaus, Suojelupoliisin tekemä turvallisuusselvitys ja uimataidon todistaminen. Lähde: Poliisiammattikorkeakoulu

Valmennuskurssivalmentaja: Kuin työhaastattelu

Entinen poliisi, nykyinen yrittäjä ja valmennuskurssivalmentaja Klaus Kajula seurasi alkuun vierestä, kuinka tutut kaverit joutuivat hakemaan Poliisikouluun monta kertaa, eivätkä päässeet sisään välttämättä silloinkaan.

”He joutuivat ennen pääsykokeita palkkaamaan itselleen äidinkielenopettajaa ja personal traineria”, Kajula kuvaa.

Nykyisin hänen yrityksensä Poliisivalmennus tarjoaa hakijoille valmennuskursseja, jotka voivat auttaa hakijaa pääsemään sisään Poliisiammattikorkeakouluun.

”Kursseilla keskitytään erityisesti kahteen sellaiseen osa-alueeseen, joihin voi kaikkein eniten itse vaikuttaa: kirjalliseen kokeeseen ja fyysiseen testiin. Pyrimme valmentamaan hakijoita myös soveltuvuustesteihin ja ohjeistamaan niihin, vaikka ihmisen psyykeeseen ei voikaan juuri vaikuttaa”, Kajula sanoo.

Haastatteluosiossa kaksi kokenutta poliisia esittää hakijalle kysymyksiä ja havainnoi tätä ja tämän reaktioita ja ajattelutapoja.

”Hyvin paljon voi tulla samantyyppisiä kysymyksiä kuin jos hakisi mitä vain muutakin työtä. Hakijan on pystyttävä vakuuttamaan pöydän toisella puolen istuvat haastattelijat ihan kuin työhaastattelussakin, että on oikeasti sopiva juuri tähän työhön ja tehtävään”, Kajula alleviivaa.

Hänen mukaansa poliisiksi pyrkivän on ymmärrettävä myös koko alan erityisyys. ”Poliisin ammattihan on täysin poikkeuksellinen, siinä muun muassa puututaan ihmisten perusoikeuksiin, joten hakijan on tiedostettava jo etukäteen esimerkiksi se, että kaikkien toimien on perustuttava aina lakiin”, Kujala sanoo.

Pahin moka: Ei oteta vakavasti eikä valmistauduta

Kajula osaa heti vastata, kun häneltä kysyy yhtä pahinta virhettä, johon useimmat hakijat sortuvat. ”Valmistautumisen taso ei usein riitä, eli ei suhtauduta pääsykokeeseen tarpeeksi vakavasti. Mennään esimerkiksi fyysiseen testiin siten, ettei ole testattu etukäteen sen osakokeita”, Kajula toteaa.

Seuraavat pääsykokeet Tampereella järjestetään tammikuussa.