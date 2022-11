Vihreiden Ohisalo: Mikään ei etene hallituksessa ennen kuin viisikko käy tilannetta läpi – Saarikko: Keskusta ei peräänny luonnonsuojelulaista muodostamastaan kannasta

Vasemmistoliiton Li Andersson ei odota viisikkokokoukselta mitään, hänestä luottamuksen rakentaminen on jokaisesta puolueesta itsestään kiinni.

Helsinki

Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon mukaan minkään asioiden eteneminen hallituksessa ei ole mahdollista ennen kuin hallitusviisikko käy tilannetta läpi.

”Keskustan täydellisen vastuuton toimintatapa eduskunnassa on syönyt muiden puolueiden luottamuksen keskustaan”, Ohisalo sanoo STT:lle.

Vihreät vaati eilen hallitusviisikkoa koolle sen jälkeen, kun ympäristövaliokunnan kokouksessa keskusta lipesi hallitusriveistä ja asettui opposition rinnalle vaatimaan muutoksia hallituksen esitykseen luonnonsuojelulaista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvioi, että mitkään asiat eivät hallituksen sisällä etene ennen kuin on saatu selvyyttä eri ryhmien asemoitumisesta ja suhtautumisesta hallitusyhteistyöhön.

”Oletusarvoni on, että tällä hetkellä kaikki prosessit ovat jäissä. Se ei liity mihinkään yksittäiseen asiakysymykseen vaan kaikkeen. Se, miten jatketaan, riippuu siitä, miten puolueet haluavat meidän jatkavan”, Andersson sanoi toimittajille eduskunnassa.

Jäissä ovat siten muun muassa lisäbudjettineuvottelut maataloustuesta ja hoitojonojen purkuun kaavaillusta lisärahasta. Maatalouspaketista odotetaan hallituksen linjausta ennen kuin maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk) on ensi keskiviikkona vastattava opposition välikysymykseen aiheesta.

Andersson sanoo, ettei odota mitään vihreiden vaatimalta hallituspuolueiden puheenjohtajaviisikon kokoukselta.

Anderssonin mielestä luottamuksen rakentaminen on jokaisesta puolueesta itsestään kiinni.

”Ei se muutu sillä, että me istutaan keskenämme palaverissa. Se muuttuu, jos puolueet haluavat sen muuttuvan.”

Neuvottelut vasta ensi viikolla

Ohisalon mukaan on puhuttu siitä, että viisikon neuvottelut käytäisiin vasta kun pääministeri Sanna Marin (sd) palaa viikonloppuna virkamatkaltaan Australiasta ja Uudesta-Seelannista.

”On ymmärrettävää, että pääministeri on eri aikavyöhykkeellä ja se, että järjestettäisiin etäkokous, ei ole mahdollista. Kyllä tämä asia kasvokkain pitää käydä”, Ohisalo sanoi.

Ohisalo odottaa, että keskusta voisi vielä palata hallituksen riviin luonnonsuojelulaista.

”Keskusta voi osoittaa olevansa luottamuksen arvioinen edelleen olemalla hallituksen yhteisen esityksen takana.”

Luonnonsuojelulain sisällöstä on määrä päättää jo torstaina eduskunnan suuressa salissa.

Ohisalo ei halua ennakoida tulevia hallituksen päätöksiä, kuten sitä, minkä kokoisia paketit maataloudelle ja hoitojonojen purkuun voisivat olla.

”Minusta ei vielä pidä mennä asioiden edelle. Pitää katsoa ensin viisikon keskustelu, miten me ylipäätään jatkamme hallituksena tästä eteenpäin.”

Ohisalo korostaa, että kyse on luonnonsuojelulakia isommasta asiasta.

Voiko hallitus hajota?

”Ei mennä asioiden edelle vielä.”

STT:n tietojen mukaan ainakin hallituksen sote-ministeriryhmä on ollut koolla keskiviikkona.

”Keskusta ei peräänny”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo, ettei keskusta peräänny luonnonsuojelulaista muodostamastaan kannasta. Hänen mukaansa puolue on muodostanut kantansa tarkkaan harkiten.

”Emme toimineet muita hallituspuolueita vastaan, vaan maan- ja metsänomistajien reilujen korvausten ja oikeuksien puolesta. Se oli muiden hallituspuolueiden valinta, että tätä muutosta ei haluttu yhdessä tehdä”, Saarikko sanoo STT:lle.

Saarikko sanoi tänään keskiviikkona myös EK:n vaalitentissä, ettei keskustan irtoaminen hallitusrintamasta ympäristövaliokunnassa luonnonsuojelulain kohdalla ollut itsetarkoitus.

”Kyse oli itse asiasta. Ei ollut itsetarkoituksellista että hallituksen rivit hajoavat. Olen sitoutunut hallitusyhteistyöhön”, Saarikko sanoi.

Alkuviikosta Saarikko on edustamassa hallitusta Euroopan valtiovarainministerien euroryhmän kokouksessa. Hän ei edes osallistu Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä tästä syystä.

Saarikon mukaan Marin ei vielä ole kutsunut hallituspuolueiden johtoa koolle. Marinin odotetaan kommentoivan hallituksen tilannetta keskiviikkoiltana suomalaismedioille.

”Meillä on valmius keskustella totta kai. Hyvä on käydä vaalikauden loppua yhdessä läpi. Keskusta on sitoutunut hallitusyhteistyöhön. Rohkenen sanoa, että tästä kysymyksestä hallitusta horjuttavan teki ennen kaikkea vihreät. He näkivät tässä hallitusta horjuttavan tilanteen, emme me”, Saarikko sanoo.

Maatalous- ja sote-paketti järkevää ratkoa yhtä aikaa

Saarikon mielestä on pikemminkin yllättävää, että keskusta jäi näkemystensä kanssa eduskunnassa yksin hallituspuolueiden kesken luonnonsuojelulain käsittelyssä.

Hänen mukaansa keskusta on jo lain valmisteluvaiheessa kiinnittänyt huomiota omaisuudensuojaan ja kun valiokuntakuulemisissa kävi ilmi asiaan liittyvät huolet, puolue piti hänen mukaansa perusteltuna, että tiettyjä pykäliä eduskunnassa muutetaan.

Hän pitää valitettavana, että muut hallituspuolueet ovat kytkeneet luonnonsuojelulakiin liittyvän erimielisyyden muihin neuvoteltavina oleviin asioihin, kuten maataloustukeen ja hoivavelan purkuun tarvittavaan tukeen.

”Syntynyt tilanne on valitettava, eikä ole syksyn mittaan ainoa laatuaan. Hallituksen sisällä on syntynyt ikävä kierre ratkaisuista, joihin on etsitty tukea oppositiosta tai hallituspuolueiden kannat ovat hajonneet.”

Miten ratkaisu löytyy tähän pattitilanteeseen nyt, kun välikysymykseen on vastattava keskiviikkona?

”Se on muiden hallituspuolueiden valinta, mikäli he katsovat suomalaisten ruokaturvan olevan hallituspolitiikan pelinappula. Me emme niin katso. On hyvä myös huomata, että opposition välikysymys ei ole suomalaisen maatalouden kohtalonpäivä, vaan sellaisia kohtalonpäiviä on jokainen päivä tällä hetkellä.”

Saarikon mielestä olisi järkevää ratkoa yhtä aikaa kohdennettuja euroja hoivavelkaan ja maatalouden ahdinkoon. Valtiovarainministeriön mukaan hallituksen talousraami tähän on 350 miljoonaa euroa, eikä Saarikko ole valmis tekemään kehysylitystä.

”Maatalousministeriöstä saamani tiedon mukaan suora tuki niille tiloille, jotka sitä eniten tarvitsisivat lannoitteiden ja sähkön hinnan vuoksi olisi reilun sadan miljoonan euron suuruinen.”