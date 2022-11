Turkin poliisi otti kiinni kaksi suomalaisopiskelijaa somejulkaisun vuoksi

Turkissa rahan repiminen on rikos, josta voi saada jopa kolme vuotta vankeutta.

Helsinki

Turkissa poliisi kertoi ottaneensa kiinni kaksi suomalaista heidän somessa tekemänsä julkaisun jälkeen.

Ankaran poliisilaitos kertoi tiedotteessaan Twitterissä tiistaina, että kiinniotetut olivat repineet Turkin liiroja somepostauksessaan.

Turkin lain mukaan rahan repimisestä voi saada vankeutta puolesta vuodesta kolmeen vuoteen asti, koska rahoissa on Turkin lipun ja kansallisen suvereniteetin symboleita. Seteleissä on myös Turkin perustajan Mustafa Kemal Atatürkin kuvia, ja Atatürkin halventaminen on rikos.

Henkilöt somalialaissyntyisiä suomalaisia

Henkilöt ovat Somalian Mogadishussa syntyneitä Suomen kansalaisia, ja he olivat Turkissa EU:n Erasmus-opiskelijavaihdossa, poliisin tiedotteessa sanottiin.

Poliisi on tiedotteen mukaan aloittanut ”lailliset toimenpiteet”.

Suomen suurlähetystö Ankarassa ei pystynyt keskiviikkona vahvistamaan tietoa kiinniotosta STT:lle. Myöskään ulkoministeriö ei kommentoinut asiaa.

Toistaiseksi ei ole selvää, mistä henkilöitä syytetään tai syytetäänkö vielä mistään. On myös mahdollista, että heidät karkotetaan pian Turkista, kuten kiinniotettujen ulkomaalaisten kohdalla usein on toimittu.

Turkissa kiinniotot somepostausten takia eivät ole epätavallisia, ja niistä voi jopa saada vankeutta.

”Et voi vain repiä rahaamme”

Turkkilainen DHA-uutistoimisto jakoi sivustollaan Tiktok-videon, jonka se sanoi johtaneen kiinniottoon. Videolla nuori tummaihoinen mies heittelee ja repii seteleitä.

”Katso, katso, katso! Tämä ei ole rahaa”, mies sanoo videolla englanniksi seteliä repien.

Tiktok-käyttäjän profiilista video näyttää sittemmin poistetun. Turkin poliisin mukaan video julkaistiin 9. marraskuuta. Käyttäjän tilillä on myös suomenkielisiä videoita.

Hän julkaisi kaksi päivää sitten viimeisimmän videonsa, johon turkkilaiset Tiktok-käyttäjät tai trollit kommentoivat rahan repimistä.

”Kuka sinä luulet olevasi? Et voi vain repiä meidän rahaamme?! Jos joku tekisi saman, sinä kutsuisit heitä rasisteiksi. Sinun pitäisi olla hienotunteinen”, kommentoija kirjoitti.