Poliisi epäilee, että Loimaan turma-auton kuljettaja ajoi huomattavaa ylinopeutta ennen törmäystä. Kirkkoherran mukaan nuoriso harrastaa paljon ajelua ja driftaamista pienellä paikkakunnalla. Tunnelma kaupungilla on surullinen.

Loimaalla lauantaina tapahtunut, kahden nuoren hengen vaatinut onnettomuus on järkyttänyt kaupungin asukkaita. Loimaan seurakunnan kirkkoherra Riku Laukkanen sanoo, että tunnelmat kaupungilla ovat olleet surulliset.

”Ihmiset seisoskelevat kadunkulmissa juttelemassa, vanhat ja nuoret keskenään. Kaikkialla on apeita kasvoja, hymyt eivät ole kenelläkään herkässä tällä hetkellä.”

Loimaan seurakunta järjesti heti onnettomuutta seuranneena päivänä kolmen tunnin päivystyksen kaupunginkirkossa. Paikalle tuli tuolloin muutama nuori.

Ensi sunnuntaina kaupunginkirkossa järjestetään muistohartaus, jota kirkkoherra kuvaa koruttomaksi tilaisuudeksi.

”Olemme läsnä ja myötäkärsimme näiden nuorten kanssa, emme tyrkytä apua. Sytytetään kynttilöitä, lauletaan muutama kaunis ja tunnelmaan sopiva laulu. Ihmiset saavat tulla kirkkoon hiljentymään ja halutessaan juttelemaan.”

Laukkanen kertoo, että Loimaalla nuoriso harrastaa paljon ajelua ja driftaamista.

”Driftailu on ollut täällä nuorison tapa viettää aikaa ja ajaa ympäri kaupunkia ylinopeudella. Loimaalla on paljon autoilevia nuoria, auto on täällä melkein välttämätön kulkuväline ja melkein kaikilla sellainen on. Myös traktorimönkijöitä kaupungista löytyy.”

Kaupunginkirkon parkkipaikka ja rautatieaseman ympäristö ovat olleet jo useiden vuosien ajan autoilevan loimaalaisnuorison kokoontumispaikkoja. Laukkasen mukaan nuorilla oli aiemmin tapana myös ajella kirkkoalueen ympärillä, mutta se piti katkaista betoniporsailla naapuruston häiriintymisen vuoksi.

”Kaupunginkirkon parkkipaikka on nuorisolle erittäin tuttu paikka. He viettävät siellä paljon aikaa ja meillä ei ole mitään tarvetta estää sitä. Toivomme heidän tulevan kirkkoon sisään, kun ensimmäinen sokki on laantunut.”

Noin 16 000 asukkaan Loimaa on kaupunkina sen kokoinen, että monet nuoret käytännössä vähintään tietävät toisensa.

”Tämä on nyt asia, joka ei täällä helpolla unohdu. Se vaikutti monen nuoren elämään. Täällä monet perheet ja suvut tunsivat näitä nuoria. Myös seurakunnan työntekijöiden joukossa on näiden nuorien lapsuudenystäviä ja tuttuja.”

Laukkanen toivookin, että nuoret eivät purkaisi kohtaamaansa suurta surua pelkästään sosiaalisessa mediassa.

”Se saattaa pahimmillaan jopa lietsoa sitä tragediaa. Nyt kannattaa tavata muita ihmisiä ja olla yhteydessä kavereihin ja luotettuihin aikuisiin ja jutella asiasta kasvotusten heidän kanssaan. Esimerkiksi koulussa voi varmasti kääntyä luotettavien opettajien puoleen.”

Onnettomuudessa menehtyi kaksi vuonna 1999 syntynyttä nuorta aikuista. Poliisin mukaan he olivat paikkakunnalla asuva pariskunta.

Onnettomuus tapahtui myöhään illalla viime lauantaina. Kuljettaja menetti auton hallinnan ja törmäsi rakennuksen seinään Hannunkadun ja Varastokujan risteyksessä. Törmäyksen jälkeen auto syttyi palamaan.

Rakennus, johon auto törmäsi, oli varastokäytössä. Rakennuksessa ei ollut tapahtumahetkellä ihmisiä.

Paikalle tullut sivullinen yritti sammuttaa tulipaloa omalla käsisammuttimellaan ja auttaa autossa olleita kahta ihmistä.

”Hän oli saanut havainnon, kuullut tämän rysäyksen, ja sitten hän oli päätellyt että nyt kävi paha liikenneonnettomuus. Hän oli ollut ihan lähistöllä ja mennyt paikalle katsomaan”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Valtteri Kemppi.

Onnettomuudesta tuli lukuisia soittoja hätänumeroon.

Palon sai hallintaan vasta paikalle saapunut pelastuslaitos. Poliisin mukaan autossa olleiden ihmisten pelastamiseksi ei ollut tehtävissä mitään.

Poliisi on kertonut, että kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan suoralla katuosuudella ja törmäsi suurella nopeudella heittelehtien rakennuksen seinään.

Poliisin tiedotti eilen, että tutkinnassa selvinneiden seikkojen perusteella tapahtuma näyttäytyy vaarallisena ja riskialttiina kaahailuna talvisessa illassa.

Poliisin mukaan ajorata on ollut luminen ja liukas. Poliisi epäilee, että autoa kuljettanut mies ajoi ennen törmäystä huomattavaa ylinopeutta.

”Meillä on todistajakertomuksia ja muuta materiaalia, mistä tämä tilanne, tapahtumien kulku pääpiirteissään on tullut ilmi”, Kemppi sanoo.

”Välittömästi ennen tätä rysäystä on siitä havaintoja, että siellä on autolla ajettu kovaa kyytiä.”

Poliisin mukaan siitä ei ole viitteitä, että päihteet liittyisivät tapahtumiin.

Poliisi tutkii asiaa epäiltyinä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena sekä kuolemansyyn selvittämisenä.

Poliisi on puhuttanut silminnäkijöitä ja uhrien lähipiiriä.

Poliisi on saanut valvontakameramateriaalia, jota käydään edelleen läpi.

”Kaahailua. Onnettomuusauto on liikkunut huomattavaa ylinopeutta juuri hetkeä ennen tätä onnettomuutta. Tämä on taajama-aluetta, siinä on neljänkympin nopeusrajoitusalue. Kyllä se on niistä valvontakameratallenteista todettavissa, että huomattavasti yli sallittujen nopeusrajoitusten ajetaan”, Kemppi sanoo.