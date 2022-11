Sastamalaan tulossa Suomen ensimmäinen šakkilinja lukiolaisille – Näin se toimisi

Vammalan lukiossa on jo lentopallo- ja urheilulinja. Šakkilinjaa pidetään tervetulleena, sillä peli vahvistaa monia akateemisia kykyjä

Vammalan lukioon puuhataan šakkilinjaa. Rehtori Leeni Kirvesmäen mielestä peli vahvistaa keskittymiskykyä ja strategista ajattelua. Sastamalalainen kansanedustaja Arto Satonen (kok.) sanoo, että muissa Pohjoismaissa vastaavia linjoja jo on. Satonen on itse lajin vahva harrastaja.

Sastamala

Sastamalassa Vammalan lukiossa on jo lentopallo- ja urheilulinja, mutta jatkossa sieltä voi löytyä myös Suomen ensimmäinen šakkilinja.

Šakinpeluuseen erikoistunut linja voi äkkiseltään kuulostaa erikoiselta, mutta ei tarvitse mennä kuin naapurimaihin, niin siellä šakkilukioita jo on.

Tämän vahvistaa kansanedustaja Arto Satonen (kok). Hän kertoo, että muissa Pohjoismaissa on tällainen linja lukiossa, Norjassa jopa kaksi. Ne ovat saavuttaneet hyvän suosion.

”Perusidea on, että Suomeenkin pitää saada lukio, joka voi tarjota normaalin lukiokoulutuksen rinnalla opetusta šakin pelaamiseen niin, että taidot riittävät kansainväliselle tasolle. Meillä on eri urheilulajeihin ja kirjallisuuteen erikoistuneita lukioita, mutta tämä puuttuu.”

Satonen tunnetaan itse taitavana šakinpelaajana. Hän aloitti harrastuksen nuorena ja pelaa edelleen.

Tavoite on, että lukiokurssit aloitettaisiin syksyllä 2024. Linja perustettaisiin Vammalan lukion yhteyteen. Hanketta tukee myös Suomen šakkiliitto.

Ensi kevään yhteishakuun ei uusi erityislinja vielä ehdi, sillä ensin pitää kartoittaa ympäri Suomen sellaisia nuoria pelaajia, jotka hyötyisivät ja jotka olisivat kiinnostuneita lukiosta.

Lukioon tulevia autetaan löytämään asunnot ja muutoinkin tuetaan opiskelujen alkaessa.

Vammalan lukioon suunnitellaan šakkilinjaa.

Opetusta iltapäiväkerhoissa

Pelaaminen ja ennen kaikkea pelin saloihin opettaminen eivät ole vierasta tälläkään hetkellä.

Tamperelaisen Shakkilinna-yrityksen kautta on pystytty tarjoamaan kouluille iltapäiväkerhoissa opetusta. Pidemmälle edistyneille pelaajille on voitu tarjota yksityistä valmennusta.

”Suomessa on osaajia, jotka valmentavat työkseen pitkälle edistyneitä pelaajia. Varsinainen šakkikulttuuri on noussut Tampereen, pääkaupunkiseudun ja Turun lähistöille. Olen kuullut, että myös Oulussa ja Kuopiossa on nuorten kerhoja.”

Mikä? Šakkilinja lukiossa Vammalan lukiossa Sastamalassa on jo lentopallo- ja urheilulinjat. Esiselvitys uuden šakkipainotteisen linjan perustamisesta on käynnistynyt. Tavoite antaa korkean tason opetusta. Lukioon havitellaan opiskelijoita ulkomailta. Peli sopii lukiolaisille, sillä se parantaa keskittymiskykyä ja vahvistaa strategista ajattelua. Tavoite on, että linja aloittaisi reilun puolentoista vuoden päästä. Linjalle tulisi 10–15 oppilasta ikäluokasta.

Linjalle kourallinen oppilaita

Linjasta ei tule suurten oppilasmäärien linjaa, vaan kyse on muutamista oppilaista, joille voidaan antaa korkean tason opetusta.

Suomessa on tuhansia harrastajia, mutta lukioon havitellaan 10–15:tä oppilasta ikäluokkaa kohden.

”Puhumme aika pienestä joukosta, jolla on potentiaalia pyrkiä lukioon. Tämä joukko on helppo tavoittaa, sillä tiedämme, ketkä ovat edistyneimpiä nuoria pelaajia. Järjestelmä toimii samalla tavalla kuin lentopallolukiossa.”

Esimerkiksi Kuortaneelle yritetään saada parhaat kyvyt opiskelemaan. Sielläkään ei ole suuria ryhmiä.

Vetonaulana huippupelaaja

Entä opetus? Sekin on jo suunniteltu. Opettajaksi on houkuteltu huipputason pelaaja, suurmestari Arthur Neiksans Latviasta. Hän on edustanut Latvian maajoukkueessa vuosia ja opettaa lähinnä etänä. Keskusteluja on jo käyty.

Satonen korostaa, että šakinopettelu eroaa vaikkapa jääkiekon opetuksesta. Jääkiekkopelaajia voi opettaa, vaikka itse ei olisi huippupelaaja. Šakissa kouluttajan pitää osata kaikki, sillä huonompi ei voi valmentaa parempaa.

Lukioon halutaan saada opiskelijoita myös ulkomailta. Kansainvälistä ulottuvuutta pidetään tärkeänä.

Se kuitenkin edellyttää, että ulkomailta saapuva pystyy opiskelemaan suomen kielellä. Tämäkään ei ole mahdottomuus. Esimerkiksi Vietnam ja Uzbekistan ovat vahvoja šakkimaita. Tiettävästi maissa voi opiskella suomen kieltä.

Linjalle haetaan maaseudun kehittämisrahaa niin sanotun leading-hankkeen kautta. Kyse ei ole Satosen mukaan kovin suurista summista. Latvialaisen huippuopettajan lisäksi kursseja varten tarvitaan pari opettajaa Suomesta.

Vammalan lukion rehtori Leeni Kirvesmäki sanoo, että nuorten kiinnostus nettišakkia kohtaan on lisääntynyt. Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) toivoo, että lukioon saataisiin opiskelijoita myös ulkomailta.

Vahvistaa monia taitoja

Vammalan lukion rehtori Leeni Kirvesmäki sanoo, että šakki on hyvä harrastus lukiolaisille.

”Se parantaa keskittymiskykyä, strategista ajattelua ja auttaa ongelmien ratkaisuissa. Peli vahvistaa akateemisia taitoja monin tavoin.”

Kirvesmäki tietää, että nuorten kiinnostus nettišakkia kohtaan on lisääntynyt. Yksi syy on voinut olla pandemia, kun nuoret ovat hakeneet uusia harrastuksia.

Kirvesmäen mukaan marssijärjestys on se, että nyt aloitetaan esiselvitys siitä, voisiko šakin opetuksesta ja valmennuksesta saada pysyvää tulevina lukuvuosina.

Linjan aloitusta Satosen mainitsemaan syksyyn 2024 Kirvesmäki ei vahvista. Aikataulu selviää, kun esiselvitys on valmis ja yhteistyökuviot ovat selkiintyneet esimerkiksi šakkikerhon kanssa.

Rehtori korostaa, että Vammalan lukio ei ole hakemassa erityislukion statusta itselleen, vaan kyse on samanlaisesta linjasta kuin jo olevat urheilu- ja lentopallolinjat.

”En ole itse pelaaja, eikä minulla ole sellaista asiantuntemusta, jota tarvittaisiin opettamiseen. Asiantuntemus onkin tarkoitus saada šakkikerholta, joka on tehnyt aloitteen linjan perustamisesta.

Lukiossa on ollut niin sanottuja infokioskeja, joissa kerho on esitellyt peliä.