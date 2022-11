Keskusta irtaantui taas hallitusrintamasta ja äänesti yllättäen luonnonsuojelulain muutoksesta – vihreät jyrähti: yksipuolinen irtautuminen hallitustyöstä

Valiokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.) ei halua arvioida, millaiset vaikutukset keskustan irtiotolla on hallituksen toimintakykyyn.

Hallituksen rivit pettivät, kun eduskunnan ympäristövaliokunta linjasi kannastaan luonnonsuojelulain uudistukseen.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.) kertoi toimittajille valiokunnan kokouksen jälkeen, että keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset äänestivät yhdessä hallituksen luonnonsuojelulakia koskevan esityksen muuttamiseksi.

Kososen käsityksen mukaan muut hallituspuolueet jättivät valiokunnan mietintöön eriävän mielipiteen.

Vireillä oleva luonnonsuojelulain kokonaisuudistus on ollut ympäristöministeriön merkittävimpiä hankkeita tällä hallituskaudella. Uudistuksella on tavoiteltu luonnon monimuotoisuuden laajempaa turvaamista.

Keskustan kanta muuttui

Hallitus on antanut lakiesityksen eduskuntaan yksimielisenä toukokuussa. Kososen mukaan keskustan kannan muuttivat valiokunnassa pidetyt asiantuntijakuulemiset.

”Näimme asiantuntijakuulemisissa, joita ympäristövaliokunnassa oli yli sata kappaletta, että omaisuudensuoja ei mahdollisesti toteudu sillä tavalla kuin on tarpeen”, Kosonen sanoi.

Keskusta on tehnyt syksyn aikana muitakin irtiottoja hallitusyhteistyöstä, mikä on aiheuttanut epäilyjä hallituksen toimintakyvystä. Kosonen ei halua arvioida, millaiset vaikutukset keskustan irtiotolla on hallituksen toimintakykyyn.

"Sitä saavat sitten muut spekuloida. Minä vaan teen täällä töitäni.”

Luonnonsuojelulaista käytiin keväällä kuukausien neuvottelu, jonka aikana keskusta sai laimennettua merkittävästi muun muassa vihreiden ajamia lakipykäliä.

Ympäristövaliokunnassa hallituspuolueet hävisivät äänin 8–9 oppositiopuolueille.

Vihreät ylimääräiseen kokoukseen

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne katsoo, että keskusta on käytännössä yksipuolisesti irtautunut hallitusyhteistyöstä.

”Toivon todella syvästi, että keskusta palaa takaisin hallitusyhteistyön pariin ja äänestää salissa hallituksessa yksimielisesti hyväksytyn luonnonsuojelulain puolesta”, Harjanne sanoo tiedotteen mukaan.

Vihreät pitää tilanteen johdosta ylimääräisen ryhmäkokouksen.

Harjanne toteaa, että luonnonsuojelulaista on neuvoteltu yhdessä hallituspuolueiden kanssa perusteellisesti, ja siitä on saatu aikaan keskustankin ministerien hyväksymä yksipuolinen esitys.

”Tässä kohtaa lainsäädäntötyötä opposition kanssa liittoutuminen lainsäädännön muuttamiseksi ei ole hallituspuolueen toimintaa”, Harjanne sanoo.

Mikä hiertää?

Keskustan ja oppositiopuolueiden mukaan laista pitää poistaa kokonaan pykäliä, jotka käsittelevät uhanalaisia luontotyyppejä. Nuo pykälät ovat 64 ja 65.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että uhanalaiseksi luontotyypiksi voidaan määritellä sellainen luontotyyppi, jonka riski hävitä luonnosta on vähintään korkea.

Lisäksi hallitus esittää, että viranomaisten on otettava uhanalaiset luontotyypit ja uhanalaiset eliölajit huomioon päätöksenteossaan. Näitä esityksiä keskusta, kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät siis halua lakiin.

Hallituksen esityksessä on pykälä, jossa luetellaan 13 erilaista luontotyyppiä. Pykälän mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) voi päättää suojella näihin luontotyyppeihin kuuluvan esiintymän, jos se on suojellun luontotyypin säilymiselle tärkeä.

Keskustan ja oppositiopuolueiden mukaan tämän pykälän tulisi olla ainoa luontotyyppien suojelun tapa luonnonsuojelulaissa. 13 luontotyyppiin lukeutuvat muun muassa kalkkikalliot, hiekkarannat ja pähkinäpensaikot.