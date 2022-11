Presidentti Niinistö uskoo Venäjän hyökkäyksen vaikuttaneen sota­harjoituksen ilmapiiriin: ”Väki on tosissaan”

Tasavallan presidentti tarkasti Maavoimien pääsotaharjoituksen Nurmeksessa. Hän kuvaili harjoitukseen osallistuneiden toimintaa ripeäksi ja asiantuntevaksi.

ASAVALLAN presidentti Sauli Niinistö tarkasti Kontio 22 -sotaharjoituksen tiistaina Pohjois-Karjalassa. Hän kuvaili harjoitukseen osallistuneiden toimintaa ripeäksi ja asiantuntevaksi.

Presidentti arvioi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy puolustuksen määrärahojen kasvattamisen lisäksi ilmapiirissä.

”Erityisesti kertausharjoituksia seuranneen kantahenkilökunnan havainto on ollut sen tyyppinen, että väki on tosissaan. Täytyy sanoa, että oma havaintoni on samantyyppinen. Tilanne otetaan vakavasti”, Niinistö sanoi.

”Suomi ja suomalaiset ovat aina ottaneet turvallisuutensa vakavasti.”

KONTIO 22 on Maavoimien pääsotaharjoitus, joka järjestetään Pohjois-Karjalassa 25. marraskuuta –2. joulukuuta. Pääosin Nurmeksen länsipuolella pidettävään harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 8 000 sotilasta, joista noin 2 000 on reserviläisiä.

Harjoitukseen osallistuu muun muassa joukkoja Kainuun prikaatista, Porin prikaatista, Karjalan prikaatista ja Panssariprikaatista sekä eräistä muista joukko-osastoista.

Harjoitusta johtaa Kainuun prikaatin komentaja Manu Tuominen. Mukana ei ole ulkomaisia joukkoja.

SOTAHARJOITUKSEN yhteydessä presidentti myös tapasi viestimiä. Hän kertoi, ettei näe estettä sille, että ukrainalaisia sotilaita voitaisiin kouluttaa Suomessa.

”Siitä on käyty keskustelua, kun Suomi on luovuttanut aseistusta ja asejärjestelmiä. Tietysti niiden kohdalla kouluttaminen täällä voisi olla hyvinkin paikallaan.”

Niinistö arveli, että Venäjä jatkaa Ukrainassa infrastruktuurin tuhoamista ja elinolojen vaikeuttamista eli hyökkäyksiään siviilejä vastaan.

Presidentti pohti yleisen mielipideilmaston olevan Suomessa nyt Venäjän hyökkäyksen vuoksi vakava.

”Mutta en usko, että tapahtuu ahdistumista. Siihen meillä ei ole mitään syytä.”

Alkavan kriisitalven osalta presidentti kiitteli suomalaisten jo näkynyttä venymiskykyä esimerkiksi energian säästämisen suhteen. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on kertonut sekä loka- että marraskuussa suomalaisten kutistaneen sähkönkulutustaan.

”Jo nyt näkyy, että viesti on otettu hyvin vakavasti. Kyllä me tästä selviämme”, Niinistö lausui.