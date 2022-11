Henkirikos tapahtui Vantaan Myyrmäessä viime viikon torstaina.

Vantaan Myyrmäessä tapahtuneesta henkirikoksesta epäilty on vapautettu tutkinta­vankeudesta, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi. Häntä ei enää epäillä murhasta.

Tutkinnanjohtaja Tero Tyynelän mukaan poliisilla ei ole vielä tietoa siitä, kuka rikoksen tekijä voisi olla.

”Tekijä on poliisille vielä tuntematon. Se on alusta asti ollut poliisille varmaa, että tekijä on pukeutunut kokomustiin vaatteisiin”, Tyynelä kommentoi puhelimitse.

Viime viikolla tapahtuneen pahoinpitelyn kohteena oli postinjakaja, joka lopulta kuoli saamiinsa vammoihin. Uhri oli nuori nainen.

Poliisi on tutkinnan alusta alkaen pyytänyt vihjeitä täysin mustiin pukeutuneesta miehestä tapahtumapaikalta.

Poliisi vapautti edellisen epäillyn

Edellinen epäilty vapautettiin lauantaina tutkintavankeudesta, koska tutkinnan myötä selvisi, että hänen epäilemiseensä ei ole enää perusteita.

”Poliisi on selvittänyt epäillyn osuutta tapahtumiin ja niiden kulkuun. Mies on vapautettu, sillä poliisilla ei ole edellytyksiä jatkaa vangitsemista. Selvitämme edelleen, mikä hänen osuutensa asiassa on”, Tyynelä kertoi tiedotteessa.

Poliisi kaipaa edelleen havaintoja tapahtuneesta.

Tutkinnanjohtaja Tyynelä kehottaa ottamaan yhteyttä poliisiin, jos tietää tapahtumista jotain tai uskoo havainneensa jotain Myyrmäessä tapahtuma-aikaan.

”Myös asioista, jotka itsestä voi tuntua epäolennaisilta, kertoisi poliisille”, hän sanoo.

Poliisi kaipaa havaintoja erityisesti täysin mustiin pukeutuneesta miehestä tapahtuma­paikan eli Myyrmäentie 6 D:n läheisyydestä sekä sieltä poispäin johtavilta reiteiltä. Epäilty rikos tapahtui viime viikon torstaina yöllä kello 3.30–3.38.