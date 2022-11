Keskustelujen aiheina ovat muun muassa metsien tulevaisuus ja hiilineutraalius. Hallituksessa on tänä syksynä riidelty metsiin liittyvästä EU:n ennallistamisasetuksesta.

Korkean tason päättäjät kokoontuivat torstaina Espoossa luontokeskus Haltiaan keskustelemaan metsien roolista hyvien elinympäristöjen tavoittelussa.

Vieraiksi Into the Woods -tapahtumaan saapuivat Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, ympäristöasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius, Viron pääministeri Kaja Kallas ja Ruotsin varapääministeri Ebba Busch.

Keskusteluun osallistuvat suomalaisministereistä pääministeri Sanna Marin (sd.), ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.).

Von der Leyen korosti tiedotustilaisuudessa, että jäsenmailla on valta tehdä omat päätöksensä metsäpolitiikastaan ja EU:lla on vain kommentoiva ja tukeva rooli. Hän kuitenkin mainitsi, että unionilla on yhteinen tahto vastustaa ilmastonmuutosta ja metsillä on tässä tärkeä rooli.

Keskustelujen teemoina olivat metsien tulevaisuus, hiilineutraalius ja luonnon innoittama arkkitehtuuri.

Yksi hallituksen syksyn suurimmista riidoista on syntynyt metsiin liittyvästä luonnon ennallistamisasetuksesta. Suomi on muodostamassa kantaansa EU-komission esittämästä asetuksesta, jonka mukaan kaikille EU:n jäsenmaille tulisi pakolliseksi saattaa ihmisen muokkaamaa luontoa takaisin kohti luonnontilaa.

Vuoteen 2030 mennessä olisi komission mukaan ennallistettava 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista. Tavoite kiristyy asteittain niin, että vuonna 2050 kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat alueet olisi ennallistettu. Taustalla on huoli luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ja lajikadosta.

Asetukseen liittyvästä keskustelusta on tullut monimutkainen kokonaisuus, joka on jakanut hallituspuolueiden rivejä. Oppositio ja hallituksessa erityisesti keskusta ovat olleet huolissaan siitä, että EU ylittäisi asetuksella toimivaltansa. Ne korostavat, että EU:n ei tule puuttua maiden kansalliseen metsäpolitiikkaan.

EU:n perussopimuksiin ei sisälly unionin yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta sen sijaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikka kuuluvat EU:n päätöksentekoon. Tätä korostavat puolestaan esityksen puolustajat.