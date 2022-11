Mieli ry:n ukrainan- ja venäjänkielisiin kriisipuhelimiin tulee yhä enemmän soittoja

Helsinki

Soitot Mieli Suomen Mielenterveys ry:n uusille ukrainan- ja venäjänkielisille kriisipuhelinlinjoille ovat kasvussa. Mieli ry kertoo, että syyskuun alussa avatuille linjoille on tullut reilun kahden kuukauden aikana noin 150 soittoa.

Tähän mennessä soittajista valtaosa on ollut venäjänkielisiä, ja pääosa heistä on ollut 18–40-vuotiaita. 60 prosenttia soittajista on naisia.

”Yleisimmät soiton syyt ovat olleet arjessa selviytymisen ongelmat ja paha olo, kuten ahdistuneisuus. Suurimmalla osalla soittajista on iso tiedontarve suomalaisista palveluista, kuten esimerkiksi siitä, miten hakeutua terveyskeskukseen tai miten lasten koulujärjestelmä toimii”, kertoo asiantuntija Julia Bagrova Mieli ry:stä tiedotteessa.

Ukrainan- ja venäjänkieliset kielilinjat ovat auki neljä tuntia arkipäivisin. Linjojen rahoitus on turvattu vuoden loppuun.

Venäjän hyökkäyssodan takia Suomeen on saapunut jo noin 44 000 ukrainalaista.