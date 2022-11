Raportin mukaan tutkittujen 15 yhtiön yhteenlasketut metaanipäästöt vastaavat yli 80:tä prosenttia koko EU:n metaanipäästöistä. Yhtiöiden joukossa ovat muun muassa suomalaisiltakin maitohyllyiltä tutut Arla, Danone ja Nestlé.

Maailman 15 suurinta lihan- ja maidontuotantoyhtiötä tuottaa yhteensä enemmän metaania kuin monet maailman suurimmista valtioista, kertoo tuore tutkimusraportti. Asiasta uutisoi brittilehti The Guardian.

Raportin mukaan tarkastellut yhtiöt tuottavat vuosittain yhteensä noin 12,8 miljoonaa tonnia metaania, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Venäjä, Kanada tai Australia. Luku vastaa yli 80:tä prosenttia koko EU:n metaanipäästöistä. Kokonaisuudessaan yhtiöt kattavat noin 11 prosenttia maailman karjatalouteen liittyvistä metaanipäästöistä.

Tutkimus tarkasteli viittä lihayhtiötä ja kymmentä maitoyhtiötä. Mukana listalla ovat muun muassa suomalaisiltakin maitohyllyiltä tutut Arla, Danone ja Nestlé.

Tutkimuksen on julkaissut kansainvälinen tutkimusjärjestö Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP).

Jopa kolmasosa ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä aiheutuu metaanista. Se on keskipitkällä aikavälillä kymmeniä kertoja hiilidioksidia vahvempi kasvihuonekaasu, joka kuitenkin poistuu ilmakehästä hiilidioksidia nopeammin.

YK:n mukaan 32 prosenttia ihmisen aiheuttamista metaanipäästöistä johtuu tuotantoeläimistä. Metaania vapautuu eläinten ruuansulatuksen ja lannan käsittelyn kautta. YK on arvioinut, että maailman metaanipäästöjä tulisi vähentää tämän vuosikymmenen aikana ainakin 40–45 prosenttia.

IATP:n mukaan tutkitulla 15 yhtiöllä on valtava ilmastomerkitys myös kun tarkastellaan kasvihuonepäästöjä kokonaisuudessaan – siitäkin huolimatta, etteivät ne kerro omia päästöjään läpinäkyvästi. Raportissa sanotaan, että jos yhtiöt muodostaisivat valtion, sen kasvihuone­päästöt olisivat maailman kymmenenneksi suurimmat. Yhtiöiden yhteenlasketut päästöt ovat suuremmat kuin maailman suurimmilla öljy-yhtiöillä, kuten ExxonMobilin, BP:n ja Shellin.

IATP listaa raportissa tapoja, joilla päästöjä voisi hillitä. Järjestön mukaan valtioiden tulisi muun muassa vaatia yrityksiä raportoimaan kasvihuonepäästönsä ja tukea oikeudenmukaista siirtymää pois maatalouden tehotuotannosta esimerkiksi vähentämällä eläinten määriä tuotantotiloilla.

Yritysten tulisi puolestaan asettaa päästötavoitteita ja lisätä läpinäkyvyyttä.