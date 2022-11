Haaviston tiedotustilaisuus järjestettiin noin kello 8.30 alkaen Säätytalossa. Satakunnan Kansa seurasi tilaisuutta tässä artikkelissa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) järjestää keskiviikkoaamuna tiedotustilaisuuden, jossa hän puhuu Puolan ja Ukrainan viimeaikaisista tapahtumista. Ulkoministeriö kertoi asiasta tiedotteessa.

Puolan ulkoministeriö kertoi varhain keskiviikkona, että ohjus osui Przewodówin kylään ja tappoi kaksi Puolan kansalaista. Kylä sijaitsee alle kymmenen kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Venäjä teki tiistaina Ukrainaan mittavia ohjusiskuja.

Yhdysvaltalaisten viranomaisten tuoreimpien tietojen mukaan Puolaan osunut ohjus alustavien löydösten mukaan Ukrainan ampuma, kertoi uutistoimisto AP:n toimittaja Twitterissä. Asiasta kertoi kolme yhdysvaltalaisviranomaista.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi pitävänsä epätodennäköisenä sitä, että ohjus olisi ammuttu Venäjältä. Pentagon tutkii parhaillaan iskua.

8.59

Tiedotustilaisuus on päättynyt

8.58

Haavisto toivoo nopeaa selvitystä ohjuksen räjähdyksestä

Hän muistuttaa, että asiaan liittyvät maat ovat vielä antaneet varovaisia lausuntoja tapahtuneesta.

8.57

Haavisto: Täytyy muistaa, että alueella ei lentelisi ohjuksia kenenkään toimesta ilman Venäjän hyökkäystä Ukrainaan

Haavistolta kysytään, onko hänellä arviota siitä, miten Nato reagoi, jos ohjus on Ukrainasta lähtöisin.

Tässä tilanteessa kyseessä tuskin Haaviston mukaan olisi tarkoituksellinen toimi.

"On tärkeää, että tehdään kattava tekninen selvitys mahdollisimman nopeasti."

Miten seuraamukset eroavat riippuen siitä, onko ohjus Venäjän vai Ukrainan ampuma.

Venäjän tarkoituksellisen iskun seuraus voisi olla jopa sodan laajeneminen, Haavisto sanoo.

Täytyy muistaa, että alueella ei lentelisi ohjuksia kenenkään toimesta ilman Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, Haavisto muistuttaa.

8.51

Suomen Nato-aikataulu

Suomen Nato-aikataulusta Haavisto kertoo vedonneensa ratifioinnin nopeuteen liittyen Unkariin.

Turkin osalta pyritään saamaan Turkin ja Ruotsin kanssa seuraava kolmikantatapaaminen "aika pian".

Uutta aikatauluarviota Haavisto ei osaa sanoa.

"Emme ole tässä asiassa yksin. On suuri joukko Nato-maita, jotka kokevat tilanteen jo vähän kiusallisena Naton avoimien ovien politiikan kannalta", Haavisto sanoo.

8.48

Haavisto: Tämä on skenaario, jota on pelätty

Voivatko tällaiset iskut eskaloida tätä sotaa, Haavistolta kysytään.

Tämä on skenaario, jota on pelätty, Haavisto toteaa. Nato on keskittynyt omien jäsenmaidensa puolustamiseen.

"Tätä parhaillaan selvitetään, mikä on ollut tämän räjähdyksen alkuperä."

Haavistolta kysytään myös, mikä on hänen arvionsa siitä, onko sota vaarassa levitä.

Haavisto toteaa, että eskalaation riski on aina olemassa. Sotaa voidaan joko eskaloida tarkoituksella tai se voi tapahtua vahingossa.

Siksi on tärkeää, että asia halutaan selvittää perinpohjin.

"Kannattaa huomata että Puolan ja Yhdysvaltojen, jolla on varmasti hyvää tiedustelutietoa, lausunnot ovat olleet aika varovaisia."

8:44

Ilmatilan sulkeminen

Haavistolta kysytään, onko mahdollista, että Ukrainan ilmatilan sulkeminen nousee uudestaan pöydälle.

Muistan omasta kokemuksestani Sudanista ja Darfurista, että tällaisesta on keskusteltu, Haavisto sanoo. Tässä tilanteessa kaikki ilmatilaan tulevat koneet ammuttaisiin, minkä toteuttaminen varsinkin Ukrainan kokoisessa maassa olisi vaativa operaatio.

8:41

Haavisto uskoo, että tapaus pystytään selvittämään

Haavisto uskoo, että se, onko ohjuksen osuma vahinko vai tarkoituksellinen teko, pystytään selvittämään.

8:40

Suomi tulee päättämään erikseen, vaikuttaako tapahtunut sotilaalliseen valmiuteen

Haavistolta kysytään, vaikuttaako Puolan tapahtuma Suomeen, ja nouseeko sotilaallinen valmius.

Puola on nostanut valmiutta, Haavisto sanoo. Suomi tulee päättämään erikseen, vaikuttaako asia valmiuteen.

8:38

Haavisto: Odotamme tietoja räjähdyksestä Puolalta

Odotamme ennen kaikkea Puolalta, mitä tietoja heillä näistä räjähdyksistä tulee olemaan, Haavisto sanoo.

8:37

Haavisto: On mahdollista, että Puolaan osunut ammus on tullut muualta kuin Venäjältä

Haavisto siirtyy Puolan tapahtumiin. Hän kertoo olleensa yhteydessä kollegoihinsa eri maissa.

"Tutkimukset tästä tapahtumasta ovat käynnissä", Haavisto sanoo.

Hän toteaa, että vaihtoehtoja on edelleen ilmassa useita. Haaviston mukaan on mahdollista, että ammus on tullut muualta kuin Venäjältä.

"Olemme olleet yhteydessä Nato-edustustoomme", Haavisto kertoo.

Puola on harkinnut Naton 4. artiklan mukaisten konsultaatioiden käynnistämistä.

8:34

Haavisto: On varauduttava, että Ukrainasta tulee uusia pakolaisia kovan talven takia

Yhtä traagisia kuin Puolan tapahtumat ovat olleet Venäjän ohjuskampanjan tuhot Ukrainassa, Haavisto muistuttaa.

"Tilanne Ukrainan energiasektorilla näyttää eilisten iskujen jälkeen olevan erittäin vaikea."

Jopa kymmenen miljoonan ihmisen on arvioitu olevan ilman sähköä Ukrainassa, Haavisto sanoo. Uhkana on humanitaarisen katastrofin paheneminen.

EU-maat etsivät keinoja Ukrainan energiasektorin auttamiseksi.

On varauduttava, että Ukrainasta tulee uusia pakolaisia kovan talven takia, Haavisto sanoo.

Eilisillä iskuilla näyttää olleen vaikutusta myös Unkarin energiatilanteeseen, Haavisto sanoo. Hän viittaa Družba-öljyputken öljytoimitusten keskeytymiseen.