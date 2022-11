Helsinki

Helsingissä on sattunut tänä aamuna useita putkirikkoja, jotka aiheuttavat haittaa liikenteelle, Helsingin pelastuslaitos kertoo Twitterissä. Pelastuslaitoksen mukaan vettä on tulvinut myös kiinteistöihin ja maata on sortunut.

Putkirikot ovat tapahtuneet keskustassa ja Kallion kaupunginosassa keskustasta pohjoiseen. Pelastuslaitos sai hälytyksen ensimmäisestä vesivahingosta puoli seitsemän aikaan aamulla.

Vettä on putkirikon takia päässyt laajalle alueelle sekä kiinteistöihin että ajoväylille. Vettä on päässyt muun muassa parkkihalleihin sekä liiketiloihin.

Liikenne on ollut sunnuntaina poikki useassa paikassa putkirikkojen takia.