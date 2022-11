Ensimmäinen mahdollinen syyteoikeuden vanheneminen olisi tällä tietoa keväällä, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe sanoo.

Tutkinta Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisoinnin yhteydessä ilmi tulleesta Puolustusvoimien mahdollisesta tietovuodosta on valmistumassa.

Helsinki

Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-uutisoinnin yhteydessä ilmi tulleen, Puolustusvoimissa mahdollisesti olleen tietovuodon tutkinta on valmistumassa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe arvioi, että syyteoikeuden vanheneminen jutussa saadaan vältettyä.

”Tässä juuri viikolla palaveerattiin keskusrikospoliisin kanssa ja näyttäisi siltä, että tuo tutkinta saataisiin kuitenkin päätökseen ennen kun vanhentumisvaaroja täyttyy”, Rappe sanoo STT:lle.

”Käsitykseni mukaan tuo esitutkinta saadaan piakkoin kansiin.”

Rappen mukaan tällä tietoa aikaisin mahdollinen syyteoikeuden vanheneminen tulisi vastaan keväällä.

”Erään rikostunnusmerkistön mukaisen mahdollisen teon vanhentumisaika saattaisi olla ensi vuoden kevätpuolella. Tällaisesta aikaikkunasta tässä on kysymys. Sen takia asiaa on ryhdytty voimallisesti kiirehtimään.”

STT:n tietojen mukaan tietovuodosta epäillään kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoffia. Ensi keväänä tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Alafuzoff siirtyi Puolustusvoimista EU:n tiedustelupäälliköksi. Sen jälkeen hänellä ei olisi saanut olla Suomen sotilastiedustelulle kuuluneita asiakirjoja. Ensi vuoden alkupuoliskolla tulee kuluneeksi taas viisi vuotta siitä, kun tutkinnassa takavarikoitiin Alafuzoffin hallussa ollutta omaisuutta.

Syyteoikeus vanhenee eri rikoksissa kahden, viiden, kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua tekoajankohdasta.

Rappen mukaan tutkinta kestänyt kohtuuttoman kauan

KRP:n tutkinnanjohtaja Ari Juottonen ei ole kommentoinut tutkinnan tilaa. KRP ei ole missään vaiheessa kertonut rikosnimikkeitä tai epäiltyjen rikosten tekoaikoja.

Rappe korostaa, että tietovuotoasia on Helsingin Sanomien toimittajia koskevasta rikosasiasta erillinen tutkinta.

”Tässä nyt kesken olevassa tutkinnassa ei ole ollenkaan kyse Hesarin toimittajien menettelystä, eikä Hesarin julkaisemista tiedoista. Tutkinnan alkuvaiheessa nämä kaksi asiaa oli keskenään sellaisena mylläkkänä ennen kun ne ymmärrettiin selkeästi erottaa eri jutuiksi, koska ne selvästi ovat eri juttuja. Kyse on eri henkilöiden eri aikoina tekemiksi epäillyistä ihan eri rikoksista.”

KRP:n tutkinta asiassa alkoi samoihin aikoihin kuin HS:n toimittajia koskeva tutkinta, eli se on kestänyt pian viisi vuotta. Rappe katsoo, että tutkinta on ollut kohtuuttoman pitkä.

”Sillä tavalla tapausta tunnen, että asian puolesta ei olisi ollut estettä tutkia tätä nopeamminkin.”

”On syytä epäillä, että se on rikoksella joltakulta viety”

Alafuzoffiin kohdistunutta takavarikkoa käsiteltiin käräjäoikeudessa viimeksi 14. marraskuuta 2019, jolloin se määrättiin toistaiseksi voimassa olevaksi. On epäselvää, mitä häneltä tarkalleen vietiin.

Takavarikon perusteena oli 16. joulukuuta 2012 alkanut epäilty törkeä palvelusrikos sekä 1. joulukuuta 2014 alkavat turvallisuussalaisuuden paljastaminen ja virkasalaisuuden rikkominen. Tekoaika on kaikissa katsottu päättyväksi 16. joulukuuta 2017, eli HS:n jutun julkaisupäivänä. Rikosnimikkeet ja tekoajat ovat kuitenkin vuosien varrella todennäköisesti tarkentuneet tai muuttuneet.

Takavarikon perustelut on salattu, mutta käräjäoikeudesta kerrotaan seuraavaa:

”Takavarikon perusteen osalta on ilmoitettu, että takavarikoidun esineen, omaisuuden tai asiakirjan osalta on syytä epäillä, että sitä voidaan käyttää todisteena rikosasiassa, se on rikoksella joltakulta viety ja se tuomitaan menetetyksi.”