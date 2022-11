Fitness-somettaja ja -valmentaja Ilona Siekkinen tykitti jättitulot

Myös asuntosijoittaja Natalia Salmela ylsi tuttuun tapaan huipputienesteille.

Sosiaalisen median mainostamisella ja vaikuttamisella tienasi keskiviikkona julkistettujen verotietojen mukaan jälleen tuhteja tilipusseja.

Esimerkiksi somen välityksellä toteutettavia fitness-valmennuksiaan markkinoiva Ilona Siekkinen (s. 1996) ansaitsi 351 000 euroa. Summa oli puhtaasti ansiotuloja, pääomatuloja Siekkisellä ei ollut.

Monipuolisesti somettava ja mainostava Natalia Salmela kerrytti tuloja 193 000 euron verran, lähes saman verran kuin toissa vuonnakin. Salmela on puhunut julkisuudessa vaurastuneensa muun muassa asuntosijoittamisen avulla.

Miss Suomi -kilpailusta julkisuuteen nousseen Sara Siepin tulot olivat puolestaan 161 000 euroa. Niin ikään missikisoista radio- ja some-uralle ponnistanut Shirly Karvinen jäi 49 000 euroon.

Muista suosituista some-vaikuttajista Sointu Borgin tienestit olivat 100 000 euroa, Sita Salmisen 80 000 euroa, Aino Rossin eli Uinoon 79 000 euroa ja Jenni Rotosen eli Pupulandian 78 000 euroa. Sara Kukkosen eli Sara Ticklen tulot olivat 76 000 euroa ja Sara Parikan 68 000 euroa. Rahasta sekä kuluttamisesta kaksi tietokirjaakin kirjoittanut Julia Thurén ylsi 69 000 euroon.

Youtuben kautta uransa aloittaneista tubettajista Eric Savolainen eli Lakko tienasi 93 000 euroa, ja nykyään pääosin tv- ja radiotöitä tekevä Veronica Verho puolestaan 81 000 euroa.

Sosiaalisen median seuratuimpiin suomalaisiin lukeutuva tanssija-laulaja Joalin Loukamaa keräsi suosioonsa nähden vaatimattomat 46 000 euron tulot. Loukamaalla on Instagramissa 3,5 miljoonaa seuraajaa. Hänen yhtyeensä Now United on kerännyt suosiota esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa.

Valokuvaaja Janita Aution tulot olivat 64 000 euroa, missitaustaisen Sabina Särkän 41 000 euroa ja radiojuontaja Karoliina Tuomisen 29 000 euroa. Kirjailija Natalia Kallio jäi 16 000 euroon.

Mainontaa sadoilletuhansille seuraajille

Some-kasvot saavat tyypillisesti tuloja mainostamalla erilaisia tuotteita ja palveluja esimerkiksi Instagramissa. Mainosten yleisönä voi olla satojatuhansia seuraajia. Moni ammatikseen somettava on esiintynyt myös tv:ssä tai radiossa.

Verotiedot eivät välttämättä kerro koko totuutta somejulkkisten tulotasosta. Palkkatuloja verotiedot kuvaavat varsin kattavasti, mutta pääomatuloja vain osin. Verohallinnon tiedoissa ei myöskään näy tuloja, jotka verotetaan ulkomailla.

Somen mainostajilla on tyypillisesti oma yritys, jonka päätoimiala on esimerkiksi ohjelmapalvelut tai mainostoimisto.