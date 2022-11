Näin tienasivat miehet, jotka ovat tänä vuonna olleet otsikoissa Venäjä-yhteistyönsä tiimoilta.

Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa suhteet itänaapurimaahan ovat muuttuneet merkittävästi. Myös yhteistyö Venäjän ja venäläisten kanssa on tullut uuteen valoon.

Keskiviikkona verottaja julkaisi Suomessa veroja maksavien tulotietoja vuodelta 2021. Näin tienasivat miehet, jotka ovat tänä vuonna olleet otsikoissa Venäjä-yhteistyönsä tiimoilta. Huomattavaa on, että tulot kertyivät ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen tienasi viime vuonna Suomessa verotettavaa tuloa kaikkiaan reilut 142 000 euroa. Hänen ansiotulonsa olivat 122 000 euroa ja pääomatulot noin 21 000 euroa.

Liikemies Kai Paanasen verotettavat ansio- ja pääomatulot olivat viime vuonna yhteensä reilut 83 000 euroa. Paananen on ollut Yhdysvaltojen pakotelistalla vuodesta 2015. Taustalla on yhteys Gennadi Timtšenkoon, joka kuuluu Vladimir Putinin lähipiiriin.

Tiedon suurin yksityisomistaja, venäläisen Skolkovo-hankkeen neuvonantaja, sijoittaja Pekka Viljakainen tienasi viime vuonna kaikkiaan 933 000 euroa verotettavia ansio- ja pääomatuloja viime vuonna. Viljakainen on toiminut muun muassa Dmitri Medvedevin innovaationeuvonantajana.

Rotenbergien oligarkki-perheen asioita Suomessa hoitanut Auvo Niiniketo kerrytti viime vuodelta kaikkiaan 110 000 euroa verotettavia ansio- ja pääomatuloja. Maaliskuussa Boris Rotenbergin pitkäaikainen suomalainen yhteistyökumppani kertoi luopuvansa hallituspaikastaan ja omistuksestaan Långvikin kylpylän taustayhtiössä Ryokan oy:ssä.

Konsulttina Hartwall Areenan yrityskaupassa konsulttina vuonna 2013 toiminut Martti Ahto on ollut myös venäläistaustaisten Rotenbergien ystävä. Ahto on ollut pääomistajana yhtiössä, jolle Långvikin kylpylän liiketoiminta siirrettiin vuonna 2015. Ahto on kertoi Helsingin Sanomille, ettei ole tehnyt yhteistyötä Rotenbergien kanssa syyskuun 2015 jälkeen. Ahton ansio- ja pääomatulot olivat viime vuonna yhteensä reilut 37 000 euroa.

Suomen entinen pääministeri Esko Aho tienasi viime vuonna yhteensä 298 000 euroa Suomessa verotettavaa tuloa. Ahon verotettavat ansiotulot olivat 271 000 euroa ja pääomatulot 26 000 euroa. Satakunnan Kansan verokoneen tietojen mukaan Ahon tulot supistuivat. Vuonna 2020 Aho tienasi yhteensä 360 000 euroa verotettavaa tuloa.

Aho työskenteli venäläisen jättipankin Sberbankin hallituksessa viime vuonna. Hän oli aloittanut pankissa vuonna 2016. Aho ilmoitti keskeyttävänsä hallitustyön Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.

Ahoa kritisoitiin jo aiemmin työstään venäläisen jättipankin hallituksessa. Sberbankin omistaa puoliksi Venäjän valtio.

Nykyään Aho toimii konsulttitehtävissä. Marraskuun alussa kerrottiin, että Aho johtaa nykyään hallituksen puheenjohtajan roolissa suomalaisten suuryritysten perustamaa teollisuuden Kiina-toimistoa eli China Office of Finnish Industriesia.