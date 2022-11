Maria Löfgrenin takana on 387 ääntä ja Jari Jokisella 263, mutta 247 ääntä ”etsii” yhä ehdokasta.

Helsinki

Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akavalle valitaan ensi maanantaina uusi puheenjohtaja. Paikasta kisaavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja Tekniikan akateemisten TEK:n toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Uusi puheenjohtaja valitaan toimikaudelle, joka ulottuu poikkeuksellisesti toukokuun 2024 loppuun asti. Toimikausi on normaalia nelivuotista kautta lyhyempi, sillä Akavan edellinen puheenjohtaja Sture Fjäder jätti paikkansa kesken kauden.

Akavan 36 jäsenliitosta 19 on ilmoittanut julkisesti kantansa uuteen puheenjohtajaan. Tällä hetkellä Löfgren on saamassa 387 ääntä ja Jokinen 263, mutta edelleen on 247 ääntä auki. Ehdokas tarvitsee vähintään 449 ääntä tullakseen valituksi.

Puheenjohtajat osallistuivat tiistaina paneelikeskusteluun, ja heiltä kysyttiin muun muassa siitä, olisiko Suomessa syytä tutkintouudistukselle.

”Olisi hyvä, että vakautettaisiin nykytilanne. Tällä hetkellä on tilanne, että laatuun panostaminen ei ole riittävää”, Löfgren sanoi.

”Uudistamisen tarve on koko ajan”, Jokinen sanoi.

Kysymykseen koulutuksen aliresursoinnista Jokinen sanoi, että kansainvälisesti vertaillen sitä on. Löfgren nosti esiin, että koulutus on aliresursoitua, sillä hallinnollisten asioiden määrä on lisääntynyt.

Puheenjohtajaehdokkailta kysyttiin myös, miten he houkuttelisivat nuoria mukaan liittoon. Löfgren myönsi, että se on tulevaisuuden kysymys ja nosti esiin liiton brändäämisen sekä nuorten priorisoinnin. Jokinen sanoi, että nuoria pitää kuunnella, kuten TEK on tehnyt.

Akavan puheenjohtajaehdokas, Tekniikan Akateemiset TEK:n toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Suurista liitoista ekonomit ja lääkärit panttaavat vielä kantaansa

Akavan suurista liitoista ehdokastaan eivät ole toistaiseksi kertoneet julkisesti esimerkiksi Suomen Ekonomit ja Suomen Lääkäriliitto. Ekonomeilla on puheenjohtajavaalissa 57 ääntä ja Lääkäriliitolla 47.

Ekonomiliitto on kertonut julkisuudessa, että se on tehnyt jo oman valintansa puheenjohtajaehdokkaasta, mutta ei julkista sitä ennen liittokokousta. Liitto perustelee ratkaisuaan sillä, ettei se ole ”demokraattisen päätöksenteon kannalta rakentava menettelytapa”.

Ehdokkaansa kertoneista suurista liitoista opettajien OAJ, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Akavan Erityisalat tukevat Löfgreniä. Näillä kolmella liitolla on yhteensä 275 ääntä. Suurista liitoista Jokisen taakse ovat asettuneet TEK ja Insinööriliitto, joilla on puheenjohtajavaalissa yhteensä 187 ääntä.

Erityispiirre tässä vaiheessa on, että Jokisen taakse on toistaiseksi ilmoittanut lähtevänsä vain viisi liittoa, kun Löfgreniä on ilmoittanut tukevansa yhteensä 14 liittoa.

OAJ painottaa Löfgrenin vahvaa työmarkkina- ja työelämäosaamista

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoo STT:lle, että liiton hallituksen perusteellisessa keskustelussa ja päätöksenteossa painottui Löfgrenin vahva ja monipuolinen tausta Akava-yhteisössä sekä vahva työmarkkina- ja työelämäosaaminen.

”Odotan, että uusi puheenjohtaja kirkastaa Akavan roolia työmarkkinakeskusjärjestönä, palkansaajakeskusjärjestönä, vahvistaa yhteistyötä Akava-yhteisön sisällä, pystyy käymään laaja-alaisesti ja vaikuttavasti yhteiskunnallista keskustelua kaikissa keskeisissä kysymyksissä, mitkä liittyvät työmarkkinakeskusjärjestötoimintaan ja rooliin. Ja myöskin vahvistaa Akavan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.”

TEKin mielestä Akava kaipaa luottamusta rakentavaa ja avointa toimintatapaa

TEK:n puheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok), kertoo, että liitto tietää minkälaista työtä Jari Jokinen on tehnyt, sillä Jokinen on työskennellyt liiton toiminnanjohtajana viimeiset nelisen vuotta.

”Näemme tärkeänä, että Akava kaipaa uutta luottamusta rakentavaa keskustelukulttuuria ja avoimempaa toimintatapaa. Puheenjohtajavaaliprosessi on ollut tervetullut askel siihen suuntaan. Keskusteluun ja vuorovaikutukseen perustuvaa tapaa toimia olemme TEK:ssa tehneet Jokisen johdolla ja saaneet myös uudistettua TEK:ta ja sen toimintaa”, Talvitie sanoo.

Hän lisää, että TEK on tutkitulla tiedolla muuttanut liiton jäsenpalveluita, vaikuttamista ja työmarkkinatoimintaa.

”Toivomme, että tutkittuun tietoon ja avoimempaan toimintatapaan ja keskustelukulttuuriin liittyen Akavakin pystyisi sitä Jokisen johdolla tekemään.”

Talvitie sanoo odottavansa uudelta puheenjohtajalta – valitaan tehtävään kumpi tahansa – rakentavaa keskustelukulttuuria, avoimempaa toimintatapaa ja myös sitä, että Akava pohtii, minkälaisia toimintatapoja on hyvä ottaa käyttöön.

Insinööriliitto toivoo Akavan maineen palautusta

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo kertoo, että liitossa nähtiin kummallakin puheenjohtajaehdokkaalla olevan omat vahvuutensa ja liitto sitten arvotti, mikä on tärkeintä Akavan puheenjohtajan tehtävässä.

”Jari Jokiselle katsottiin tässä kohtaa ikään kuin vaikuttamistyön kokemus poliittiseen päätöksentekijään. Ja sitten koulutuspuolen osaaminen, joka Akavassa on viime vuosina jäänyt varsinkin puheenjohtajatasolla vähemmälle huomioarvolle. Nämä oli varmaan ne keskeiset kriteerit”, Salo sanoo.

Hän kertoo, että Löfgrenin eduksi katsottiin lainsäädäntöosaaminen ja -tuntemus.

”Totesimme, että molemmat ovat henkilöinä tai persoonina varmasti sellaisia, ettei siihen ole mitään eroavaisuuksia, jotka olisivat merkityksellisiä tehtävän hoidon kannalta”, Salo lisää.

Salo lisää vielä erikseen, että Akavan maine on viimeisen puolen vuoden aikana varmasti kärsinyt. Hän toivoo liiton maineen palautuvan entiselle tasolle ja että brändityötä pystyttäisiin jatkamaan.

”Että Akava olisi uskottava toimija”, Salo päättää.