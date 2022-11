Liikemies Kalle Kroonin asuntobisnekset ulottuvat myös Viroon – yhtiökumppanina kuollut venäläinen

Kiinteistöosakeyhtiöt joutuvat ongelmiin, kun maksut jätetään maksamatta.

Helsinki

Suomessa kiinteistökaupoillaan hämmennystä herättäneen liikemies Kalle Kroonin toimintatavat aiheuttavat ongelmia myös Virossa. STT kirjoitti lokakuun alkupuolella Kroonin kysymyksiä herättävistä liiketoimista.

Kroon on yritystensä kautta ostanut Suomesta kiinteistöjä useista kaupungeista pikkurahalla ja sitten laiminlyönyt kaupoista seuraavat velvoitteet, kuten laskujen maksun. Asukkaille ja kiinteistöissä vuokralla oleville toimijoille ja kunnille toiminta on aiheuttanut päänvaivaa muun muassa Pieksämäellä, Kouvolassa ja Kristiinankaupungissa.

Vyyhtiin liittyy myös Kroonin poika, ruotsidemokraattien poliitikko Gabriel Kroon. Toiminnan motiivi on jäänyt epäselväksi. STT kertoo Kroonin toimista nimellä, koska hänen liiketoimiinsa liittyy laajoja epäselvyyksiä, jotka vaikuttavat monien ihmisten elämään eri maissa.

Suomesta tuttu toimintamalli käytössä myös Virossa

Nyt myös virolainen media on herännyt seuraamaan Kroonin toimia. Eesti Päevalehtin mukaan Kroon on ostanut Virosta vuodesta 2003 lähtien kymmeniä kiinteistöjä, useimmiten pilkkahintaan – ja jättänyt niiden maksut maksamatta. Erään kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijän Lilia Birjukin mukaan asukkaat ovat kokeneet joutuneensa huijareiden panttivangeiksi. Lehden mukaan sekä Kalle Kroon yksityishenkilönä että lukuisat hänen yrityksensä ovat massiivisissa veloissa ja ulosotossa.

STT on niin ikään tutkinut Kroonin toimia Virossa. Suomen yritysrekisterin mukaan Kalle Kroon on Suomen kansalainen. Hänen puolisonsa ja yhtiökumppaninsa Alla Kroon on Venäjän kansalainen. Viron yritysrekisteristä heiltä löytyy myös virolaiset henkilötunnukset. Tämä tarkoittaa, että heillä on joko pysyvä oleskelulupa Virossa tai niin kutsuttu e-asuinpaikka. E-asuinpaikka antaa laajat oikeudet valtion sähköisiin palveluihin, esimerkiksi yrityksen perustamiseen.

Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Matti Ylönen on tutkinut Viron e-asuinpaikkajärjestelmää. Se otettiin käyttöön 2014. Ylösen mukaan järjestelmä siivitti ulkomaalaistaustaisten yritysten määrän nopeaan kasvuun.

”Virossa firmojen perustaminen on erittäin helppoa, sen voi tehdä vaikka vartissa. Yritysrekisterissä on älytön määrä firmoja, joilla ei ole mitään toimintaa”, Ylönen sanoo.

Yritysten suuri määrä tekee niiden valvomisesta hankalaa.

”Ei ole kunnon sanktioita siitä, jos tilinpäätöksiä tai muita raportteja ei jätetä. Tämä johtaa siihen, että poliisin ja verottajan työ vaikeutuu, koska valvonta voi olla hyvin jälkijättöistä ja sattumanvaraista”, Ylönen selittää.

Kuollut venäläinen liikekumppanina

Eesti Päevaleht kertoi ensimmäisenä, että yksi Kalle Kroonin virolaisten yritysten yhtiökumppaneista on venäläinen Aleksei Milkov. STT:n selvityksen mukaan Milkov on osaomistaja kolmessa Kalle Kroonin yrityksessä. Kaksi yrityksistä on rekisteröity maatalouden toimialalle, yksi rakennusalalle. Yritysten papereita ei ole toimitettu yritysrekisteriin vuoden 2017 jälkeen. Silti kahdella yrityksistä on rekisterin mukaan ollut pienimuotoista liiketoimintaa tänäkin vuonna.

Erikoisen tilanteesta tekee se, että venäläisen median mukaan Milkov kuoli vuonna 2020. Hän oli tuolloin syytettynä energiakauppoihin liittyvästä petoksesta, rahanpesusta ja tahallisesta konkurssin aiheuttamisesta.

Matti Ylönen arvioi, että sattumanvarainen valvonta voi mahdollisesti selittää, miksi yritysrekistereistä löytyy kuolleita henkilöitä. Hänen mukaansa viranomaisten välinen tiedonvaihto on kansainvälisellä tasolla kuitenkin kehittynyt suuresti viime vuosikymmeninä EU:n säästödirektiivin myötä.

Suomen ja Viron välillä tehdään Ylösen mukaan tiivistä viranomaisyhteistyötä harmaan talouden torjunnassa.

”Tietysti verottaja ja poliisi eivät puhu menetelmistään, koska se antaisi rikollisille etua. Paljon käytetään esimerkiksi algoritmeihin perustuvaa valvontaa, jonka avulla etsitään rahasiirtoja ja varallisuuseriä, jotka eivät kuulu normaaliin liiketoimintaan tai elämiseen”, Ylönen sanoo.

Viranomaisten kautta kulkee esimerkiksi tieto liiketoimintakielloista. Niitä Kalle Kroonille ei tiettävästi ole määrätty.

Kiinteistöalaa valvottu heikosti rahanpesun osalta

Matti Ylönen on tutkinut veronkiertoa ja talousrikollisuutta. Hän ei ota suoraan kantaa siihen, onko Kroonin kaupoissa rahanpesuriskiä.

”Tässä on selvästi kuvioita, joille on vaikea löytää ilmeistä syytä, että miksi näin tehdään. Olisi syytä saada näiden kauppojen tekijöiltä tai muuta kautta tietoon, mihin liiketoiminta perustuu, koska onhan tämä aika omituinen liiketoimintamalli”, Ylönen kommentoi.

Ylönen sanoo, että kiinteistöala on pitkään ollut katvealue rahanpesun torjunnassa. Maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä (FATF) täydensi viime vuonna aiempaa ohjeistustaan aiheesta, joka oli todettu puutteelliseksi.

”Velvoitteet ovat olleet heikompia kuin pankkialalla ja etenkin niiden käytäntöön vieminen on ollut puutteellista”, Ylönen sanoo.

Yhtenä varoitusmerkkinä rahanpesusta voidaan Ylösen mukaan pitää esimerkiksi sitä, jos kiinteistö myydään liian halvalla tai liian kalliilla.

”Liian halvalla myytäessä ostohinta voidaan maksaa käteisellä tai muuta kautta. Varoitusmerkkinä voidaan pitää myös sitä, että mukana on maita tai henkilöitä maista, joissa on paljon rahanpesua tai sitä, että on muita omistusjärjestelyjä, joille ei voi olla perusteluja.”

Ruotsin veroviranomainen epäillyt Kroonia bulvaaniksi

Kalle Kroon kieltäytyy antamasta STT:lle haastattelua. Helsingin Sanomille hän on vakuuttanut tarkoitusperiensä laillisuutta. Vastikkeiden laiminlyönnin hän kertoo johtuneen koronasta.

Dagens Nyheterin mukaan Ruotsissa verovirasto tutki Kroonin ja hänen läheisensä liiketoimia jo vuonna 2009. He olivat ottaneet vastaan kolmen vuoden aikana 29 miljoonaa kruunua ilman kirjanpitoa. Viranomainen epäili heidän toimineen venäläisiin kauppoihin liittyen bulvaaneina. Kroonin mukaan rahat tulivat taidekaupoista Venäjällä.

Lokakuussa Dagens Nyheter ja Helsingin Sanomat uutisoivat, että ruotsidemokraatit olivat vuokranneet syksyn eduskuntavaaleja varten vaalimökkejä Kalle Kroonin yritykseltä. Rahat päätyivät kommandiittiyhtiö Nordic Real Estate Managementille, joka on rekisteröity Tornionjokilaaksoon, pieneen Kukkolan kylään. Gabriel Kroonin mukaan hänellä ei ollut tekemistä sen kanssa, että puolue vuokrasi mökkejä hänen isänsä yritykseltä.

"Juhlat jatkuvat sijoittajan näkökulmasta kunnes..."

Isossa kuvassa Kalle Kroonin bisneslogiikka on edelleen mysteeri. Hankkimalla isoja rakennuksia halvalla, voi nopeita tuottoja saada keräämällä vuokralaisilta maksuja, vaikka kiinteistön laskut jätettäisiinkin maksamatta. Kovin kauaskantoiselta liiketoimintamalli ei vaikuta.

”Jos olisi hyvin lyhyen aikavälin keinottelusta kyse, tällä voisi saada kassavirtaa luotua niin pitkäksi aikaa kuin juhlat jatkuvat sijoittajan näkökulmasta eli kunnes maksamattomat vastikkeet alkavat luoda ongelmia”, Matti Ylönen pohtii.

Suomessa Kroonia vastaan on syksyn aikana laitettu vireille useita asioita Kymenlaakson käräjäoikeuteen. Niiden käsittely on kuitenkin jumissa. Käräjäoikeudesta kerrotaan STT:lle, että ongelmaksi on koitunut se, ettei haastemies ole onnistunut tavoittamaan Kroonia.