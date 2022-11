Tämän vuoden teemana on itseensä luottava Suomi.

Suomen itsenäisyyspäivää vietetään tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja puoliso Jenni Haukion isännöimän vastaanoton merkeissä tiistaina 6. joulukuuta 2022 Presidentinlinnassa. Vastaanoton teemana on itseensä luottava Suomi.

”Suomi on vakaa maa tällä hetkellä niin epävakaassa maailman ajassa. Olemme aina selviytyneet haastavista ajoista itseemme luottaen ja toisiamme auttaen. Tänä vuonna haluamme muistaa heitä, jotka ovat tehneet työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja omalla toiminnallaan edistäneet Suomen vahvuuksia”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo tiedotteessa.

Vastaanoton vierasmäärä on noin kolmanneksen pienempi kuin aiempina vuosina. Kutsuttuna on noin 1 300 henkilöä eri puolilta Suomea. Vieraina on muun muassa terveydenhuollon ammattilaisia, kokonaisturvallisuudesta huolehtivia ihmisiä, vapaaehtoistyötä tekeviä sekä osaajia, jotka työskentelevät tulevaisuuden menestystekijöiden parissa. Vuonna 2021 itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutut vieraat ovat kutsuttujen joukossa. Merkittävä osa vieraista on ensikertalaisia, perinteisesti virkansa puolesta kutsuttuja on tänä vuonna vähemmän.

Itsenäisyyspäivän kunniavieraita, sotiemme veteraaneja ja lottia, presidenttipari on kutsunut omaan juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla.

Terveysturvallisuus otetaan huomioon normaalia pienemmän vierasmäärän lisäksi vastaanoton muissa järjestelyissä. Järjestelyistä tiedotetaan lisää lähempänä itsenäisyyspäivää.

Kutsujen postitus alkaa ensi viikolla.

Edellisen kerran Linnan juhlat on pidetty perinteisellä kaavalla vuonna 2019. Vuosina 2020 ja 2021 itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Presidentinlinnassa jouduttiin koronarajoitusten vuoksi perumaan.